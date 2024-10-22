Wo können Sie den Antrag auf Bürgergeld stellen?

Sie können das Bürgergeld bei Ihrem zuständigen Jobcenter beantragen. Wie Sie vorgehen müssen, erfahren Sie auf dieser Internetseite. Weitere Informationen zum Antrag, den Anlagen und dem Bescheid finden Sie auf der Seite "Antrag und Bescheid".

Persönlich, per Post oder online: So beantragen Sie Bürgergeld

Wenn Sie Bürgergeld beantragen, benötigt das Jobcenter verschiedene Informationen von Ihnen. Anhand Ihrer Angaben prüft die Behörde, ob Sie die Voraussetzungen für den Bezug erfüllen und somit einen gesetzlichen Anspruch haben. Falls dies gegeben ist, ermittelt das Jobcenter ebenfalls, wie hoch der Betrag des Bürgergeldes ausfällt.

Dabei spielt es zum Beispiel eine Rolle, ob Sie kein oder nur ein geringes Einkommen haben, Kinder haben oder alleinerziehend sind, allein oder mit anderen zusammenleben.

Wichtig: Sie müssen Ihr Einkommen angeben, wenn Sie einen Antrag auf Bürgergeld stellen.

Bekommen Sie vom Jobcenter Bescheid?

Wenn Sie einen Antrag gestellt haben, bekommen Sie vom Jobcenter eine schriftliche Antwort. Diese Antwort wird Bescheid genannt. Der Bescheid ist die Entscheidung über Ihren Antrag.

Sie erhalten Bescheid, wenn Ihr Antrag bewilligt wird (Bewilligungsbescheid) oder Ihr Antrag abgelehnt oder nur teilweise bewilligt wird, oder sich die Höhe der Leistung ändert. Sie erhalten auch einen Bescheid, wenn Sie eine Leistung zu Unrecht erhalten haben. Das Jobcenter informiert Sie in diesem Fall darüber, wie viel Sie zurückzahlen müssen.

Gibt es einen Qualifikations- und Weiterbildungsbonus?

Mit dem Bürgergeld wird die berufliche Weiterbildung stärker gefördert. Es gilt der Grundsatz "Ausbildung vor Aushilfsjob". Wer einen Berufsabschluss nachholen will, erhält für die Dauer der Weiterbildung eine ungekürzte Förderung – zum Beispiel für drei statt zwei Jahre.

Wer zunächst Grundkompetenzen wie Lesen, Mathematik oder EDV-Kenntnisse verbessern muss, kann dafür eine Förderung erhalten. Für die Teilnahme an abschlussbezogenen Weiterbildungen wird zusätzlich ein monatliches Weiterbildungsgeld in Höhe von 150 Euro gezahlt.

Kann das Bürgergeld gekürzt werden?

Ja, Leistungskürzungen bei Pflichtverletzungen und Meldeversäumnissen sind ab Beginn des Leistungsbezugs grundsätzlich möglich. Wenn Sie Ihrer Verpflichtung nicht nachkommen und sich bei Ihrem Jobcenter zum vereinbarten Termin nicht melden, kann der Regelbedarf für einen Monat um zehn Prozent gekürzt werden.

Bei der ersten Pflichtverletzung, zum Beispiel Ablehnung eines zumutbaren Arbeitsangebots, wird der Regelbedarf für einen Monat um 10 Prozent gekürzt. Bei der zweiten Pflichtverletzung sind es 20 Prozent für zwei Monate und in der dritten Stufe 30 Prozent für drei Monate.

Übermäßige Leistungskürzungen soll es jedoch nicht mehr geben. Mitarbeiter des Jobcenters prüfen immer genau, wann eine Leistungskürzung gerechtfertigt ist, besondere Härten müssen sie berücksichtigen. Auch die Kosten für Unterkunft und Heizung bleiben geschützt.