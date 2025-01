Tausende tote Fische an Strand gespült

Eine Rente in Höhe von 3.000 Euro ist möglich, aber sehr selten. Wir zeigen, wie viel Sie verdienen müssten und was am Ende nach Steuern übrig bleibt.

Wer es in Deutschland zu einer sehr hohen gesetzlichen Rente bringen will, muss dafür zwei Dinge tun: von Anfang an weit über dem Durchschnitt verdienen und das über 45 Jahre durchhalten.

2025 ist die maximal mögliche Rentenhöhe auf 3.443 Euro brutto im Monat begrenzt. Grund für die Deckelung ist die sogenannte Beitragsbemessungsgrenze (mehr dazu hier). Geht Ihr Verdienst über diese Grenze hinaus, zahlen Sie für den Teil, der die Grenze übersteigt, keine Beiträge in die Rentenversicherung.

Dieser Teil des Gehalts zählt dann also nicht für die Berechnung Ihrer Rentenpunkte. Und deren Anzahl ist maßgeblich für die Höhe Ihrer Rente verantwortlich.

So viele Rentenpunkte sind maximal möglich

Da die Beitragsbemessungsgrenze für die gesetzliche Rentenversicherung 2025 bei 96.600 Euro im Jahr liegt, sind maximal 1,91 Rentenpunkte möglich. Das ergibt sich aus folgender Formel:

Jahresbruttoeinkommen / Durchschnittsentgelt = Rentenpunkte pro Jahr

Das Durchschnittsentgelt bildet ab, wie viel der Durchschnitt aller Sozialversicherten im Jahr verdient. Es wird jedes Jahr neu berechnet. Für 2025 gibt es bisher nur einen vorläufigen Wert. Er liegt bundesweit bei 50.493 Euro.

Da das Jahresbruttoeinkommen maximal bis zur Beitragsbemessungsgrenze zählt, fügen Sie also statt des tatsächlichen Verdiensts diesen Grenzwert ein. Daraus ergeben sich dann die oben genannten maximal 1,91 möglichen Rentenpunkte für 2025. Warum es sich dabei aber nur um ein rechnerisches Konstrukt handelt, lesen Sie hier.

So berechnet sich die monatliche Bruttorente

Was die Formel auch bedeutet: Verdienen Sie exakt so viel wie der Durchschnitt aller Sozialversicherten, gibt es dafür genau einen Rentenpunkt. 1,91 Rentenpunkte würden also bedeuten, dass Sie fast doppelt so viel verdienen wie der Durchschnitt.

Wer von 1980 bis 2024 in jedem Jahr ein Gehalt in Höhe der Beitragsbemessungsgrenze verdient hat, hat nach Berechnungen des Finanzdienstleisters VZ Vermögenszentrum 87,56 Entgeltpunkte gesammelt. Fügt man diese Zahl zusammen mit dem aktuellen Rentenwert in die Rentenformel ein, ergibt sich die oben bereits erwähnte Höchstrente von 3.443 Euro.

Rentenformel Monatliche Bruttorente = Entgeltpunkte x Zugangsfaktor x aktueller Rentenwert x Rentenartfaktor

Der Rentenwert liegt bis 1. Juli 2025 bundeseinheitlich bei 39,32 Euro. Der Zugangsfaktor und der Rentenartfaktor haben beide den Wert 1, wenn Sie nicht vorzeitig in Rente gehen und es sich bei der Rente um die normale Altersrente handelt. Was passiert, wenn Sie vor der Regelaltersgrenze in Rente gehen, lesen Sie hier.

Wie erreiche ich 3.000 Euro Rente im Monat?

Wollten Sie nun eine Bruttorente von genau 3.000 Euro im Monat beziehen, müssten Sie beim derzeitigen Rentenwert 76,3 Rentenpunkte gesammelt haben (3.000 Euro / 39,32 Euro).

Unterstellen wir 45 Versicherungsjahre, müssten Sie also 1,7 Rentenpunkte pro Jahr erzielen. In Bruttogehalt übersetzt bedeutet das, Sie müssten mehr als das Anderthalbfache des jährlichen Durchschnittsentgelts verdienen. Konkret: monatlich 7.134 Euro (50.493 Euro x 1,7 / 12).

So haben es einige Rentner über 3.000 Euro geschafft

Selbstverständlich sind diese Beträge für die allermeisten nicht zu erreichen – schon gar nicht ab dem Berufseinstieg und ohne Unterbrechung. Dass es laut Rentenversicherungsbericht 2024 trotzdem Rentner geschafft haben, die 3.000-Euro-Grenze zu knacken, lag laut der Deutschen Rentenversicherung an der Zahl ihrer Beitragsjahre. Sie hatten 50 oder mehr Jahre in die Rentenkasse eingezahlt.