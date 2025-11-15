Sondereffekt Ohne diese Reform würde die Rente 2026 stärker steigen

Von Christine Holthoff 15.11.2025 - 05:49 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) und Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU): Die SPD will am Rentenpaket festhalten, der Kanzler hat sich noch nicht klar positioniert. (Quelle: M. Popow/imago-images-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Eigentlich will die Regierung Rentnern mit dem Rentenpaket langfristig etwas Gutes tun. Für 2026 gilt jedoch: Es wäre ausnahmsweise besser, wenn es nicht käme.

Das Machtwort könnte noch vor der Mittagspause fallen. An diesem Samstag gegen 10.45 Uhr spricht Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) auf dem Deutschlandtag der Jungen Union (JU) – vor jenen jungen Abgeordneten also, die seit Wochen öffentlich damit drohen, das Rentenpaket seiner Regierung im Parlament zu blockieren.

Sie stoßen sich an einem kleinen Satz in dem vom Kabinett und damit auch von Merz beschlossenen Gesetzentwurf, nach dem das Rentenniveau auch nach 2031 um rund einen Prozentpunkt höher als im geltenden Recht liegen soll. Das sei nicht im Koalitionsvertrag vereinbart worden und würde 118 Milliarden Euro zusätzlich kosten.

Nachdem Merz zunächst hatte wissen lassen, dass er "den Punkt" sehe, hielt er sich zuletzt mit klaren Aussagen zurück. Eine solche wird nun auf dem JU-Deutschlandtag in Rust erwartet. Einem Bericht der "Bild"-Zeitung zufolge soll der Kanzler hinter dem Gesetzentwurf von Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) stehen.

Rentenreform führt einmalig zu leichtem Minus

Im Lärm der politischen Querelen geht dabei eine interessante Entwicklung fast unter: Für Rentner hätte es ausnahmsweise sogar einen leicht positiven Effekt, wenn es das Rentenpaket wider Erwarten nicht durch den Bundestag schaffen würde. Dann liefe nämlich die sogenannte Haltelinie von 48 Prozent im kommenden Jahr aus – mit Folgen für die Berechnung der Rentenanpassung im Juli.

"Ohne Verlängerung der Haltelinie könnte die Rentenanpassung 2026 sogar etwas höher ausfallen und bei rund 3,8 Prozent liegen", sagte der aktuelle Vorsitzende der Deutschen Rentenversicherung Bund (DRV), Alexander Gunkel. Bisher rechnet die DRV damit, dass die Renten zum 1. Juli 2026 um 3,73 Prozent steigen. Was das in Euro und Cent für Rentner bedeuten würde, haben wir Ihnen hier ausgerechnet. Die tatsächliche Anpassung steht allerdings erst im Frühjahr fest, wenn alle benötigten Daten bekannt sind.

Das ist Grund für den unerwarteten Effekt

Doch warum würde ausgerechnet ein Ausbleiben der Rentenreform dazu führen, dass die Renten etwas stärker steigen? Das stabile Rentenniveau soll doch eigentlich gewährleisten, dass die Rentenerhöhungen üppiger ausfallen, als es angesichts der alternden Gesellschaft angemessen wäre. Grund für dieses Kuriosum ist ein einmaliger Sondereffekt, der 2026 nicht zum Tragen kommt, wenn die Haltelinie verlängert wird.

"Das hat mit dem Auslaufen der Inflationsprämie zu tun", erklärt Gunkel. Diese galt von Oktober 2022 bis Dezember 2024. Arbeitgeber konnten ihren Angestellten bis zu 3.000 Euro steuer- und sozialversicherungsfrei auszahlen. Das taten sie oft nicht zusätzlich zum Gehalt, sondern zahlten einen Teil des normalen Einkommens als abgabenfreie Prämie aus. Dieses Einkommen zählte daher nicht zu den Löhnen und Gehältern, die für die Berechnung der Rentenerhöhung maßgeblich sind.