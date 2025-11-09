Rente, Bürgergeld, Steuern So steht es um die wichtigsten Regierungspläne

09.11.2025

Finanzminister Lars Klingbeil (l., SPD) und Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU): Die schwarz-rote Koalition hat viele Vorhaben angestoßen – doch wirken sie auch? (Quelle: Kay Nietfeld/dpa)

Der "Herbst der Reformen" soll Deutschland modernisieren. Welche Fortschritte Union und SPD machen und warum die Sozialsysteme trotzdem schwächeln.

Rente, Bürgergeld, Steuern, Gesundheit: Die Bundesregierung hatte sich für den "Herbst der Reformen" viel vorgenommen, um Deutschland und seine Sozialsysteme wieder leistungsfähiger zu machen. Wie weit sind die verschiedenen Vorhaben gediehen und wo knirscht es noch zwischen den Koalitionspartnern?

Rente: Ein kleiner Satz mit großen Folgen

Kaum ein Thema der Sozialpolitik wird so emotional diskutiert wie die Rente. Und bei kaum einem Thema scheint es so wenig substanzielle Reformfortschritte zu geben. Zwar hat sich die Regierung von Kanzler Friedrich Merz (CDU) formal auf ein Rentenpaket geeinigt, doch das verursacht vor allem zusätzliche Kosten, statt das Umlagesystem zu entlasten.

Stabiles Rentenniveau bei 48 Prozent, Ausweitung der Mütterrente und Einführung der sogenannten Aktivrente: Beide Parteien der schwarz-roten Koalition durften das Paket mit einem Herzensprojekt bestücken. Wohl auch aus taktischen Gründen, um den Gesetzgebungsprozess möglichst reibungsfrei über die Bühne zu bringen. Denn: Wer Kritik am Vorhaben des Koalitionspartners äußert, läuft Gefahr, dass andersherum dessen Unterstützung fürs eigene Projekt schwindet. Also bleiben alle ruhig und tragen das Paket im Ganzen mit – oder?

Nein. Die sogenannte Junge Gruppe innerhalb der Unionsfraktion droht, das Rentenpaket zu blockieren. Ihr Vorwurf: Bei der Stabilisierung des Rentenniveaus – dem Anliegen der SPD – gehe das Gesetz über den Koalitionsvertrag hinaus und belaste die junge Generation über Gebühr. Pascal Reddig, CDU-Politiker und Vorsitzender der Jungen Gruppe, sagte t-online: "Der jetzige Entwurf ist eine schwere Hypothek für die junge Generation". Anlass für die Kritik ist folgender Satz: "Auch nach 2031 liegt das Rentenniveau um rund einen Prozentpunkt höher als im geltenden Recht."

Junge Gruppe fordert sinkendes Rentenniveau

Der Satz beschreibt eine mathematische Folge der Reform: Wird das Rentenniveau bis 2031 bei 48 Prozent festgeschrieben, führt diese sogenannte Haltelinie selbst dazu, dass das Rentenniveau auch nach 2031 höher ausfällt als nach aktuellem Recht. Denn die jährlichen Rentenanpassungen berechnen sich dadurch ab 2032 von einem höheren Ausgangswert aus als ohne die Haltelinie.

Die Junge Gruppe fordert, das Rentenniveau ab 2032 wieder sinken zu lassen – ein Vorschlag, der bei der SPD Empörung auslöste. SPD-Fraktionsvize Dagmar Schmidt nannte die Argumentation der jungen Unionsabgeordneten eine "Generationentäuschung".

Mütterrente: ein teures Geschenk