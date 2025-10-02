Auffällige Ausreißer Mehr Deutsche beziehen Rente im Ausland – so hoch fällt sie aus

Von t-online , cho 02.10.2025 - 11:13 Uhr

Rentner genießen den Ruhestand in Italien: Ein Lebensabend im Ausland kommt für immer mehr Deutsche infrage. (Quelle: SolStock/getty-images-bilder)

Viele Rentner lassen sich ihre Altersbezüge ins Ausland überweisen. Die durchschnittlichen Zahlungen liegen deutlich unter dem deutschen Niveau.

Immer mehr Ruheständler aus Deutschland verbringen ihren Lebensabend jenseits der Grenzen. Wie das Portal ihre-vorsorge.de mit Verweis auf Daten der Deutschen Rentenversicherung (DRV) berichtet, wurden Ende 2024 knapp 245.000 Renten an deutsche Staatsangehörige im Ausland überwiesen. 2016 waren es noch rund 214.000. Gründe sind laut DRV neben niedrigeren Lebenshaltungskosten und angenehmeren klimatischen Bedingungen auch Rückkehrer, die einst als sogenannte Gastarbeiter nach Deutschland kamen und nun wieder in ihre Heimat ziehen.

Durchschnittsrenten im Ausland deutlich geringer

Insgesamt wurden 2024 etwa 1,7 Millionen Renten ins Ausland gezahlt, darunter auch an ausländische Staatsangehörige, die in Deutschland gearbeitet haben. Im Schnitt betrugen diese Auslandsrenten lediglich 445 Euro pro Monat. Zum Vergleich: In Deutschland lag die durchschnittliche Altersrente zuletzt bei 1.202 Euro.

Besonders viele deutsche Renten an ausländische Staatsangehörige fließen nach Italien (343.970 Zahlungen), in das ehemalige Jugoslawien (200.112), nach Spanien (171.393), Griechenland (88.571) und in die Türkei (84.933). Diese Zahlungen liegen im Schnitt deutlich unter dem deutschen Niveau: in Italien beispielsweise bei 300 Euro, in Spanien bei 421 Euro und in Griechenland bei 500 Euro.

Wohin deutsche Rentner am liebsten ziehen

Deutsche Ruheständler, die dauerhaft ins Ausland umziehen, zieht es nach früheren Angaben der Rentenkasse am häufigsten in die Nachbarländer Österreich (128.219 Renten), die Schweiz (61.569) sowie in die USA (60.254).

Interessant sind die Unterschiede bei der Höhe der Rentenzahlungen zwischen einzelnen Ländern: In Thailand wurden 2024 fast 6.000 deutsche Renten in Höhe von durchschnittlich 1.221 Euro ausgezahlt. Auf den Philippinen erhielten rund 1.800 Rentner im Schnitt 998 Euro. Damit liegen die Zahlungen dort weit über dem Schnitt. Und das bei relativ niedrigen Lebenshaltungskosten.