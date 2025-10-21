Bundesweite Forsa-Umfrage Rentenangst auf Rekordhoch

Verärgertes Paar (Symbolbild): Laut einer neuen Forsa-Umfrage rechnen 90 Prozent mit einem sinkenden Rentenniveau. (Quelle: Vladimir Vladimirov/getty-images-bilder)

Die Deutschen glauben immer weniger an eine sichere Rente. Zugleich wächst die Zustimmung zu kapitalgedeckten Modellen wie der Aktienrente.

Die Deutschen verlieren zunehmend das Vertrauen in die gesetzliche Rente. Laut einer neuen, repräsentativen Forsa-Befragung im Auftrag der Initiative Minderheitsaktionäre, die t-online vorliegt, halten 90 Prozent der Menschen ein sinkendes Rentenniveau für unausweichlich – so viele wie nie zuvor. Nur 7 Prozent glauben, dass die Politik langfristig eine stabile Rente gewährleisten kann.

Gleichzeitig rechnen 83 Prozent mit einer Versorgungslücke im Alter. Mehr als die Hälfte (57 Prozent) versucht bereits, diese mit privater Vorsorge zu schließen, während ein Viertel das Problem zwar erkennt, aber noch untätig bleibt.

Mehrheit befürwortet kapitalgedeckte Rente

Trotz wachsender Sorgen sehen viele Befragte die Lösung in einem Umbau des Rentensystems: 60 Prozent würden eine zusätzliche, kapitalgedeckte Finanzierung der gesetzlichen Rente begrüßen – also eine sogenannte Aktienrente.

Robert Peres, Vorstand der Initiative Minderheitsaktionäre, sieht darin ein klares Signal: "Es ist erstaunlich, dass die Politik weiter den Kapitalmarkt ignoriert, obwohl nur dieser eine langfristige Lösung der Deckungsprobleme bei der gesetzlichen Rente bietet", so Peres. "Erfolgreiche Modelle in anderen Ländern, Beispiel Schweden, werden nicht einmal ansatzweise diskutiert."

Tatsächlich hatte die Ampelkoalition mit dem sogenannten Generationenkapital einen kleinen Schritt in diese Richtung machen wollen, doch das Projekt scheiterte mit dem Bruch der Koalition und ist kein erklärtes Ziel der aktuellen schwarz-roten Bundesregierung. "Damit verspielt die Politik die Chance, die gesetzliche Rente zukunftsfähig zu machen", so Peres.

Private Altersvorsorge steht vor Reform

Union und SPD haben allerdings andere Ideen, um die Altersvorsorge zu verbessern. Dazu zählt etwa die sogenannte Frühstart-Rente, mit der junge Menschen früh an die Kapitalmärkte herangeführt werden sollen.