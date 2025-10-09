Soll ab 2026 gelten Regierung einigt sich bei Aktivrente – doch steuerfrei

Von Christine Holthoff 09.10.2025 - 11:12 Uhr

Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) und CSU-Chef Markus Söder geben sich die Hand: Die Koalition hat den Streit über die Ausgestaltung der Aktivrente beigelegt. (Quelle: Kay Nietfeld/dpa)

Über die genaue Gestaltung der Aktivrente gab es zuletzt Streit zwischen Union und SPD. Eine geplante Abstimmung wurde vertagt. Nun gibt es aber eine Einigung.

Eigentlich hätte die Aktivrente schon am Mittwoch vom Kabinett verabschiedet werden sollen. Doch da sich Union und SPD in einem wesentlichen Punkt uneinig waren, schaffte es das Gesetzesvorhaben nicht auf die Agenda. Stattdessen suchte der Koalitionsausschuss am Abend eine Lösung für die Idee der CDU, Rentnern einen steuerfreien Hinzuverdienst von bis zu 2.000 Euro im Monat zu ermöglichen. Mit Erfolg.

Nach Angaben von Bundeskanzler Friedrich Merz soll der Verdienst aus der Aktivrente vom sogenannten Progressionsvorbehalt ausgenommen werden. Dieser sperrige Begriff aus dem Steuerrecht hatte sich zuletzt noch im Gesetzesentwurf zur Aktivrente befunden, für den das SPD-geführte Finanzministerium zuständig ist. Sehr zum Ärger der CDU, denn: Damit wären zwar die Einkünfte aus der Aktivrente selbst wie versprochen steuerfrei geblieben, sie hätten aber zu höheren Steuern auf das übrige Einkommen, also die Rentenzahlungen, geführt. Das soll nun nicht mehr passieren, der Passus wird gestrichen.

Was ist der Progressionsvorbehalt? Progressionsvorbehalt bezeichnet das Phänomen, dass bestimmte Einkünfte, die eigentlich steuerfrei sind, trotzdem dazu führen können, dass Sie mehr Steuern zahlen müssen. Das liegt daran, dass diese Einkünfte den Steuersatz für Ihr übriges steuerpflichtiges Einkommen erhöhen können. Der Progressionsvorbehalt gilt beispielsweise für Arbeitslosengeld, Kurzarbeitergeld und Krankengeld. Wer in einem Jahr mehr als 410 Euro durch diese Leistungen bezieht, muss eine Steuererklärung abgeben und oft Steuern nachzahlen.

Dass SPD-Finanzminister Lars Klingbeil ursprünglich einen Progressionsvorbehalt für die Aktivrente vorgesehen hatte, lag wohl daran, dass dieser sicherstellt, dass das sogenannte Leistungsfähigkeitsprinzip aufrechterhalten wird. Anders gesagt: Wer mehr verdient, kann und soll dem Staat auch mehr davon abgeben. Er ist damit schließlich wirtschaftlich leistungsfähiger.

Verfassungsrechtliche Bedenken gegen Aktivrente

Ob mit Progressionsvorbehalt oder ohne – die Aktivrente könnte noch ein Fall für das Bundesverfassungsgericht werden. So kam der Wissenschaftliche Dienst des Bundestags in einem Gutachten zu dem Schluss, dass Besserverdienende aufgrund des progressiven Einkommensteuertarifs überproportional von der Steuerbefreiung profitieren. "Die am wenigsten Bedürftigen erhalten die höchste Steuerentlastung", heißt es in dem Gutachten. Hätte man den Verdienst aus der Aktivrente unter Progressionsvorbehalt gestellt, hätte das diese Verzerrung zumindest abgemildert.

Allerdings gibt es auch abseits der Frage, wie die Aktivrente steuerlich behandelt wird, verfassungsrechtliche Bedenken. Da die Aktivrente nur bestimmte Einkünfte einer bestimmten Altersgruppe steuerfrei stellt, liegt für den Wissenschaftlichen Dienst des Bundestags eine doppelte Ungleichbehandlung vor: nach Alter und nach Tätigkeit.

Nur wer die Regelaltersgrenze überschritten hat, profitiert vom Steuerbonus. Jüngere Arbeitnehmer mit identischem Einkommen würden hingegen weiter Steuern zahlen müssen. Im Gutachten heißt es dazu jedoch: "Das Alter ist gerade kein systemimmanenter Grund für unterschiedlich hohe Steuern."