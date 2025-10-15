Kabinett hat entschieden Aktivrente beschlossen: Wer bald 2.000 Euro steuerfrei bekommen soll

Die Regierung bringt die Aktivrente auf den Weg: Ab 2026 sollen Rentner von einem Steuerbonus profitieren, wenn sie weiterarbeiten. Was Sie wissen sollten.

Bei den Details hakte es zuletzt noch zwischen Union und SPD, nun aber sind sich die Koalitionspartner einig: Die Aktivrente hat es durchs Kabinett geschafft. Stimmen auch Bundestag und Bundesrat dem Gesetzentwurf von Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) zu, können Rentner ab 1. Januar 2026 mit einem steuerfreien Zuverdienst bis zu 2.000 Euro im Monat weiterarbeiten. t-online erklärt, wie die Aktivrente genau funktioniert, welche Ruheständler von ihr profitieren können und wer ausgeschlossen ist.

Was ist die Aktivrente?

Wer profitiert unter welchen Bedingungen?

Anspruch haben Personen, die die gesetzliche Regelaltersgrenze erreicht haben und eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung ausüben. Der Bonus gilt unabhängig davon, ob Sie bereits eine Altersrente beziehen oder die Rente aufschieben. Wer aufschiebt, erhält von der Rentenversicherung weiterhin 0,5 Prozent Zuschlag auf die Rente pro Monat; die Aktivrente lässt sich damit kombinieren. Diese Möglichkeit nutzten im Rentenzugang 2023 rund 44.800 Altersrentner.

Wer ist von der Aktivrente ausgeschlossen?

Selbstständige, Freiberufler und Beamte können die Aktivrente nicht nutzen. Auch Minijobber bleiben außen vor, ebenso wie die Land- und Forstwirtschaft. Gleiches gilt für angestellte Frührentner. Denn der Steuerbonus der Aktivrente greift erst, wenn Sie das reguläre Renteneintrittsalter erreicht haben. Beide Bedingungen für die Aktivrente werfen allerdings verfassungsrechtliche Bedenken auf.

Gut zu wissen Die Regelaltersgrenze steigt schrittweise an. 2026 erreichen sie regulär Personen, die zwischen dem 2. Oktober 1959 und dem 1. August 1960 geboren wurden (Jahrgang 1959: 66 Jahre und 2 Monate; Jahrgang 1960: 66 Jahre und 4 Monate). Ab Jahrgang 1964 gilt die Regelaltersgrenze von 67 Jahren.

Wie viele Menschen werden die Aktivrente nutzen?

Dazu gibt es unterschiedliche Schätzungen. Das arbeitnehmernahe Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) ging zuletzt von rund 230.000 Menschen aus. Das Bundesfinanzministerium schätzt die Zahl etwas geringer ein und rechnet mit rund 168.000 Menschen – einem Viertel der Anspruchsberechtigten.