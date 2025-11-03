Mehr als die Hälfte plant zu kurz Studie zeigt riesige Rentenlücke in Deutschland

03.11.2025

Ältere Frau liest ein Schreiben (Symbolbild): In Deutschland unterschätzt mehr als die Hälfte der Bürger ihren Finanzbedarf als Rentner.

Die Deutschen unterschätzen ihre Lebenszeit und damit den Geldbedarf im Alter. Jeder Zweite plant seine Rente um zehn Jahre zu kurz. Doch man kann vorbeugen.

Jeder Zweite in Deutschland hat für zehn oder mehr Jahre Ruhestand nicht vorgesorgt. Das zeigt eine neue Studie des Finanzdienstleisters Fidelity International. Demnach planen 54 Prozent der Deutschen ab 50 ihre Altersvorsorge um mindestens ein Jahrzehnt zu kurz. Weltweit sind es 42 Prozent. Rechnet man mit einer möglichen Lebensspanne von 100 Jahren, gelten hierzulande sogar 87 Prozent als unterversorgt.

Die Untersuchung legt die wachsende Kluft zwischen steigender Lebenserwartung und finanzieller Vorsorge offen. Susanna Wooders, Country Head Germany bei Fidelity International, sieht den Grund für diese Entwicklung in veralteten Vorsorgemethoden. "Die Menschen leben heute länger als je zuvor. Viele bereiten sich aber immer noch auf einen Ruhestand vor, wie ihn ihre Eltern und Großeltern erlebt haben", sagt sie. Und das scheint nur einer Minderheit bewusst zu sein.

Denn trotz der mangelnden Vorbereitung blicken viele Rentner positiver in die Zukunft als Erwerbstätige. 60 Prozent der Rentnerinnen und Rentner in Deutschland beschreiben ihre Haltung zum Ruhestand als optimistisch. Unter den Noch-nicht-Rentnern sind es 54 Prozent. Weltweit liegt der Optimismus etwas höher: Zwei von drei Rentnern gaben an, positiv nach vorn zu blicken (68 Prozent). Bei den Erwerbstätigen sind es 54 Prozent.

Wie kommen diese Zahlen zustande? Die Analyse vergleicht die Anzahl der Jahre, die Menschen voraussichtlich im Ruhestand verbringen, mit der Anzahl der Jahre, in denen sie erwarten, dass ihre Altersvorsorge ausreicht. Die Ergebnisse wurden anschließend sowohl mit der durchschnittlichen Lebenserwartung an ihrem Wohnort als auch mit einer potenziellen Lebensspanne von 100 Jahren verglichen. Erhoben wurden die Daten in 13 Märkten mit mehr als 11.800 Teilnehmern zwischen dem 11. August und 11. September 2025.

Damit im Alter kein böses Erwachen droht, sollten Sie frühzeitig handeln, um die Rentenlücke zu schließen. Beginnen Sie mit einer Bestandsaufnahme aller erwarteten Einkünfte im Alter – gesetzliche Rente, betriebliche Vorsorge, private Verträge und Vermögen – und stellen Sie dem eine realistische Ausgabenplanung gegenüber. Hilfreich für dieses Vorhaben ist ein Haushaltsbuch; ein Muster dafür finden Sie hier.

Schritt für Schritt: Mit diesen Tipps schließen Sie Ihre Rentenlücke

Kalkulieren Sie dabei mit einem langen Zeitraum von drei Jahrzehnten und mehr, berücksichtigen Sie Inflation sowie Reserven für Gesundheit und Pflege. Prüfen Sie Ihren Plan mindestens einmal im Jahr und passen Sie Sparrate, Anlagequote und Absicherung bei Bedarf an.