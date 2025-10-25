Reformidee im Check Sollten Beamte in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen?

Mehr Geld für die Rentenkasse: Um dieses Ziel zu erreichen, kann sich Ministerin Bärbel Bas vorstellen, auch Beamte einzubeziehen. Fachleute warnen jedoch.

Das Rentensystem steht unter Druck: Immer mehr Rentner leben von den Beiträgen einer immer kleineren Zahl von Beschäftigten. Um die Finanzierung breiter abzustützen, erwägt Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas, Beamte, Abgeordnete und Selbstständige in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen zu lassen. Ihre Ziele: mehr Einnahmen, mehr Gerechtigkeit. Doch Ökonomen halten den Vorschlag für kurzsichtig: Langfristig könnte die Reform das Rentensystem sogar zusätzlich belasten. Warum die Idee zumindest finanziell wohl nicht aufgeht.

Was unterscheidet die Rente von der Pension?

Arbeitnehmer zahlen während ihres Berufslebens in die gesetzliche Rentenversicherung (GRV) ein. Ihre spätere Rente hängt von der Höhe und der Dauer dieser Beiträge ab. Beamte hingegen erhalten eine Pension, die vollständig vom Staat finanziert wird. Sie leisten keine eigenen Beiträge, bekommen im Ruhestand aber häufig deutlich mehr Geld – nicht selten über 3.000 Euro pro Monat. Die gesetzliche Rente liegt dagegen für die allermeisten deutlich darunter. Warum die Beamtenpension höher ausfällt, lesen Sie hier.

Der Vorschlag: Beamte in die Rentenkasse einbeziehen

Arbeitsministerin Bas (SPD) hat bereits zu Beginn ihrer Amtszeit vorgeschlagen, Beamte, Abgeordnete und Selbstständige in die gesetzliche Rentenversicherung einzubeziehen, und dafür viel Kritik von den Koalitionspartnern CDU und CSU erhalten. Das Vorhaben ist nicht Teil des Koalitionsvertrags.

In den Augen von Bas könnte die Einbeziehung weiterer Gruppen die Einnahmen der Rentenkasse erhöhen und die Finanzierung breiter aufstellen. Doch Fachleute warnen: Eine kurzfristige Entlastung wäre zwar möglich, langfristig könnte die Rentenversicherung aber stärker belastet werden.

Warum der Effekt begrenzt wäre

Experten wie der Ökonom Martin Werding von den sogenannten Wirtschaftsweisen verweisen darauf, dass neue Einzahler später auch Rentenansprüche erwerben. Da Beamte im Schnitt länger leben als andere Versicherte, würden sie überdurchschnittlich lange Rentenzahlungen erhalten. Laut Werdings Berechnungen würde eine Einbeziehung der Beamten langfristig sogar höhere Beitragssätze zur Folge haben, während das Rentenniveau – also das Verhältnis von Standardrenten zu Durchschnittslöhnen – ähnlich stark sinken würde wie bisher. Für Beitragszahler und Rentner ergäbe sich somit kein Vorteil.

Belastung für öffentliche Haushalte

Ein weiteres Problem wären die kurzfristigen Mehrkosten für Bund, Länder und Gemeinden. Diese sind die größten Arbeitgeber von Beamten. Würden Beamte in die gesetzliche Rentenversicherung einbezogen, müssten die öffentlichen Arbeitgeber sowohl Arbeitnehmer- als auch Arbeitgeberbeiträge zahlen.

Gleichzeitig müssten die Bruttogehälter steigen, damit die Nettoeinkommen der Beamten stabil bleiben. Denn diese müssten nun selbst Rentenbeiträge zahlen. Hinzu kämen neue Verpflichtungen zur betrieblichen Altersvorsorge, die es für Beamte bisher nicht gibt.

