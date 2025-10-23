Mit Tabelle für 2026 Rentenpunkte: So viel bringt Ihnen Ihr Einkommen
Wie viele Rentenpunkte Sie 2026 erhalten, hängt von Ihrem Einkommen ab – und vom Durchschnittsverdienst, der im neuen Jahr steigt.
Was hat mein Gehalt eigentlich mit meiner Rente zu tun? Diese Frage stellen sich viele, die jeden Monat Beiträge in die Rentenversicherung einzahlen. Die Antwort steckt in der besonderen "Währung" des Systems: den Rentenpunkten.
Diese sind das Herzstück der gesetzlichen Rente: Sie bestimmen, wie hoch Ihre spätere Auszahlung ausfällt. Grundsätzlich gilt die einfache Formel:
Eigenes Einkommen ÷ Durchschnittseinkommen = Rentenpunkte
Wer also genau so viel verdient wie der Durchschnitt aller Versicherten, bekommt einen Rentenpunkt pro Jahr. Verdienen Sie weniger, gibt es anteilig Punkte – wer mehr verdient, entsprechend mehr. Das heißt aber auch: Steigt der Durchschnittsverdienst, während Ihr persönliches Gehalt gleich bleibt, bekommen Sie im folgenden Jahr weniger Rentenpunkte für Ihre Rentenbeiträge als im Vorjahr. Regelmäßige Gehaltsverhandlungen sind also unerlässlich, um bei der Rente nicht von Jahr zu Jahr schlechter dazustehen.
Ein Rentenpunkt entspricht derzeit einer späteren monatlichen Bruttorente von 40,79 Euro. Wer also beispielsweise 40 Rentenpunkte gesammelt hat, bekäme dafür aktuell umgerechnet 1.631,60 Euro brutto im Monat (40 x 40,79 Euro). Von diesem Betrag gehen noch Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge sowie eventuell Steuern ab. Wie Rentner ihre Einkünfte versteuern müssen.
Dieses Durchschnittseinkommen gilt 2026
Für das Jahr 2026 hat die Bundesregierung das vorläufige Durchschnittsentgelt auf 51.944 Euro festgelegt. Verdienen Sie in diesem Jahr exakt diesen Betrag, erhalten Sie dafür einen Rentenpunkt gutgeschrieben.
Die Beitragsbemessungsgrenze – also das Einkommen, bis zu dem Rentenbeiträge gezahlt werden müssen – liegt bei 101.400 Euro jährlich beziehungsweise 8.450 Euro im Monat. Einkommen oberhalb dieser Grenze bleibt beitragsfrei. Damit lassen sich maximal 1,9521 Rentenpunkte pro Jahr erreichen. Wer also 2026 ein Jahresbruttogehalt von 101.400 Euro erzielt, schöpft die volle Punktzahl aus.
Wie es bei anderen Bruttogehältern aussieht, zeigt die folgende Tabelle:
|Bruttoeinkommen pro Jahr
|Rentenpunkte 2026
|10.000 Euro
|0,1925
|15.000 Euro
|0,2888
|20.000 Euro
|0,3850
|25.000 Euro
|0,4813
|30.000 Euro
|0,5775
|35.000 Euro
|0,6738
|40.000 Euro
|0,7701
|45.000 Euro
|0,8663
|50.000 Euro
|0,9626
|55.000 Euro
|1,0588
|60.000 Euro
|1,1551
|65.000 Euro
|1,2513
|70.000 Euro
|1,3476
|75.000 Euro
|1,4439
|80.000 Euro
|1,5401
|85.000 Euro
|1,6364
|90.000 Euro
|1,7326
|95.000 Euro
|1,8289
|100.000 Euro
|1,9252
|101.400 Euro
|1,9521
2025 liegt das vorläufige Durchschnittseinkommen aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten bei 50.493,00 Euro. Dadurch ergeben sich je nach Bruttogehalt andere Rentenpunkte als 2026. Was Ihnen Ihr Gehalt 2025 für die Rente bringt, können Sie hier nachlesen.
