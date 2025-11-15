Sondereffekt Ohne diese Reform würde die Rente 2026 stärker steigen
Eigentlich will die Regierung Rentnern mit dem Rentenpaket langfristig etwas Gutes tun. Für 2026 gilt jedoch: Es wäre ausnahmsweise besser, wenn es nicht käme.
Das Machtwort könnte noch vor der Mittagspause fallen. An diesem Samstag gegen 10.45 Uhr spricht Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) auf dem Deutschlandtag der Jungen Union (JU) – vor jenen jungen Abgeordneten also, die seit Wochen öffentlich damit drohen, das Rentenpaket seiner Regierung im Parlament zu blockieren.
Sie stoßen sich an einem kleinen Satz in dem vom Kabinett und damit auch von Merz beschlossenen Gesetzentwurf, nach dem das Rentenniveau auch nach 2031 um rund einen Prozentpunkt höher als im geltenden Recht liegen soll. Das sei nicht im Koalitionsvertrag vereinbart worden und würde 118 Milliarden Euro zusätzlich kosten.
Nachdem Merz zunächst hatte wissen lassen, dass er "den Punkt" sehe, hielt er sich zuletzt mit klaren Aussagen zurück. Eine solche wird nun auf dem JU-Deutschlandtag in Rust erwartet. Einem Bericht der "Bild"-Zeitung zufolge soll der Kanzler hinter dem Gesetzentwurf von Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) stehen.
Rentenreform führt einmalig zu leichtem Minus
Im Lärm der politischen Querelen geht dabei eine interessante Entwicklung fast unter: Für Rentner hätte es ausnahmsweise sogar einen leicht positiven Effekt, wenn es das Rentenpaket wider Erwarten nicht durch den Bundestag schaffen würde. Dann liefe nämlich die sogenannte Haltelinie von 48 Prozent im kommenden Jahr aus – mit Folgen für die Berechnung der Rentenanpassung im Juli.
"Ohne Verlängerung der Haltelinie könnte die Rentenanpassung 2026 sogar etwas höher ausfallen und bei rund 3,8 Prozent liegen", sagte der aktuelle Vorsitzende der Deutschen Rentenversicherung Bund (DRV), Alexander Gunkel. Bisher rechnet die DRV damit, dass die Renten zum 1. Juli 2026 um 3,73 Prozent steigen. Was das in Euro und Cent für Rentner bedeuten würde, haben wir Ihnen hier ausgerechnet. Die tatsächliche Anpassung steht allerdings erst im Frühjahr fest, wenn alle benötigten Daten bekannt sind.
Das ist Grund für den unerwarteten Effekt
Doch warum würde ausgerechnet ein Ausbleiben der Rentenreform dazu führen, dass die Renten etwas stärker steigen? Das stabile Rentenniveau soll doch eigentlich gewährleisten, dass die Rentenerhöhungen üppiger ausfallen, als es angesichts der alternden Gesellschaft angemessen wäre. Grund für dieses Kuriosum ist ein einmaliger Sondereffekt, der 2026 nicht zum Tragen kommt, wenn die Haltelinie verlängert wird.
"Das hat mit dem Auslaufen der Inflationsprämie zu tun", erklärt Gunkel. Diese galt von Oktober 2022 bis Dezember 2024. Arbeitgeber konnten ihren Angestellten bis zu 3.000 Euro steuer- und sozialversicherungsfrei auszahlen. Das taten sie oft nicht zusätzlich zum Gehalt, sondern zahlten einen Teil des normalen Einkommens als abgabenfreie Prämie aus. Dieses Einkommen zählte daher nicht zu den Löhnen und Gehältern, die für die Berechnung der Rentenerhöhung maßgeblich sind.
"Unterstellt man, dass das, was an Inflationsprämie gezahlt worden ist, jetzt wieder durch beitragspflichtige Entgelte reinkommt, steigen die Löhne stärker", so Gunkel weiter. Grob gesagt entwickelt sich dadurch das Verhältnis von Arbeitnehmereinkommen zu Renten trotz des demografischen Wandels günstiger. Das würde unter normalen Umständen dazu führen, dass die Renten stärker steigen. Doch die Umstände sollen sich durch das geplante Gesetz eben ändern.
Nachhaltigkeitsfaktor wirkt in zwei Richtungen
Genauer gesagt: Dadurch, dass die Bundesregierung das Rentenniveau bei mindestens 48 Prozent festschreiben will, setzt sie den sogenannten Nachhaltigkeitsfaktor außer Kraft. Diesen hatte die rot-grüne Koalition unter Gerhard Schröder (SPD) 2005 eingeführt, um nicht nur die Beitragszahler an den Kosten des demografischen Wandels zu beteiligen, sondern auch die Rentner.
Der Faktor bremst die Rentenerhöhungen, wenn immer weniger Arbeitnehmer immer mehr Rentner finanzieren müssen. Dreht sich das Verhältnis, so wie jetzt einmalig aufgrund des Sondereffekts durch die ausgelaufene Inflationsprämie, würde der Nachhaltigkeitsfaktor umgekehrt zu höheren Rentenanpassungen führen.
Rentenanpassung kennt keine Günstigerprüfung
"Nachdem die Haltelinie erstmalig 2024 gegriffen hat, werden die Renten in den Folgejahren nach Maßgabe der Haltelinie angepasst – und das so lange, wie es die Haltelinie gibt", sagt DRV-Chef Gunkel. "Mit der geplanten Verlängerung wäre das bis zum Jahr 2031 der Fall." Eine Art Günstigerprüfung, bei der geschaut werde, ob die Haltelinie oder die normale Rentenformel zu höheren Renten führen würde, gibt es nicht.
In absoluten Zahlen geht Rentnerinnen und Rentnern ab Juli nächsten Jahres aber nicht viel Geld durch die Lappen. Bei einer Rente von 1.500 Euro würde eine Rentenerhöhung von 3,8 Prozent 57 Euro mehr im Monat bringen, eine Erhöhung von 3,73 Prozent 55,95 Euro – macht also gerade einmal 1,05 Euro Unterschied pro Monat.
Rentenniveau sinkt ohne Reform erst ab 2029
Dringend nötig wäre eine Verlängerung der Haltelinie übrigens noch nicht: Laut der jüngsten Prognose der Rentenversicherung würde das Rentenniveau ohne eine solche Fortschreibung erst 2029 unter 48 Prozent sinken. 2026 läge es bei 48,1 Prozent, 2027 bei 48,0 Prozent und 2028 bei 48,1 Prozent. Ab 2029 bis 2031 würde es auf 47,0 Prozent fallen und läge dann langfristig unter 48 Prozent.
Bei den Spitzen von SPD und Union scheint man sich allerdings zu denken: Was man hat, das hat man. Sofern ihnen die jungen Unionsabgeordneten nicht doch noch in die Parade fahren.
