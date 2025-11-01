t-online - Nachrichten für Deutschland
Renten steigen 2026: So viel mehr Geld können Sie erwarten | Tabelle

Altersvorsorge
Laut erster Schätzung
So viel mehr Geld könnten Rentner 2026 bekommen

Von Christine Holthoff
01.11.2025 - 14:25 UhrLesedauer: 2 Min.
Rentnerpaar sichtet ein Dokument: Auch 2026 gibt es wieder ein Rentenplus.
Zum 1. Juli 2026 sollen die Renten erneut deutlich steigen. t-online hat ausgerechnet, was die aktuelle Prognose für Sie in Euro und Cent bedeutet.

Auch 2026 dürfen die rund 21 Millionen Rentner in Deutschland wieder eine Erhöhung ihrer Bezüge erwarten. Zum 1. Juli könnten die Renten bundesweit um 3,73 Prozent steigen, wie aus dem Entwurf des Rentenversicherungsberichts 2025 hervorgeht. Trifft die Prognose zu, läge die Rentenanpassung 2026 auf demselben Niveau wie in diesem Jahr. 2025 waren die Renten um 3,74 Prozent gestiegen.

Wichtig: Es handelt sich bisher nur um eine erste Berechnung. Endgültig festgelegt wird das Rentenplus immer erst im Frühjahr, wenn alle Daten zur Lohnentwicklung vorliegen. Nach dieser richtet sich die Rentenerhöhung maßgeblich.

Steigt das Einkommen der Arbeitnehmer, steigen auch die Altersbezüge der Rentner. Das liegt daran, dass die gesetzliche Rente auf dem sogenannten Umlageverfahren basiert. Wer derzeit sozialversicherungspflichtig beschäftigt ist, zahlt also mit seinen Rentenbeiträgen die gesetzliche Altersversorgung der aktuellen Rentner – die Beiträge werden umgelegt. Mehr zur jährlichen Rentenanpassung lesen Sie hier.

Rentenerhöhung 2026: So viel mehr ist drin

Doch was bedeutet das nun avisierte Plus von 3,73 Prozent konkret? Die folgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick, was diese Erhöhung in Euro und Cent für verschiedene Rentenhöhen bringen würde:

Rente aktuellRente ab Juli 2026 (Prognose)Erhöhung (Prognose)
700 Euro726,11 Euro+ 26,11 Euro
800 Euro829,84 Euro+ 29,84 Euro
900 Euro933,57 Euro+ 33,57 Euro
1.000 Euro1.037,30 Euro+ 37,30 Euro
1.100 Euro1.141,03 Euro+ 41,03 Euro
1.200 Euro1.244,76 Euro+ 44,76 Euro
1.300 Euro1.348,49 Euro+ 48,49 Euro
1.400 Euro1.452,22 Euro+ 52,22 Euro
1.500 Euro1.555,95 Euro+ 55,95 Euro
1.600 Euro1.659,68 Euro+ 59,68 Euro
1.700 Euro1.763,41 Euro+ 63,41 Euro
1.800 Euro1.867,14 Euro+ 67,14 Euro
1.900 Euro1.970,87 Euro+ 70,87 Euro
2.000 Euro2.074,60 Euro+ 74,60 Euro
2.100 Euro2.178,33 Euro+ 78,33 Euro
2.200 Euro2.282,06 Euro+ 82,06 Euro
2.300 Euro2.385,79 Euro+ 85,79 Euro
2.400 Euro2.489,52 Euro+ 89,52 Euro
2.500 Euro2.593,25 Euro+ 93,25 Euro

In der Vergangenheit gab es auch Jahre, in denen Rentner mit Nullrunden leben mussten, weil die Bruttolöhne gesunken waren – zuletzt war das beispielsweise 2021 in Westdeutschland der Fall. Seit 2024 werden die Renten bundeseinheitlich angepasst.

Sinken können die Renten übrigens nicht. Das verhindert eine spezielle Schutzklausel: Die theoretisch nötige Senkung wird in den folgenden Jahren mit möglichen Erhöhungen verrechnet. Sie fallen dann geringer aus. Grundlage ist der sogenannte Nachholfaktor.

Die Bundesregierung plant, das Rentenniveau bei 48 Prozent bis einschließlich 1. Juli 2031 festzuschreiben. Das Gesetz dafür soll im November zusammen mit zwei weiteren Rentenvorhaben verabschiedet werden – der Mütterrente III und der Aktivrente. Vor allem die Kosten für die Festschreibung des Rentenniveaus erregen aber noch Kritik. Vor allem junge Abgeordnete der Union fordern Änderungen.

Was ein Rentenniveau von 48 Prozent bedeutet

Beim Rentenniveau handelt es sich um einen statistischen Wert, der beschreibt, wie hoch die Rente eines Durchschnittsrentners im Verhältnis zum Durchschnittseinkommen ist. Liegt das Rentenniveau bei 48 Prozent, bedeutet das: Nach 45 Beitragsjahren erhalten Rentner, die 45 Jahre zum Durchschnittsentgelt gearbeitet haben, 48 Prozent des Durchschnittsverdienstes, der dann aktuell gilt.

Ohne eine solche Haltelinie sinkt das Rentenniveau, weil immer weniger Beitragszahler immer mehr Rentnern gegenüberstehen. Schreibt man das Rentenniveau hingegen gesetzlich fest, während sich der demografische Wandel fortsetzt, bedeutet das für Arbeitnehmer höhere Rentenbeiträge. Dem will die Bundesregierung entgegenwirken, indem sie das feste Rentenniveau über Steuermittel finanziert.

Verwendete Quellen
  • Eigene Berechnung
  • Mit Material der Nachrichtenagentur Reuters
Rentenhöhe

Rente

