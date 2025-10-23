t-online - Nachrichten für Deutschland
Rentenpunkte Tabelle 2026: Wie viel Ihnen Ihr Einkommen bringt

  Christine Holthoff
Aktualisiert am 24.10.2025 - 15:43 Uhr
Gute Argumente: Zeigen Sie bei der Gehaltsverhandlung lieber Ihre Erfolge auf, als die Arbeit Ihrer Kollegen zu kritisieren.
Eine Frau und ein Mann bei Gehaltsverhandlungen (Symbolbild): Die Berechnungsgrundlage für die gesetzlichen Rentenpunkte ändert sich von Jahr zu Jahr.
News folgen

Wie viele Rentenpunkte Sie 2026 erhalten, hängt von Ihrem Einkommen ab – und vom Durchschnittsverdienst, der im neuen Jahr steigt.

Was hat mein Gehalt eigentlich mit meiner Rente zu tun? Diese Frage stellen sich viele, die jeden Monat Beiträge in die Rentenversicherung einzahlen. Die Antwort steckt in der besonderen "Währung" des Systems: den Rentenpunkten.

Diese sind das Herzstück der gesetzlichen Rente: Sie bestimmen, wie hoch Ihre spätere Auszahlung ausfällt. Grundsätzlich gilt die einfache Formel:

Eigenes Einkommen ÷ Durchschnittseinkommen = Rentenpunkte

Vorsicht vor dieser Rentenfalle

Wer also genau so viel verdient wie der Durchschnitt aller Versicherten, bekommt einen Rentenpunkt pro Jahr. Verdienen Sie weniger, gibt es anteilig Punkte – wer mehr verdient, entsprechend mehr. Das heißt aber auch: Steigt der Durchschnittsverdienst, während Ihr persönliches Gehalt gleich bleibt, bekommen Sie im folgenden Jahr weniger Rentenpunkte für Ihre Rentenbeiträge als im Vorjahr. Regelmäßige Gehaltsverhandlungen sind also unerlässlich, um bei der Rente nicht von Jahr zu Jahr schlechter dazustehen.

Erfolgreich verhandeln (Symbolbild): Achten Sie bei der Gehaltsverhandlung immer auf eine angenehme Gesprächsatmosphäre – so kommen Sie schneller zum Erfolg.Vergrößern des Bildes
Erfolgreich verhandeln (Symbolbild): Regelmäßige Gehaltsverhandlungen sind also unerlässlich, um bei der Rente nicht von Jahr zu Jahr schlechter dazustehen. (Quelle: Akarawut Lohacharoenvanich/Thinkstock by Getty-Images-bilder)

Ein Rentenpunkt entspricht derzeit einer späteren monatlichen Bruttorente von 40,79 Euro. Wer also beispielsweise 40 Rentenpunkte gesammelt hat, bekäme dafür aktuell umgerechnet 1.631,60 Euro brutto im Monat (40 x 40,79 Euro). Von diesem Betrag gehen noch Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge sowie eventuell Steuern ab. Wie Rentner ihre Einkünfte versteuern müssen.

Dieses Durchschnittseinkommen gilt 2026

Für das Jahr 2026 hat die Bundesregierung das vorläufige Durchschnittsentgelt auf 51.944 Euro festgelegt. Verdienen Sie in diesem Jahr exakt diesen Betrag, erhalten Sie dafür einen Rentenpunkt gutgeschrieben.

Die Beitragsbemessungsgrenze – also das Einkommen, bis zu dem Rentenbeiträge gezahlt werden müssen – liegt bei 101.400 Euro jährlich beziehungsweise 8.450 Euro im Monat. Einkommen oberhalb dieser Grenze bleibt beitragsfrei. Damit lassen sich maximal 1,9521 Rentenpunkte pro Jahr erreichen. Wer also 2026 ein Jahresbruttogehalt von 101.400 Euro erzielt, schöpft die volle Punktzahl aus.

Wie es bei anderen Bruttogehältern aussieht, zeigt die folgende Tabelle:

Bruttoeinkommen pro JahrRentenpunkte 2026
10.000 Euro0,1925
15.000 Euro0,2888
20.000 Euro0,3850
25.000 Euro0,4813
30.000 Euro0,5775
35.000 Euro0,6738
40.000 Euro0,7701
45.000 Euro0,8663
50.000 Euro0,9626
55.000 Euro1,0588
60.000 Euro1,1551
65.000 Euro1,2513
70.000 Euro1,3476
75.000 Euro1,4439
80.000 Euro1,5401
85.000 Euro1,6364
90.000 Euro1,7326
95.000 Euro1,8289
100.000 Euro1,9252
101.400 Euro1,9521

2025 liegt das vorläufige Durchschnittseinkommen aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten bei 50.493,00 Euro. Dadurch ergeben sich je nach Bruttogehalt andere Rentenpunkte als 2026. Was Ihnen Ihr Gehalt 2025 für die Rente bringt, können Sie hier nachlesen.

