Wofür lassen sich Entlastungsleistungen nutzen

Die monatlichen Beträge können angespart werden: Werden die Beträge in einem Monat nicht voll ausgeschöpft, können sie in den Folgemonat übertragen werden. Sie sind dann in der Summe ggf. auch für die Abrechnung von Unterkunft und Verpflegung in der Tages- oder Kurzzeitpflege geeignet.