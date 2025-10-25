Neue Rechtsgrundlage Diese Rentner müssen mit Kürzungen rechnen

Rentnerin blickt skeptisch (Symbolbild): Ab Dezember 2025 wird der Zuschlag auf Erwerbsminderungsrenten anders ausgezahlt. (Quelle: Sneksy/getty-images-bilder)

Drei Millionen Menschen wird seit 2024 ein Rentenzuschlag gezahlt. Dieser wird jedoch bald anders berechnet und ausgezahlt – mit Folgen für Hinterbliebene.

Für Millionen Erwerbsminderungsrentner war es eine freudige Nachricht: Die Ampelregierung hatte für sie einen Zuschlag von bis zu 7,5 Prozent beschlossen und im April 2024 auch durch den Bundestag gebracht. Seit Juli 2024 erhalten damit drei Millionen Menschen automatisch eine höhere Erwerbsminderungsrente (EM-Rente) – allerdings getrennt von der laufenden Rente jeweils zur Mitte eines Monats.

Dieses Verfahren ändert sich ab Dezember 2025: Der Zuschlag wird dann in einer Summe mit der Rente ausgezahlt und auf Grundlage der persönlichen Rentenpunkte berechnet. Bisher lag der Berechnung der Rentenzahlbetrag zugrunde, also der Betrag, der monatlich überwiesen wird. Ab Dezember gilt damit eine andere Rechtsgrundlage für die Berechnung des Zuschlags, er ist dann Bestandteil der regulären Rente und wächst künftig automatisch bei jeder Rentenerhöhung mit.

Witwenrente kann geringer ausfallen

Das hat Folgen für Erwerbsminderungsrentner, die gleichzeitig eine Witwen- oder Witwerrente beziehen. Denn der Zuschlag gehört damit zum anrechenbaren Einkommen nach § 97 SGB VI.

"Ab Dezember 2025 wird der Zuschlag zu Ihrer eigenen Versichertenrente als Einkommen bei der Witwen-/Witwerrente berücksichtigt und kann diese danach auch mindern", erklärt die Deutsche Rentenversicherung Bund. Das bedeutet: Wer eine Witwen- oder Witwerrente bezieht, muss damit rechnen, dass

der Zuschlag zu einer eigenen EM-Rente entweder dazu führt, dass die Witwenrente stärker gekürzt wird als bisher,

oder dass der Zuschlag dazu führt, dass die Witwenrente überhaupt zum ersten Mal gekürzt wird, wenn die EM-Rente zusammen mit dem Zuschlag den Freibetrag für eigenes Einkommen überschreitet.

So senkt eigenes Einkommen die Witwenrente

Eigene Einkünfte haben grundsätzlich Einfluss auf die Höhe einer Witwenrente. Allerdings wird nur der Teil der Einnahmen angerechnet, der oberhalb eines bestimmten Freibetrags liegt. Dieser beträgt vom 1. Juli 2025 bis 30. Juni 2026 1.076,86 Euro pro Monat. Haben Sie Kinder, die entweder minderjährig sind oder noch in Schul- oder Berufsausbildung stecken, erhöht sich der Freibetrag pro Kind monatlich um gut 228 Euro.

Übersteigen nun die eigenen Nettoeinkünfte – etwa aus einer EM-Rente – den für Sie geltenden Freibetrag, rechnet die Rentenversicherung 40 Prozent des übersteigenden Betrages auf Ihre Witwenrente an.

Ein Beispiel: Nehmen wir an, Sie bekommen eine Netto-EM-Rente inklusive Zuschlag von 1.200 Euro im Monat und haben keine Kinder. Dann übersteigt Ihre eigene Rente den Freibetrag um 123,14 Euro (1.200 Euro minus 1.076,86 Euro). 40 Prozent davon sind 49,26 Euro. Um diesen Betrag sinkt Ihre Witwenrente.