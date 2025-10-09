Härtere Strafen, weniger Vermögen Das bedeutet die Bürgergeld-Verschärfung für Betroffene

Von Christine Holthoff Aktualisiert am 06.11.2025 - 09:07 Uhr

Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD): Leistungsempfänger müssen sich auf strengere Auflagen einstellen. (Quelle: Andreas Gora/imago-images-bilder)

Die Bundesregierung hat sich auf strengere Regeln für Bürgergeldempfänger geeinigt. Was sich genau bei Sanktionen, Vermögen und Wohnkosten ändern soll.

Lange haben Union und SPD miteinander gerungen, doch seit der Einigung im Koalitionsausschuss ist klar: Das Bürgergeld wird verschärft – und umbenannt. Es soll bald nur noch unter seiner offiziellen Bezeichnung laufen: "Grundsicherung für Arbeitssuchende." Wir erklären, was sich außerdem für die rund 5,5 Millionen Empfänger ändert.

Neue Grundsicherung: Welche Sanktionen soll es geben?

Künftig sollen strengere Sanktionen greifen, wenn Bezieher der neuen Grundsicherung gegen die Vorgaben der Jobcenter verstoßen. Das gilt etwa, wenn sie Termine versäumen oder eine angebotene Arbeit ablehnen.

Wer einen ersten Termin im Jobcenter nicht wahrnimmt, erhält zunächst eine zweite Einladung. Bleibt auch dieser Termin ungenutzt, wird die monatliche Auszahlung um 30 Prozent gekürzt. Erscheint die Person auch zum dritten Termin nicht, werden die Leistungen vollständig gestrichen. Wer zudem im Folgemonat erneut fernbleibt, verliert sämtliche Zahlungen, einschließlich der Unterstützung für Unterkunft und Heizung.

"Wer nicht mitmacht, wird es schwer haben", sagte Arbeitsminister Bärbel Bas (SPD). "Wir verschärfen die Sanktionen bis an die Grenze dessen, was verfassungsrechtlich zulässig ist."

Wichtig zu wissen Die Bürgergeldreform ist noch nicht beschlossen. Nach der Einigung im Koalitionsausschuss befindet sich das Gesetz nun in der regierungsinternen Abstimmung und soll noch in diesem Jahr im Kabinett verabschiedet werden. Anfang 2026 soll es dann den Bundestag passieren und bis zum Frühjahr in Kraft getreten sein.

Gelten die härteren Sanktionen für alle?

Nein. Härtefälle sollen berücksichtigt werden. Laut Bas bedeutet das, "dass psychisch kranke Menschen oder Menschen, die schwere andere gesundheitliche Hemmnisse haben", nicht automatisch in der gleichen Weise sanktioniert werden.

Wie viel Vermögen dürfen Grundsicherungsempfänger besitzen?

Auch das Vermögen der Betroffenen soll weniger geschont werden. Es soll an die Lebensleistung geknüpft werden, Karenzzeiten sollen wegfallen. Das bedeutet, dass es keinen einheitlichen Betrag mehr geben wird, ab dem Vermögen auf die Grundsicherung für Arbeitssuchende angerechnet wird, sondern dass der Betrag je nach Alter unterschiedlich hoch ausfällt. Die Regeln gelten zudem direkt ab Beginn der Leistungen.

Das neue System sieht folgende Vermögensfreibeträge vor:

bis 20 Jahre: 5.000 Euro

ab 21 Jahren: 10.000 Euro

ab 41 Jahren: 12.500 Euro

ab 51 Jahren: 15.000 Euro

Bisher dürfen Menschen, die zum ersten Mal Bürgergeld beziehen, innerhalb des ersten Jahres bis zu 40.000 Euro an Vermögen besitzen, ohne dass der Staat darauf zugreifen kann. Zum Vermögen zählen etwa Bargeld, Sparguthaben, Wertpapiere wie ETFs und Kapitallebensversicherungen. Für jede weitere Person im Haushalt sind zusätzlich 15.000 Euro geschützt. Außerdem wird nicht geprüft, ob die Bürgergeldempfänger in einer unangemessen teuren Wohnung leben. Das Jobcenter übernimmt während dieser Karenzzeit stets die tatsächlichen Wohnkosten.