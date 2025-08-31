Nullrunde auch 2026 Bürgergeld: So werden die Regelbedarfe berechnet

Von Christine Holthoff 31.08.2025 - 10:47 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Jobcenter Berlin-Mitte: Der Regelbedarf für das Bürgergeld wird nach einem gesetzlich festgelegten Mechanismus ermittelt. (Quelle: Jens Kalaene/dpa)

Zum zweiten Mal in Folge müssen Bürgergeld-Empfänger mit einer Nullrunde leben. Der Grund liegt in einer gesetzlich festgelegten Formel.

Für Millionen Bürgergeld-Empfänger dürfte es eine enttäuschende Nachricht sein: Die monatlichen Regelsätze werden zum 1. Januar 2026 voraussichtlich nicht angehoben. "Der gesetzlich festgelegte Fortschreibungsmechanismus führt zum 1. Januar 2026 zu keiner Veränderung der Regelbedarfshöhen", sagte ein Sprecher des Bundesarbeitsministeriums. Das Bundeskabinett muss den Plänen von Arbeitsministerin Bärbel Bas noch zustimmen.

Damit droht die zweite Nullrunde in Folge. Schon zum 1. Januar 2025 blieben die Zahlungen unverändert: Alleinstehende Erwachsene in der Regelbedarfsstufe 1 erhielten weiterhin 563 Euro pro Monat, auch Paare und Kinder bekamen Leistungen in gleicher Höhe wie 2024. Überblick über die Bürgergeld-Regelsätze 2025.

Bürgergeld: Warum es 2025 keine Erhöhung gab

Das Ministerium begründete die Nullrunde 2025 mit den Regeln der Fortschreibung. Grundlage ist jeweils die Preisentwicklung im zweiten Quartal des Vorjahres. Weil die Preise im Frühjahr 2023 extrem gestiegen waren, führte das Anfang 2024 zu einem kräftigen Plus von gut zwölf Prozent. Ein Jahr später spiegelte sich dagegen die sinkende Inflation wider – und es gab keine weiteren Anpassungen.

Kurzfristig wird die Kaufkraft durch einen Besitzschutz erhalten. Langfristig soll so verhindert werden, dass sich die Regelsätze von der allgemeinen Einkommensentwicklung abkoppeln.

Wie die Regelbedarfe berechnet werden

Die Höhe des Bürgergeldes wird nicht politisch nach Gutdünken festgelegt, sondern folgt einem mehrstufigen Verfahren, das im Sozialgesetzbuch (SGB XII) verankert ist und vom Bundesverfassungsgericht bestätigt wurde.

Haushaltsbefragung: Grundlage ist die Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS), die das Statistische Bundesamt alle fünf Jahre erhebt. Mehr als 52.000 Haushalte führen dabei drei Monate lang ein Haushaltsbuch, in dem alle Ausgaben erfasst werden. Zudem geben sie Auskunft über ihr Vermögen und Einkommen. An der Befragung nehmen Haushalte aller sozialen Gruppen teil. So soll sichergestellt werden, dass die EVS ein repräsentatives Bild der Lebenswirklichkeit nahezu der gesamten Bevölkerung in Deutschland liefert.

Auswertung der EVS: Das Statistische Bundesamt prüft die Angaben und fasst sie in einer Gesamtstatistik zusammen. Die Auswertung zeigt, wie viel Geld Familien, Alleinerziehenden, Paaren oder Singles zur Verfügung steht und wie hoch ihre Lebenshaltungskosten sind.

Veröffentlichung der Ergebnisse: Das Statistische Bundesamt rechnet die Ergebnisse auf die Bevölkerung hoch und veröffentlicht sie auf seiner Internetseite.

Sonderauswertungen für das Bundesarbeitsministerium: Die Statistiker schauen sich die Ausgaben von Haushalten mit niedrigem Einkommen genauer an, da sich das Existenzminimum daran orientiert. Dabei wird auch den unterschiedlichen Bedarfen von Erwachsenen und Kindern Rechnung getragen.

Ausgaben- und Regelbedarfsermittlung: Anhand der Sonderauswertungen wird die Höhe der Ausgaben für den Regelbedarf ermittelt. Dazu gehören zum Beispiel Lebensmittel, Kleidung, Strom und Wohnungsausstattung. Güter, die nicht zur Sicherung eines menschenwürdigen Existenzminimums notwendig sind – unter anderem alkoholische Getränke, Tabak oder Glücksspiele – werden dabei herausgerechnet. Auf Basis dieser Daten werden die Regelsätze im Regelbedarfsermittlungsgesetz (RBEG) festgeschrieben.

Jährliche Fortschreibung: Zwischen den EVS-Erhebungen erfolgt die Anpassung jährlich. Dabei fließen zu 70 Prozent die Preisentwicklung bei regelsatzrelevanten Gütern (Lebensmittel, Kleidung, Strom) und zu 30 Prozent die Nettolöhne ein. Seit 2023 gibt es zusätzlich eine ergänzende Fortschreibung, die besonders die Preisentwicklung im zweiten Quartal des Vorjahres berücksichtigt.

Kritik am Bürgergeld-Mechanismus

Die gesetzliche Methode, wie die Regelbedarfe berechnet werden, ist nicht unumstritten. Sozialverbände kritisieren, dass die tatsächlichen Lebenshaltungskosten von Bürgergeld-Empfängern oft stärker steigen, als es die Statistik abbildet. Sie fordern eine engere Orientierung am realen Warenkorb armer Haushalte.

Auch das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) hält den Mechanismus für problematisch. Er müsse künftig so geregelt werden, dass sich die Reaktionszeit auf die Preisentwicklung verkürzt, hieß es bereits zur Nullrunde im vergangenen Jahr. "Zum Beispiel könnte der Durchschnitt von Prognosen des Verbraucherpreisindex für das nachfolgende Jahr verwendet werden, sobald die Inflationsrate mit mehr als drei Prozent deutlich über der Zielmarke der Europäischen Zentralbank liegt", sagte IW-Ökonomin Stefanie Seele der "Welt".