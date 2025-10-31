Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Die Mütterrente wird ausgeweitet, weil CSU-Chef Söder das so bestimmt hat. Dabei beschwört die Bundesregierung eigentlich Reformen im Sozialen.

Markus Söder sagt, es brauche "harte Reformen" in der Sozialpolitik. Ein "grundsätzliches Update" müsse her, er sehe "große Einsparpotenziale", so der CSU-Chef und Ministerpräsident von Bayern. Die Bevölkerung habe für diesen Kurswechsel gestimmt.

Dieses Mantra wiederholt die Union seit der Bundestagswahl im Februar. Es werde einen "Herbst der Reformen" geben, vor allem im sozialen Bereich müsse gekürzt werden. "Wir können uns das System nicht mehr leisten", sagte Bundeskanzler Merz erst vor wenigen Wochen.

Doch zwischen dem, was Markus Söder und Friedrich Merz sagen und dem, was sie tun, klafft eine ziemlich große Lücke. Eine, die ungefähr fünf Milliarden Euro groß ist.

Reformen werden dringend benötigt

Dass es eine Reform im Sozialen geben muss, dieser Einschätzung folgen auch die meisten Ökonomen. Der demografische Wandel ist eine Herausforderung für das Land. Ohne ein Gegensteuern muss immer mehr Steuergeld für Rente, Pflege und Krankenversicherung ausgegeben werden – das sind belegbare Fakten.

Das ist nicht nur eine Zumutung für alle, die Beiträge in die Renten-, Pflege- und Krankenkassen zahlen, sondern auch für die Wirtschaft. Die hohen Sozialabgaben, die Unternehmen für ihre Mitarbeiter abführen müssen, senken die Wettbewerbsfähigkeit, auch das lässt sich nicht leugnen.

Doch statt das Problem wirklich seriös anzugehen, haben Merz und Söder besagte fünf Milliarden Euro Lücke geschaffen. So viel kostet es nämlich – jährlich, wohlgemerkt –, um die Mütterrente auszuweiten. Hier wird also nicht beim Sozialstaat gespart, sondern hier wird erneut eins draufgelegt. Und zwar völlig ohne Not.

Rentenpaket: Die Bundesregierung verteilt Wahlgeschenke

Die Mütterrente 3, wie sie nun genannt wird, soll Eltern zugutekommen, die vor 1992 Kinder geboren haben und dafür beruflich kürzertraten. Das betrifft vorrangig Frauen, weshalb hier auch immer von der "Mütterrente" gesprochen wird – ganz offiziell heißt das Ganze eigentlich "Anerkennung von Erziehungsleistungen in der Rente". Bisher werden diesen Eltern pro Kind 2,5 Rentenpunkte anerkannt (ermöglicht durch Mütterrente 1 und 2). Für nach 1992 geborene Kinder können Eltern drei Rentenpunkte bekommen. Diese Ungleichheit soll nun behoben werden, sodass ab 2027 alle Eltern einheitlich drei Rentenpunkte erhalten.

In der Praxis bedeutet das für Betroffene: Pro Kind, das vor 1992 geboren wurde, gibt es 20 Euro mehr Rente im Monat. Diese 20 Euro werden bei Bedürftigen an andere Sozialleistungen wie die Grundsicherung oder das Wohngeld als zusätzliches Einkommen angerechnet – das heißt, die Sozialleistungen werden um diese 20 Euro gekürzt. Auch bei der Witwenrente kann das passieren. Frauen, die die Mütterrente wirklich gebrauchen könnten, werden also nicht finanziell entlastet – sie haben nichts davon. Es sind rein symbolische 20 Euro.