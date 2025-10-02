t-online - Nachrichten für Deutschland
Rente: Jeder Fünfte im Ruhestand lebt von 1.400 Euro netto im Monat

Rente und Pension
Jeder Fünfte im Ruhestand muss mit 1.400 Euro auskommen

Von dpa
Aktualisiert am 02.10.2025 - 15:22 UhrLesedauer: 4 Min.
Neue Zahlen zur Rente: Jeder Fünfte im Ruhestand muss mit 1.400 Euro auskommen. (Fotomontage/Symbolbild)
Neuen Zahlen zur Rente lassen wieder aufhorchen. Denn unter Rentnern herrscht eine große Kluft, wie viel Geld diese netto pro Monat zur Verfügung haben. Während die einen Rentenreformen fordern, warnen andere vor Altersarmut.

Jeder Fünfte im Ruhestand muss in Deutschland mit maximal 1.400 Euro netto pro Monat zurechtkommen. Das Einkommen von Menschen ab 65 Jahren im Ruhestand lag zuletzt bei durchschnittlich 1.990 Euro monatlich, teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mit.

Doch die Schere zwischen Arm und Reich geht auch bei Rentnern und Pensionären weit auseinander. Zugleich sind immer mehr alte Menschen auf Grundsicherung angewiesen. Sozialverbände warnen in der Debatte um Rentenreformen vor wachsender Altersarmut.

Statistik zur Rente: Viele Ruheständler unter wichtiger Grenze

Laut der Statistik, die über aktuelle Zahlen zur Rente und Pensionen informieren, haben weitere 20 Prozent der Ruheständler mehr als 1.400 Euro, aber höchstens rund 1.790 Euro im Monat zur Verfügung.

Die einkommensstärksten 20 Prozent der Rentner und Pensionäre im Ruhestand konnten monatlich über mehr als rund 2.870 Euro netto verfügen. Generell kommen die Einkommen der Ruheständler zu 92 Prozent aus Alterseinkünften, Vermögen und Erwerbstätigkeit spielen kaum eine Rolle.

Betrachtet hat das Statistische Bundesamt Rentnerinnen und Rentner sowie Pensionäre im Alter von mindestens 65 Jahren – zuletzt 16,3 Millionen Menschen. Für die Einkommensberechnung nutzten die Statistiker das Nettoäquivalenzeinkommen – ein gewichtetes Pro-Kopf-Einkommen. Dadurch werden die Einkommen von Personen, die in unterschiedlichen Haushalten leben, vergleichbar, da es in größeren Haushalten Einspareffekte etwa bei Wohnraum gibt.

Neue Zahlen zur Rente: Einkommen der Rentner gestiegen

Die neuen Zahlen zur Rente zeigen auch, dass die Einkünfte der Ruheständler in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen sind, aber weniger als die der Gesamtbevölkerung. So betrug 2021 das mittlere Einkommen der Rentner und Pensionäre 1.820 Euro monatlich und wuchs bis 2024 um neun Prozent. Das Einkommen der Gesamtbevölkerung kletterte in dem Zeitraum jedoch um 11 Prozent und auf zuletzt im Mittel 2.300 Euro.

Positiv sei, dass der Einkommenszuwachs der Rentner auch in Zeiten hoher Inflation von 2021 bis 2024 weitgehend mit dem Plus der Erwerbstätigen mithielt, meint Sebastian Dullien, wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung. "Da Mitte 2024 die gesetzlichen Renten noch einmal um rund 4,6 Prozent und Mitte 2025 um 3,8 Prozent gestiegen sind, dürfte diese Lücke sich noch ein bisschen weiter schließen."

Anreize für Rentner: Regierung plant "Aktivrente"

Auch angesichts der hohen Kosten für die Rente fordert Kanzler Friedrich Merz (CDU) Reformen. Seiner Ansicht nach sind die Sozialsysteme nicht mehr finanzierbar. So will die Bundesregierung mit der "Aktivrente" die Rentenkasse entlasten. Rentner sollen bis zu 2.000 Euro im Monat steuerfrei dazuverdienen können und damit motiviert werden, freiwillig länger zu arbeiten.

Der Deutschen Rentenversicherungen zufolge gingen Ende 2023 schon 1,46 Millionen Rentner einer Beschäftigung nach – Tendenz steigend. Der CDU-Wirtschaftsrat forderte unlängst zudem ein späteres Renteneintrittsalter, das an die steigende Lebenserwartung gekoppelt werden müsse.

Der Sozialverband Deutschland warnt hingegen vor Einschnitten bei Rente. So müsse etwa ein "echter Freibetrag" in der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung eingeführt werden, fordert die Vorstandsvorsitzende Michaela Engelmeier. Die Aktivrente werde die Schere zwischen Arm und Reich dagegen weiter öffnen. "Denn sie wird aller Voraussicht nach Menschen mit höheren Renten, die noch in der Lage sind hinzuzuverdienen, ein steuerfreies Plus ermöglichen."

Große Rentenlücke zwischen Mann und Frau

Die Statistik zeigt ferner, dass Frauen im Ruhestand mit deutlich weniger Geld auskommen müssen als Männer. Frauen ab 65 Jahren in Rente oder Pension erhielten demnach im Schnitt brutto rund 1.720 Euro im Monat. Bei Männern waren es rund 2.320 Euro. Die Alterseinkünfte von Frauen waren damit im Schnitt gut ein Viertel niedriger als die der Männer. Ein Grund sei die niedrigere Erwerbstätigkeit von Frauen. Klammere man Hinterbliebenenrenten und -pensionen aus, wachse die Rentenlücke sogar auf 36,9 Prozent.

Immer mehr auf Grundsicherung angewiesen

Zugleich sind immer mehr Rentnerinnen und Rentnern auf staatliche Unterstützung angewiesen. Knapp 739.000 Menschen bekamen Ende 2024 Grundsicherung im Alter, um mit diesem Antrag ihre Rente zu erhöhen. Das sind gut sieben Prozent mehr als ein Jahr zuvor und 31 Prozent mehr als Ende 2020, als es erst 564.000 waren. Ein Grund für den Anstieg ist demnach die gestiegene Zahl geflüchteter und leistungsberechtigter Menschen aus der Ukraine. Ende 2024 bezogen damit gut vier Prozent der Bevölkerung jenseits der Altersgrenze Grundsicherung.

Einschnitte bei der Rente könnten schnell die Altersarmut erhöhen, meint IMK-Ökonom Dullien. Eine Kürzung oder Abschaffung der Hinterbliebenenrenten - wie von manchen Volkswirten gefordert - hätte "gravierende Nebenwirkungen". Er warnt: Mit Kürzungen beim Rentenwert, etwa durch eine Erhöhung der Regelaltersgrenze, könnten mehr Menschen auf Grundsicherung im Alter angewiesen sein. "Solche Kürzungen könnten am Ende den Bundeshaushalt an anderer Stelle wieder belasten."

  Nachrichtenagentur dpa
