Die Rürup-Rente, auch Basisrente genannt, ist eine staatlich geförderte Form der privaten Altersvorsorge, die sich vor allem an Selbstständige und Freiberufler richtet, die nicht in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen.

Die Beiträge in eine Rürup-Police lassen sich von der Steuer absetzen und werden erst in der Rente mit dem (dann oft niedrigeren) persönlichen Steuersatz (und auch nur anteilig) versteuert.

Anders als etwa bei Riester, gibt der Gesetzgeber aber keine Beitragsgarantie vor, das heißt Kunden können wählen, ob sie in eine klassische Rentenversicherung mit Garantie oder in eine fondsgebundene Versicherung einzahlen.

In diesem Artikel erklären wir Ihnen, wie Rürup mit kostengünstigen Indexfonds (ETFs) funktioniert und geben Tipps, wie Sie aus Ihrer Rürup-Rente mehr herausholen können.

Wie funktioniert Rürup mit ETFs?

Bei einer fondsgebundenen Rürup-Rente können Sie selbst entscheiden, worin der Anbieter Ihre Beiträge investieren soll. Meist existiert eine Liste von Investmentfonds, die mehr oder weniger auf Aktien ausgelegt sind. Während in den Anfangsjahren von Rürup aktiv gemanagte Investmentfonds die Regel waren, geht es mittlerweile günstiger: Sie können oft auch aus einer Liste von börsenhandelten Indexfonds (ETFs) wählen.

Möglich ist auch, mehrere ETFs zu kombinieren, Ihren Rürup-Beitrag also auf mehrere ETFs zu verteilen. So können Sie Ihrem Risikoempfinden entsprechend anlegen und zum Beispiel aktienbasierte ETFs mit "sichereren" anleihebasierten ETFs mischen. Welche ETFs Sie genau wählen, bleibt Ihnen überlassen. Es ist aber sinnvoll, Risiken breit zu streuen, um Wertschwankungen und Verluste bestmöglichst zu vermeiden ("Diversifikation").

Verbraucherschützer raten daher oft, in die erfolgreichsten Unternehmen weltweit zu investieren. So gibt es ETFs veschiedener Anbieter wie iShares oder Xtrackers, die etwa den Weltaktienindex MSCI World oder MSCI All Country World abbilden. Der Vorteil solcher ETFs ist die breite Streuung über mehr als tausend Unternehmen aus über 20 Ländern. Mit 11,7 Prozent pro Jahr ließ sich laut Deutschem Aktieninstitut zwischen 2007 und 2022 zudem eine gute Rendite erzielen.