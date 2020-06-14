Gesetzliche Rente 48 Prozent Rentenniveau: Diesen Denkfehler machen viele



Die Bundesregierung will das Rentenniveau bei 48 Prozent festschreiben. Doch was genau heißt das eigentlich?

Viele nehmen an, ein Rentenniveau von 48 Prozent heiße, dass jeder 48 Prozent seines Gehalts als Rente garantiert bekomme. Das stimmt aber nicht. Was das Rentenniveau stattdessen aussagt und wie es sich im Laufe der Zeit entwickelt hat, zeigt dieser Ratgeber.

Rentenniveau 48 Prozent: Was bedeutet das?

Das Rentenniveau ist der zentrale Indikator dafür, wie hoch die Rente eines Durchschnittsrentners im Verhältnis zum Durchschnittseinkommen ist. Daher wird es in Prozent angegeben.

Unter Durchschnittsrente, auch Standardrente oder Eckrente genannt, versteht der Gesetzgeber die Rente eines Bürgers, der 45 Jahre lang Beiträge in die Rentenversicherung gezahlt hat und dabei jedes Jahr exakt so viel verdient hat wie der Durchschnitt aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Dadurch hat er genau 45 Rentenpunkte verdient. Die Standardrente liegt seit Juli 2025 und einem Rentenwert von 40,79 Euro bei 1.835,55 Euro brutto. Mehr zur Berechnung der Rentenhöhe lesen Sie hier.

Zur Erinnerung: Diese Rente bekommt nur, wer 45 Jahre lang Rentenbeiträge gezahlt und jedes Jahr zum Durchschnittsverdienst gearbeitet hat. 2025 liegt der vorläufig bei 50.493 Euro brutto. Es handelt sich bei der Standardrente also um einen rein statistischen Wert, der keine Rückschlüsse auf die Höhe Ihrer persönlichen Rente zulässt.

Was ein Rentenniveau von 48 Prozent stattdessen aussagt: Nach 45 Beitragsjahren erhalten Rentner, die 45 Jahre zum Durchschnittsentgelt gearbeitet haben, 48 Prozent des Durchschnittsverdienstes, der dann aktuell herrscht.

Sinkt das Rentenniveau, bedeutet das, dass die Rentensteigerung hinter die Entwicklung der Löhne zurückfällt. Rentner würden also im Verhältnis zur arbeitenden Bevölkerung ärmer. Für junge Beschäftigte bedeutet ein sinkendes Rentenniveau, dass sie für ihre Beiträge weniger Rente bekommen, als es ohne Senkung der Fall wäre.

Ist das Rentenniveau ein Netto- oder ein Bruttowert?

Das Rentenniveau wird als Nettowert vor Abzug von Steuern angegeben. Von der Standardrente werden die Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung abgezogen; vom Durchschnittseinkommen die durchschnittlichen Abgaben zur Kranken-, Pflege-, Arbeitslosen- und Rentenversicherung.

Steuern werden hingegen seit 2005 nicht berücksichtigt. Damals wurde auf die sogenannte nachgelagerte Besteuerung umgestellt – Renten werden seitdem nicht mehr einheitlich besteuert. Lesen Sie hier, ab wann Sie als Rentner Steuern zahlen müssen.

