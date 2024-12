Geldanlage-Tipp Einfach machen: So leicht kann Vermögensaufbau sein

Blicken Sie entspannt in die Zukunft und lassen Sie Ihr Geld für sich arbeiten – mit FlexInvest. (Quelle: Getty Images)

Ob für die Altersvorsorge, die Enkelkinder oder Ihren Traumurlaub – ein solider Vermögensaufbau ist der Schlüssel für Ihre finanzielle Unabhängigkeit. Doch welche Anlageoptionen gibt es und wie wählen Sie die richtige aus? Wie sicher können Sie sich fühlen, ohne Chancen zu verlieren? Damit Sie sich nicht durch den dichten Investment-Dschungel kämpfen müssen, sondern einfach loslegen können, bietet Ihnen unser Geldanlage-Tipp eine entspannte Lösung: FlexInvest von CosmosDirekt.

Ist Ihnen eine hohe Rendite wichtiger als die Sicherheit oder finden Sie eher, dass Sicherheit und Chancen gleichbedeutend sein sollten? Egal, wofür Sie sich entscheiden – mit FlexInvest können Sie Ihr Vermögen ganz einfach nach Ihren eigenen Bedürfnissen aufbauen. Mit der All-In-One-Vorsorge von CosmosDirekt legen Sie selbst fest, wie hoch der sicherheits- und der chancenorientierte Anteil Ihres monatlichen Sparbetrags sein soll. Das Beste: Sie können Ihr Sicherheit-Chancen-Verhältnis monatlich zur nächsten Beitragszahlung ändern!

Ihr Geld immer für Sie verfügbar

FlexInvest ist nicht nur flexibel, sondern auch leistungsstark – und bietet Ihnen dabei die Sicherheit, die Sie sich für Ihre Geldanlagen wünschen. Ihr Geld bleibt monatlich verfügbar, sodass Sie jederzeit darauf zugreifen können, egal ob für eine spontane Traumreise oder ein neues Auto, wenn das alte plötzlich ersetzt werden muss. Gleichzeitig können Sie langfristig Ihr Vermögen aufbauen und von den attraktiven Renditechancen profitieren.

Mit einer möglichen durchschnittlichen Rendite von bis zu 9 % p.a.¹ verbindet FlexInvest Flexibilität mit Wachstumspotenzial. Das bedeutet, Ihr Geld arbeitet für Sie, während Sie es jederzeit zur Hand haben. So sparen Sie nicht nur zielgerichtet, sondern behalten auch die Freiheit, spontan auf Ihre finanziellen Bedürfnisse zu reagieren – ohne Kompromisse bei Ihrem Vermögensaufbau.

So flexibel kann Vermögensaufbau sein

Schnell und einfach online abschließen.

Sie können schon ab 25 Euro monatlich sparen und Ihren Anlagebetrag flexibel an Ihr Leben anpassen.

Ändern Sie jederzeit Ihre Fondsaufteilung – ohne Kosten.

Bis Sie 85 Jahre alt sind können Sie jederzeit einzahlen, auszahlen und pausieren.

Erhalten Sie Ihr Guthaben auf Wunsch als lebenslange Rente oder Kapitalauszahlung.

Wenn Sie sich unsicher sind, welche Gewichtung am besten zu Ihnen passt, ermöglicht Ihnen CosmosDirekt, mit Ihrem Anlagebetrag, Anlagezeitraum und Fondspaket Ihr ganz persönliches Szenario zu berechnen.

Experten für Ihren Vermögensaufbau

Mit CosmosDirekt haben Sie einen zuverlässigen und starken Partner an Ihrer Seite, für den das Wachstum Ihres Geldes an oberster Stelle steht. Deshalb wenden die Finanzexperten des Direktversicherers bei der Fondsauswahl einen festen Prozess an, der zur Qualitätssicherung regelmäßig wiederholt wird. So können die Experten auf sich ändernde Marktbedingungen schnell und flexibel reagieren und ihre Top-Fondsauswahl sicherstellen.

