Im Koalitionsausschuss haben sich Union und SPD aber darauf geeinigt, den Progressionsvorbehalt für die Aktivrente wieder zu streichen. Damit entfällt nicht nur die Pflicht zur Steuererklärung, sondern Sie müssen auch keine Nachzahlungen aufgrund des Hinzuverdienstes befürchten.

Was, wenn ich mehr als 2.000 Euro hinzuverdiene?

Wer mehr als 2.000 Euro hinzuverdient, muss den Teil der Einkünfte, der oberhalb von 2.000 Euro liegt, ganz normal versteuern. Wie viele Steuern darauf genau anfallen, hängt vom persönlichen Steuersatz ab. Es kann aber auch Konstellationen geben, in denen Rentner mehr als 2.000 Euro pro Monat steuerfrei hinzuverdienen können. Nämlich dann, wenn sie neben diesem Hinzuverdienst nur eine niedrige Rente und keine weiteren Einnahmen haben.

Ein Beispiel: Angenommen, von Ihrer Rente sind nur 900 Euro steuerpflichtig. Darüber hinaus haben Sie keine weiteren Einkünfte. Nun möchten Sie die Aktivrente nutzen und nehmen einen Job an, der 2.500 Euro pro Monat bringt. Bei diesem Job zehren Sie also den 2.000-Euro-Freibetrag der Aktivrente voll auf, 500 Euro müssten Sie noch versteuern. Da Sie mit Ihrer kleinen Rente den Grundfreibetrag von ab 2026 1.029 Euro aber noch gar nicht voll genutzt haben, sind davon noch 129 Euro im Monat übrig. Diese restlichen 129 steuerfreien Euro stehen Ihnen weiterhin zu, sodass diese noch auf den Teil des Hinzuverdienstes angewendet werden können, der den Aktivrenten-Bonus übersteigt. Unterm Strich müssten Sie dann also nur noch 371 Euro versteuern.

Was hingegen nicht funktioniert, ist eine Aufrechnung der monatlichen Steuerfreibeträge auf das gesamte Jahr. Denn im Referentenentwurf heißt es: "Im Lohnsteuerabzugsverfahren ist der Steuerfreibetrag zeitanteilig zu berücksichtigen; dies gilt entsprechend bei der Veranlagung zur Einkommensteuer."

Übersetzt bedeutet das: Die Steuerfreiheit für die Aktivrente wird nicht pauschal fürs ganze Jahr gewährt, sondern pro Monat (zeitanteilig). Wenn Sie zum Beispiel im April 2026 mit der Aktivrente anfangen, gilt die Steuerbefreiung erst ab April – also nur für die verbleibenden Monate. Das gilt zudem auch bei der Steuererklärung am Jahresende. Auch wenn bei der Jahresveranlagung alle Einkünfte noch einmal zusammengefasst werden, bleibt die zeitanteilige monatliche Begrenzung bestehen.

Dadurch wird verhindert, dass sich jemand rückwirkend 24.000 Euro (12 × 2.000 Euro) Steuerfreiheit anrechnen lassen kann, obwohl er nur sechs Monate gearbeitet hat. Wer also ab Juli 2026 einen Hinzuverdienst von 3.000 Euro hat, kann die Einnahmen oberhalb von 2.000 Euro nicht mit "nicht genutzten" Freibeträgen von Januar bis Juni verrechnen.

Was, wenn ich weniger als 2.000 Euro hinzuverdiene?

Dann ist es ebenfalls nicht möglich, den nicht genutzten Freibetrag auf die Renteneinkünfte anzuwenden. Denn im Gesetzesentwurf heißt es dazu: "Durch die Aktivrente werden ausschließlich Einnahmen nach § 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 EStG begünstigt. Betroffen sind insofern ausschließlich laufende und einmalige Einnahmen aus nicht selbstständiger Arbeit, um der Zielsetzung der Regelung hinsichtlich einer Begünstigung von aktiven Einkünften gerecht zu werden."