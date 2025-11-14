Aktivrente erstmals im Bundestag Viel Geld, ungewisse Wirkung
Die Aktivrente wird an diesem Freitag zum ersten Mal im Parlament debattiert. Dabei wird es auch um die Frage gehen, warum nicht alle Rentner von ihr profitieren.
Das Rentenpaket der Bundesregierung geht auf die Zielgerade: Während der Gesetzentwurf zur Festschreibung des Rentenniveaus und zur Mütterrente die erste Lesung im Bundestag bereits hinter sich hat, folgt an diesem Freitag der Entwurf zur sogenannten Aktivrente. Ähnlich wie die anderen beiden Vorhaben ist auch diese Reform umstritten. Kritiker bemängeln insbesondere, dass die Aktivrente mehr Kosten verursachen als Einnahmen generieren könnte. Auch der Ausschluss bestimmter Gruppen dürfte noch einmal debattiert werden.
So ist geplant, dass künftig all jene 2.000 Euro im Monat steuerfrei verdienen dürfen, die erstens das gesetzliche Renteneintrittsalter erreicht haben und zweitens sozialversicherungspflichtig beschäftigt und angestellt sind – zusätzlich zum steuerlichen Grundfreibetrag. Selbstständige Rentner können demnach von der Aktivrente nicht profitieren.
Aktivrente: Mitnahmeeffekte wären besonders hoch
Warum die Bundesregierung diese Gruppe ausschließt, hat sie in einer Antwort auf eine Kleine Anfrage der Grünen-Bundestagsfraktion erläutert. Darin heißt es: "Die Bundesregierung sieht bei sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung das größte Potenzial. Bei Selbstständigen ist der Anteil derer, die im Regelrentenalter weiterarbeiten, bereits sehr hoch." Anders gesagt: Die Mitnahmeeffekte wären bei den Selbstständigen besonders hoch. Die Aktivrente würde also zu noch mehr Steuerausfällen führen, wenn auch diese Gruppe vom zusätzlichen Freibetrag Gebrauch machen könnte. Allerdings wirft dieser Ausschluss aus Sicht der Grünen verfassungsrechtliche Fragen auf.
Ein Gutachten, das der Grünen-Bundestagsabgeordnete Sascha Müller beim Wissenschaftlichen Dienst in Auftrag gegeben hatte, kommt zum Schluss, dass sich diese Ungleichbehandlung nicht mit dem Ziel der Aktivrente rechtfertigen lasse. So schreiben die Forscher: "Mit Blick auf das vordergründig verfolgte Ziel, dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken und damit die Wirtschaft zu stärken, bestehen zwischen diesen beiden Vergleichsgruppen (angestellten und selbstständigen Rentnern, Anm. d. Red.) keine Unterschiede von solcher Art und solchem Gewicht, dass sie die Ungleichbehandlung rechtfertigen können."
Merz-Regierung sieht kein rechtliches Problem
Die Bundesregierung von Kanzler Friedrich Merz (CDU) sieht das hingegen anders und verweist in ihrer Antwort auf die Kleine Anfrage darauf, dass es ihr erlaubt sei, bestimmte Gruppen ungleich zu behandeln, wenn das einem Förder- oder Lenkungszweck diene. "Der Gesetzgeber ist in seiner Entscheidung darüber, welche Sachverhalte, Personen oder Unternehmen gefördert werden sollen, weitgehend frei und verfügt über einen großen Spielraum bei der Einschätzung, welche Ziele er für förderungswürdig hält", so die Regierung.
Allerdings ist auch das Erreichen des Ziels selbst mit Unsicherheiten behaftet. Die Aktivrente soll helfen, den demografischen Wandel zu mildern, und dem Fachkräftemangel begegnen. Inwieweit das tatsächlich gelingen kann, wird aber erst die Zukunft zeigen. Das gesteht auch die Bundesregierung ein. Sie schreibt: "Die Beschäftigungseffekte der Aktivrente sind abhängig von den Verhaltensänderungen der potenziell Begünstigten, die sich nicht belastbar prognostizieren lassen." Sie weist jedoch auf Forschungsergebnisse hin, nach denen sich insbesondere Menschen im Rentenalter mit finanziellen Anreizen zu Mehrarbeit motivieren ließen. Das zeige etwa ein Steueranreiz für über 65-Jährige, den Schweden im Jahr 2007 eingeführt habe.
