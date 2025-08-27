Finanzielle Freiheit Schritt für Schritt So gestalten Sie Ihre Altersvorsorge so individuell wie Ihr Leben

Mit einer Lösung, die zu Ihrem Leben passt gelassen in die Zukunft schauen. (Quelle: Getty Images/kupicoo)

Altersvorsorge muss nicht kompliziert sein: Mit FlexInvest von CosmosDirekt kombinieren Sie flexible Anlagemöglichkeiten mit langfristiger Sicherheit. So können Sie gelassen in die Zukunft blicken und Ihre Vorsorge jederzeit anpassen. Denn eines ist sicher: Je früher Sie vorsorgen, desto entspannter können Sie später Ihre Wünsche im Ruhestand verwirklichen.

Im Ruhestand finanziell unabhängig zu sein, ist ein Wunsch, den viele Menschen teilen. Doch die gesetzliche Rente allein reicht dafür oft nicht aus. Wer zusätzlich vorsorgt, schafft sich mehr Spielraum für die Zukunft, ob für kleine Träume, große Pläne oder einfach ein gutes Gefühl der Sicherheit. Altersvorsorge bedeutet nicht Verzicht, sondern die Freiheit, auch im Alter selbstbestimmt leben zu können.

Mit niedrigen Einstiegshürden und attraktiven Renditechancen von bis zu 9 % Fonds-Rendite p. a.¹ wird Altersvorsorge besonders einfach. FlexInvest unterstützt Sie dabei, Schritt für Schritt Vermögen fürs Alter aufzubauen, flexibel und ohne komplizierte Finanzentscheidungen. So sichern Sie sich langfristig ab und gewinnen mehr Freiheit, sich auf die schönen Dinge im Leben zu konzentrieren.

Sparen oder für das Alter investieren? Mit FlexInvest geht beides

FlexInvest macht es Ihnen leicht, Ihre Altersvorsorge nach den eigenen Bedürfnissen zu gestalten – dank eines intuitiven Schiebereglers. Ob Sie mehr Sicherheit wünschen oder zusätzliche Renditechancen nutzen möchten: Sie behalten jederzeit die Kontrolle. So bauen Sie Schritt für Schritt eine flexible Vorsorge auf, die zu Ihrem Leben passt.

Noch besser: Bei jeder Beitragszahlung können Sie Ihr Verhältnis von Sicherheit und Chancen sowie Ihre Fondsauswahl flexibel und kostenlos anpassen. Sollte sich Ihre Lebenssituation ändern oder Sie kurzfristig Geld benötigen, bleiben Sie dennoch unabhängig – Ihre Beiträge sind monatlich verfügbar.

FlexInvest ist die ideale Lösung, um Ihre Altersvorsorge unkompliziert und stressfrei zu gestalten. Sie kombinieren flexible Anlagemöglichkeiten mit langfristiger Sicherheit und bauen so Schritt für Schritt eine Vorsorge auf, die Ihnen Freiraum für die wichtigen Dinge im Leben lässt.

Handverlesene Fondsauswahl für Ihre Altersvorsorge

Mit FlexInvest wird Ihre Altersvorsorge so einfach wie nie zuvor. Die Experten von CosmosDirekt analysieren über 10.000 Fonds nach klaren Kriterien wie Top-Performance, nachhaltiger Ausrichtung, Top-Ratings von Morningstar und FWW sowie Fondsgröße und objektiver Leistung. Das Ergebnis: eine Auswahl der 45 besten Fonds und ETFs aus unterschiedlichen Risikoklassen, in die Sie für Ihre Zukunft investieren können. So müssen Sie sich nicht selbst durch den Fonds-Dschungel kämpfen.

Und das Beste: Ein intelligenter Performance-Algorithmus schlägt Ihnen täglich ein Fondspaket mit den aktuell drei besten Fonds vor. Diese dynamische Aktualisierung sorgt dafür, dass Ihre Vorsorge immer Zugang zu den Fonds mit der besten Performance hat.

Dass Sie mit dieser Auswahl auf der sicheren Seite sind, bestätigt das Handelsblatt mit gleich zwei Auszeichnungen. Mit einer Fonds-Rendite von bis zu 9 % p. a.¹ in der Vergangenheit haben Sie die Chance, langfristig solide Vermögenswerte fürs Alter aufzubauen.

So sparen Sie Zeit und Mühe, denn Sie können sich darauf verlassen, dass Ihre Altersvorsorge professionell und effizient für Sie arbeitet. Konzentrieren Sie sich auf die wichtigen Dinge im Leben, denn FlexInvest übernimmt den Rest.

