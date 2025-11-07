"Besser als ihr Ruf" Rente am Ende? Experte widerspricht deutlich

Viele Deutsche glauben, die gesetzliche Rente sei nicht mehr sicher. Doch Rentenberater sehen das anders und werfen Politik und Finanzbranche vor, das Vertrauen selbst zu zerstören.

Das Ergebnis ist ernüchternd: Laut dem neuen Altersvorsorge-Report 2025 der Deutschen Bank und ihrer Fondstochter DWS erwarten 83 Prozent der Deutschen wenig bis gar nichts mehr von der gesetzlichen Rente. Doch der Bundesverband der Rentenberater hält diese Einschätzung für übertrieben und warnt vor einer gefährlichen Kommunikationsspirale.

Dass die Umfrage so pessimistisch ausfalle, liege "vor allem daran, dass die Rente in der Öffentlichkeit häufig schlechtgeredet wird", sagt Andreas Irion, Präsident des Bundesverbands der Rentenberater. "Sie ist, wenn auch reformbedürftig, besser als ihr Ruf."

Rentenberater sehen öffentlichen Diskurs als Problem

Irion kritisiert, dass sich Medien und Teile der Politik gegenseitig in Untergangsszenarien überbieten. "Wenn eine Bank und ein Vermögensverwalter betonen, wie schlecht die gesetzliche Rente beleumundet ist, und herausstellen, wie wichtig private Vorsorge ist, dann scheint die Motivation dieser Auftraggeber einigermaßen durchsichtig zu sein", sagt er.

Die Folge: Ein Teil der Bevölkerung halte das System inzwischen tatsächlich für instabil – nicht weil es das sei, sondern weil es ständig so dargestellt werde. "Sich gegenseitig mit Vorwürfen für echte und vermeintliche Versäumnisse zu überhäufen und ständig das Ende der gesetzlichen Rente herbeizureden, ist unverantwortlich, inhaltlich schlicht falsch und verursacht ja genau den Vertrauensverlust", so Irion weiter.

Wo die Rente Vorteile bietet

Der Verband fordert eine überparteiliche Verantwortung beim Thema Altersvorsorge und mehr Sachlichkeit in der Debatte. Besonders betont Irion die Vorteile des bestehenden Systems: "Insbesondere die Anknüpfung der Rentenentwicklung an die Lohnentwicklung – und damit ein indirekter Inflationsschutz, um den man sich nicht kümmern braucht – wird von vielen Menschen entweder geschätzt oder unterschätzt."

Zudem sei es möglich, die Rente zu reformieren. "Zur langfristigen Stabilisierung der Altersvorsorge – ohne demografischen Druck – gibt es je nach Zählweise etwa zehn Stellschrauben. Wenn wir an jeder ein kleines bisschen in die richtige Richtung drehen, bräuchte es keine die Gesellschaft oder die Generationen spaltende Debatten", sagt Irion.

Als Beispiel nennt er eine frühzeitigere, dafür aber geringere Anpassung des Beitragssatzes. Das wäre, so der Verbandschef, "eine einfache Maßnahme zur Generationengerechtigkeit". Denn damit würde sich auch die Generation der Babyboomer stärker an der Finanzierung beteiligen müssen, bevor sie in den kommenden Jahren selbst in den Ruhestand wechselt.

Zum Verband Der Bundesverband der Rentenberater e. V. ist seit 1976 die allgemein anerkannte Berufsorganisation der in Deutschland tätigen Rentenberater. Rentenberater sind unabhängige Rechtsberater und nur ihren Mandanten verpflichtet. Sie sind Spezialisten auf dem Gebiet des Rentenrechts und können wie Anwälte ihre Mandanten im Rahmen ihrer Befugnisse vor Sozial- und Landessozialgerichten vertreten.

"Unser Rentensystem ist stabil"

Grundsätzlich sieht der Bundesverband der Rentenberater die Altersvorsorge in Deutschland auf einer soliden Basis. "Unser Rentensystem mit den drei Säulen gesetzliche, betriebliche und private Altersvorsorge ist stabil", so Irion. "Aber die Politik machte bis zuletzt in Teilen inkonsistente Renten- und Sozialgesetze."