Rund 75.000 arbeitende Rentner zusätzlich nötig
Die Bundesregierung geht im Gesetzentwurf von steuerlichen Mindereinnahmen von 890 Millionen Euro durch die Aktivrente aus. Nach einer Auswertung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) müssten mindestens rund 75.000 Rentner zusätzlich erwerbstätig werden, damit das Vorhaben für den Staat kein Minusgeschäft wird. Laut Daten der Rentenversicherung sind aktuell rund 280.000 Personen nach der Regelaltersgrenze mehr als geringfügig und versicherungspflichtig erwerbstätig.
Diese angestellten Rentner erhalten ihr Einkommen künftig also bis zu einer Höhe von 2.000 Euro steuerfrei, ohne dass der Staat damit etwas gewonnen hätte. Im Gegenteil: "Die geplante Regelung würde in diesen Fällen jedenfalls hohe Steuerausfälle verursachen", sagte Anja Piel, alternierende Vorsitzende des Bundesvorstandes der Deutschen Rentenversicherung Bund (DRV), am Dienstag auf dem DRV-Presseseminar in Würzburg.
DRV-Vorständin warnt vor steigender Ungleichheit
Diese Mitnahmeeffekte beschäftigen sie aber noch aus einem anderen Grund. So müsse man sich anschauen, was die Politik "da eigentlich mit viel Geldaufwand anschiebt und ob wir damit bestehende Ungleichheiten vertiefen". So könnten gut ausgebildete, gesunde Arbeitnehmer im Vorteil sein gegenüber all jenen, "die ihre Gesundheit über lange Arbeit schon drangegeben haben." Auch Sozialverbände weisen darauf hin, dass die Aktivrente vor allem gesunden und gut abgesicherten Menschen zugutekommen könnte.
Diese Befürchtung wird von Zahlen aus dem jüngsten Alterssicherungsbericht der Bundesregierung untermauert. Demnach befinden sich unter den Erwerbstätigen, die die Regelaltersgrenze bereits überschritten haben, viele Gutverdiener. Bei abhängig Beschäftigten im Alter von 65 Jahren und darüber liegt das durchschnittliche Erwerbseinkommen bei rund 2.500 Euro, sofern es sich um eine Haupttätigkeit handelt. "Mir wäre wichtig, dass man in zwei, drei Jahren noch mal guckt, ob die Aktivrente wirklich den Fachkräftemangel beseitigt hat oder zur Selbstausbeutung der Arbeitnehmer mit vielen Mitnahmeeffekten geführt hat", sagte Piel.
Selbstständige können noch hoffen
Tatsächlich plant die Bundesregierung, die Wirkung der Aktivrente prüfen zu lassen. "Hierbei soll bis Ende des Jahres 2029 festgestellt werden, ob die Regelung zu einer höheren Erwerbstätigenquote von Personen nach Erreichen der gesetzlichen Regelaltersgrenze geführt hat", heißt es in der Antwort an die Grünen. Und: Dass Selbstständige nicht von der Aktivrente profitieren, könnte sich in Zukunft ändern. Denn es soll weiter untersucht werden, ob zusätzliches Wachstum entstehen könne, wenn auch selbstständige Rentner den Steuerbonus von 2.000 Euro im Monat erhielten.
Diese bilden laut dem Alterssicherungsbericht 2024 einen wesentlichen Teil der erwerbstätigen Älteren. Rund ein Viertel sind demnach Selbstständige – "mit zum Teil hohen Einkommen von durchschnittlich über 3.000 Euro". Die Frage des Steuergeschenks für Gutverdiener stellt sich bei ihnen also noch einmal stärker.
