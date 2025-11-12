Reiche Rentner stärker belasten? Das hält die Rentenversicherung vom Boomer-Soli

Von Christine Holthoff Aktualisiert am 14.11.2025 - 08:13 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Rentnerpaar auf luxuriösem Sofa (Symbolbild): Zuletzt wurden Vorschläge laut, innerhalb der Rentnergeneration umzuverteilen. (Quelle: FilippoBacci/getty-images-bilder)

Würde es Druck vom System nehmen, wenn man von reichen zu armen Rentnern umverteilte? Die Rentenversicherung selbst hat dazu eine klare Position.

Bisher funktioniert die gesetzliche Rente grob gesagt so: Wer viel und lange einzahlt, erhält eine höhere Rente. Wer kurz und wenig einzahlt, bekommt auch weniger heraus. Das nennt sich Äquivalenzprinzip. Doch geht es nach manchen Ökonomen, sollte dieses Prinzip künftig aufgebrochen werden.

So brachte etwa das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) einen sogenannten Boomer-Soli ins Spiel, eine Sonderabgabe auf hohe Renten. Auch die Wirtschaftsweisen schlugen bereits in ihrem Jahresgutachten 2023/24 eine progressive Rentenberechnung vor, die kleine Renten anheben soll. Beide Ideen würden bedeuten, dass innerhalb der gesetzlichen Rentenversicherung umverteilt wird.

Gundula Roßbach, Präsidentin der Deutschen Rentenversicherung, hält solche Vorschläge im bestehenden System für nicht umsetzbar. Zudem fehlten Daten, welche Rentner wirklich bedürftig seien, sagte sie am Mittwoch auf einer Veranstaltung der Deutschen Rentenversicherung Bund in Würzburg. So bedeuteten niedrige Renten nicht zwingend, dass die Bezieher tatsächlich unter Altersarmut leiden.

Gefahr, dass die Falschen profitieren

Viele Menschen mit kleinen gesetzlichen Renten leben in Haushalten, die insgesamt gut dastehen, etwa durch das Einkommen des Partners oder zusätzliche Altersvorsorge. Daten aus dem Alterssicherungsbericht zeigen sogar einen u-förmigen Verlauf: Sehr hohe Renten, aber auch sehr kleine, gehen häufig mit überdurchschnittlich hohen Haushaltseinkommen einher. Besonders Paare mit niedrigen gesetzlichen Renten verfügen demnach oft über mehr als 5.000 Euro netto im Monat. Eine pauschale Umverteilung innerhalb der Rentenkasse würde also auch jene treffen, die gar nicht bedürftig sind.

"Um ein konkretes Beispiel zu nennen: Die geringe Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung eines Beamten oder eines berufsständisch abgesicherten Freiberuflers würde sich erhöhen", sagte Roßbach. "Finanziert würde diese Aufstockung dagegen von allen Beitragszahlern der gesetzlichen Rentenversicherung, auch von denen mit geringen Einkommen." Um das zu vermeiden, müsste die Rentenversicherung wissen, welche anderen Sicherungssysteme oder Haushaltseinkommen bestehen. Doch diese Daten habe sie schlicht nicht.