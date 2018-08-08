Für eine höhere Altersvorsorge Rentenpunkte kaufen – so geht's



Von Mauritius Kloft , Christine Holthoff Aktualisiert am 17.09.2025 - 06:59 Uhr Lesedauer: 6 Min.

Ältere Frau mit Unterlagen und Smartphone (Symbolbild): Rentenpunkte kaufen, um Abschläge auszugleichen, kann man nach Vollendung des 50. Lebensjahres. (Quelle: PeopleImages/getty-images-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Ein früherer Ruhestand kann teuer werden: Es drohen nämlich hohe Abschläge auf die Rentenzahlung. Das muss aber nicht sein – wenn Sie Rentenpunkte kaufen.

Viele Arbeitnehmer träumen vom Ruhestand: im Garten arbeiten, mit den Enkeln spielen oder einfach ausschlafen. Wer allerdings früher in Rente gehen will, als er eigentlich darf, muss mit hohen Abschlägen rechnen.

Doch das muss nicht so kommen: Denn Sie können unter Umständen auch Rentenpunkte kaufen. t-online erklärt, wie teuer das ist, wann sich das lohnt – und wie es Ihnen gelingt.

Warum sollte ich Rentenpunkte kaufen?

Dafür gibt es mehrere Gründe. Wenn Sie früher in Rente gehen und Abschläge ausgleichen wollen, können Sie Rentenpunkte kaufen, auch Entgeltpunkte genannt. Was Sie zu Rentenpunkten wissen sollten, lesen Sie hier.

Auch wenn Sie noch Rentenpunkte benötigen, um die Mindestversicherungszeit für die gesetzliche Rente zu erreichen und so überhaupt einen Rentenanspruch zu haben, kann sich eine Sonderzahlung lohnen. Zudem gilt: Sie können freiwillig Rentenbeiträge in die Rentenversicherung einzahlen, wenn Sie nicht versichert sind.

Auch können Sie Rentenbeiträge für Ausbildungszeiten nachzahlen, die von der Rentenversicherung noch nicht berücksichtigt wurden. Ob das geschehen ist, können Sie Ihrem Versicherungsverlauf entnehmen. Lesen Sie hier, wie Sie ihn prüfen.

Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen?

Rentenabschläge ausgleichen kann jeder, der in der gesetzlichen Rentenversicherung versichert ist, mindestens 50 Jahre alt ist, die Regelaltersgrenze (also das gesetzliche Renteneintrittsalter) noch nicht erreicht hat und bis zum geplanten Rentenbeginn mindestens 35 Beitragsjahre erreicht. Denn Letzteres ist die Voraussetzung, um überhaupt früher in Rente gehen zu dürfen.

kann jeder, der in der gesetzlichen Rentenversicherung versichert ist, mindestens 50 Jahre alt ist, die Regelaltersgrenze (also das gesetzliche Renteneintrittsalter) noch nicht erreicht hat und bis zum geplanten Rentenbeginn mindestens 35 Beitragsjahre erreicht. Denn Letzteres ist die Voraussetzung, um überhaupt früher in Rente gehen zu dürfen. Freiwillig in die gesetzliche Rentenkasse einzahlen können alle, die in Deutschland wohnen, mindestens 16 Jahre alt sind und nicht in der Rentenversicherung pflichtversichert sind. Das gilt etwa für Selbstständige, Freiberufler, Beamte oder nicht erwerbstätige Erwachsene wie beispielsweise Haushälter. Auch Deutsche, die im Ausland wohnen, können freiwillige Rentenbeiträge zahlen.

einzahlen können alle, die in Deutschland wohnen, mindestens 16 Jahre alt sind und nicht in der Rentenversicherung pflichtversichert sind. Das gilt etwa für Selbstständige, Freiberufler, Beamte oder nicht erwerbstätige Erwachsene wie beispielsweise Haushälter. Auch Deutsche, die im Ausland wohnen, können freiwillige Rentenbeiträge zahlen. Nachzahlungen für Ausbildungszeiten können Sie leisten, wenn Sie jünger als 45 Jahre sind, die Ausbildung ab dem 16. Lebensjahr begann und die Zeiten in Ihrem Rentenkonto noch nicht als Anrechnungszeiten berücksichtigt wurden.

Wie kann ich Rentenpunkte kaufen?

Um Rentenpunkte als Ausgleichszahlung für einen früheren Renteneintritt zu kaufen, müssen Sie einen Antrag bei der Deutschen Rentenversicherung stellen. Sie können alles in einer Gesamtsumme zahlen oder laufend. Auch für das abgelaufene Jahr ist der Kauf noch rückwirkend möglich, allerdings immer nur bis zum 31. März des Folgejahres.

Für den "Antrag auf Auskunft über die Höhe der Beitragszahlung zum Ausgleich einer Rentenminderung bei vorzeitiger Inanspruchnahme einer Rente wegen Alters" benötigen Sie das Formular V0210. Das finden Sie hier zum Download.

Wenn Sie bei einem vorzeitigen Renteneintritt Abschläge ausgleichen wollen, sollten Sie auf jeden Fall vorher eine Rentenauskunft bei der Rentenversicherung anfordern. Mehr dazu lesen Sie hier.

Wollen Sie freiwillig Rentenbeiträge für Ausbildungszeiten nachzahlen, weil diese noch nicht berücksichtigt wurden, benötigen Sie das Formular V0080. Sie können es hier herunterladen.

Sinnvoll ist es auch, sich im Vorfeld von der Rentenversicherung beraten zu lassen. Nutzen Sie am besten die Beratungssuche der Rentenversicherung oder melden Sie sich telefonisch unter der kostenlosen Nummer 0800 1000 4800.

So können Sie sicher klären, wann und wie Rentenausgleichszahlungen möglich sind und bis wann Sie Nachzahlungen leisten können. Das Gespräch soll vor allem klären, ob dies in Ihrem Fall sinnvoll ist.