Dies sind die Auswahlkriterien, nach denen FlexInvest seine 42 Fonds und ETFs unterschiedlicher Risikoklassen auswählt:

Top Performance

Nachhaltigkeitsansatz (nachhaltige Fonds und ETFs)

Top Ratings von Morningstar und FWW

Fondsgröße

Objektive Auswahl nach Leistung

Das Beste für Ihren Vermögensaufbau FlexInvest schlägt Ihnen ein Fondspaket mit seinen Top 3 Fonds¹ vor, das Sie übernehmen können. Die aktuelle Vorauswahl der Fonds hat eine durchschnittliche Rendite nach Kosten von bis zu 9 % p. a.¹ erzielt. Sie haben aber auch die Möglichkeit, sich Ihre Fonds selbst auszusuchen. Jetzt mehr erfahren

Worin investiert FlexInvest?

Natürlich ist Rendite ein entscheidender Faktor bei der Altersvorsorge, gleichzeitig dürfen Themen wie Nachhaltigkeit nicht außer Acht gelassen werden. Doch es gibt gute Nachrichten: Rendite und Nachhaltigkeit gehen heute Hand in Hand! Dank der ausgewählten nachhaltigen Fonds können Sie Ihre Altersvorsorge ökologisch, fair und sozial gestalten. Sie können darauf vertrauen, dass Sie nur in Fonds oder ETFs investieren, die ökologische oder soziale Merkmale haben oder direkt auf eine Nachhaltigkeitswirkung abzielen.

Alle Fonds erfüllen die gesetzlichen Anforderungen nach Art. 8 und 9 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Als Nachhaltigkeitsfaktoren gelten zum Beispiel Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, aber auch die Achtung der Menschenrechte oder die Bekämpfung von Korruption.

Für Kinder und Enkelkinder vorsorgen

FlexInvest ist auch perfekt, um für andere zu sparen! Dank hoher Chancen können Sie Ihren Kindern oder Enkelkindern einen soliden finanziellen Start bieten – sei es für ihre eigenen kleinen und großen Wünsche oder um sich ihre Traumausbildung finanzieren zu können.

Mit dem CosmosDirekt FlexInvest-Junior-Sparplan können Sie schon ab 25 Euro pro Monat flexibel Geld einzahlen. So können Sie frühzeitig Kapital für die Zukunft Ihrer Liebsten aufbauen. Die Vorteile dadurch:

Früher Start, große Zukunft: Beginnen Sie schon jetzt, Kapital für die Zukunft Ihrer Kinder und Enkelkinder aufzubauen, legen Sie einen idealen Grundstein für deren finanzielle Sicherheit und Zukunft.

Beginnen Sie schon jetzt, Kapital für die Zukunft Ihrer Kinder und Enkelkinder aufzubauen, legen Sie einen idealen Grundstein für deren finanzielle Sicherheit und Zukunft. Kinderleichtes Sparen: Über die CosmosDirekt-App können Sie Ihren Vertrag verwalten – ganz einfach und von überall. Ob für den nächsten Familienurlaub, das neue Kinderzimmer oder unvorhergesehene Ausgaben – Sie können sich monatlich Geld auszahlen lassen, ohne lange Wartezeiten oder Bürokratie.

Nehmen Sie Ihren Vermögensaufbau in die Hand und investieren Sie jetzt in Ihre Zukunft. Mit CosmosDirekt FlexInvest können Sie chancenorientiert Ihr Geld vermehren und für Ihre Träume und fürs Alter vorsorgen. Egal, wie Ihre Lebenssituation ist, mit FlexInvest haben Sie einen zuverlässigen Partner für Ihren Vermögensaufbau an der Seite!

¹ Die hier erwähnte Fonds-Rendite stellt den Durchschnitt der bisherigen jährlichen Renditen der aktuellen 3 TOP-Fonds (dargestellt auf cosmosdirekt.de/flexinvest) auf Basis der jeweiligen mittleren Performance-Szenarien aus den Basis informations blättern der Fonds bei einem Fonds anteil von 100 % und unter Berücksichtigung der aktuell festgelegten, nicht garantierten Überschussbeteiligung dar. Das jeweils berücksichtigte mittlere Szenario veranschaulicht die durchschnittliche Wertentwicklung des jeweiligen Fonds im Laufe der letzten 10 Jahre. Die Fonds-Rendite dient nur zur Illustration und spiegelt nicht (Gesamt-)Rendite des Produktes FlexInvest wider. Hieraus können weder bisherige noch künftige Wertsteigerungen abgeleitet werden. Die tatsächlichen Ergebnisse können höher oder niedriger sein als dieser Wert. Alle einkalkulierten Kosten sind schon in dem Wert berücksichtigt. (Stand 16.09.2024)