Das Beste für Ihre Altersvorsorge FlexInvest schlägt Ihnen ein Fondspaket mit den aktuell drei Top-Fonds¹ vor, das Sie direkt übernehmen können. Die derzeitige Vorauswahl hat in der Vergangenheit eine durchschnittliche Rendite nach Kosten von bis zu 9 % p. a.¹ erzielt. Gleichzeitig bleiben Sie flexibel: Wenn Sie möchten, können Sie Ihre Fonds auch individuell auswählen und so Ihre Altersvorsorge ganz nach Ihren Vorstellungen gestalten. Jetzt mehr erfahren

Natürlich spielt die Rendite eine wichtige Rolle bei der Altersvorsorge, doch genauso wichtig ist es vielen, nachhaltig zu investieren. Die gute Nachricht: Beides lässt sich heute ideal miteinander verbinden. Mit FlexInvest können Sie Ihre Altersvorsorge ökologisch, fair und sozial gestalten. Sie investieren ausschließlich in Fonds oder ETFs, die ökologische oder soziale Merkmale berücksichtigen oder sogar gezielt auf eine messbare Nachhaltigkeitswirkung ausgerichtet sind. So verbinden Sie finanzielle Sicherheit für die Zukunft mit einem guten Gefühl im Hier und Jetzt.

Ihre Altersvorsorge – flexibel verfügbar

Mit FlexInvest bleiben Sie auch bei Ihrer Altersvorsorge unabhängig: Ihr angespartes Guthaben ist monatlich verfügbar. Ob für unvorhergesehene Ausgaben oder wenn sich Ihre Lebensplanung ändert, Sie können jederzeit auf Ihr Geld zugreifen. Gleichzeitig wächst Ihr Vorsorgekapital weiter, sodass Sie Sicherheit und Flexibilität miteinander verbinden.

So entspannt kann Vermögensaufbau sein Schnell und einfach online abschließen.

Sie können schon ab 25 Euro monatlich oder einem Einmalbeitrag ab 1.000 Euro sparen und Ihren Anlagebetrag flexibel an Ihr Leben anpassen.

Ändern Sie jederzeit Ihre Fondsaufteilung – ohne Kosten.

Bis Sie 85 Jahre alt sind, können Sie jederzeit einzahlen, auszahlen und pausieren.

Erhalten Sie Ihr Guthaben auf Wunsch als lebenslange Rente oder Kapitalauszahlung.

Wenn Sie sich unsicher sind, welche Gewichtung am besten zu Ihnen passt, hilft Ihnen CosmosDirekt weiter. Mit Ihrem Anlagebetrag, Anlagezeitraum und Fondspaket können Sie Ihr persönliches Szenario ganz einfach berechnen. Ab 25 Euro im Monat sparen

Für Kinder und Enkelkinder vorsorgen

FlexInvest ist auch perfekt, um für andere zu sparen! Dank hoher Chancen können Sie Ihren Kindern oder Enkelkindern einen soliden finanziellen Start bieten – sei es für ihre eigenen kleinen und großen Wünsche oder um sich ihre Traumausbildung finanzieren zu können.

Mit dem CosmosDirekt FlexInvest-Junior-Sparplan können Sie schon ab 25 Euro pro Monat flexibel Geld einzahlen. So können Sie frühzeitig Kapital für die Zukunft Ihrer Liebsten aufbauen. Die Vorteile dadurch:

Früher Start, große Zukunft: Beginnen Sie schon jetzt, Kapital für die Zukunft Ihrer Kinder und Enkelkinder aufzubauen, legen Sie einen idealen Grundstein für deren finanzielle Sicherheit und Zukunft.

Beginnen Sie schon jetzt, Kapital für die Zukunft Ihrer Kinder und Enkelkinder aufzubauen, legen Sie einen idealen Grundstein für deren finanzielle Sicherheit und Zukunft. Kinderleichtes Sparen: Über die CosmosDirekt-App können Sie Ihren Vertrag verwalten – ganz einfach und von überall. Ob für den nächsten Familienurlaub, das neue Kinderzimmer oder unvorhergesehene Ausgaben – Sie können sich monatlich Geld auszahlen lassen, ohne lange Wartezeiten oder Bürokratie.

Jetzt Empfehlerprämie sichern!² Sie haben schon viel Gutes von CosmosDirekt gehört oder sind bereits zufriedener Kunde? Dann sorgen Sie jetzt mit Ihrer Empfehlung dafür, dass Ihre Liebsten gut abgesichert sind. Weitersagen und profitieren Jetzt empfehlen

¹ Die hier erwähnte Fonds-Rendite stellt den Durchschnitt der bisherigen jährlichen Renditen der aktuellen 3 TOP-Fonds (dargestellt auf cosmosdirekt.de/flexinvest) auf Basis der jeweiligen mittleren Performance-Szenarien aus den Basisinformationsblättern der Fonds bei einem Fondsanteil von 100 % und unter Berücksichtigung der aktuell festgelegten, nicht garantierten Überschussbeteiligung dar. Das jeweils berücksichtigte mittlere Szenario veranschaulicht die durchschnittliche Wertentwicklung des jeweiligen Fonds über einen ausgewählten Zeitraum (Haltedauer) im Laufe der letzten 10 Jahre. Die Fonds-Rendite dient nur zur Illustration und spiegelt nicht die (Gesamt-)Rendite des Produktes FlexInvest wider. Hieraus können weder bisherige noch künftige Wertsteigerungen abgeleitet werden. Die tatsächlichen Ergebnisse können höher oder niedriger sein als dieser Wert. Alle einkalkulierten Kosten sind schon in dem Wert berücksichtigt. (Stand 11.08.2025)