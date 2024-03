Aktualisiert am 10.03.2024 - 15:02 Uhr

Aktualisiert am 10.03.2024 - 15:02 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Abschalten und die Arbeit hinter sich lassen: Das steht allen Beschäftigten zu. Aber was, wenn Sie dennoch ständig in ihrer Freizeit kontaktiert werden?

Wie ist das rechtlich geregelt? Wann müssen Beschäftigte in ihrer freien Zeit erreichbar sein? Ein Überblick.

Müssen Beschäftigte im Feierabend und am Wochenende erreichbar sein?

Generell müssen Arbeitnehmer nur in ihrer Arbeitszeit für den Arbeitgeber ansprechbar sein. Es gibt aber Ausnahmen. Der Klassiker: die Rufbereitschaft. Hier müssen Beschäftigte erreichbar sein und sich bereithalten, um die Arbeit aufzunehmen, entweder von zu Hause aus oder vor Ort.

Es gibt weitere Situationen, in denen Arbeitnehmer außerhalb der klassischen Arbeitszeit erreichbar sein müssen. "Das ist etwa der Fall, wenn ein flexibles Arbeitszeitsystem vereinbart wurde und klar ist, dass sich Arbeitszeiten ändern können", sagt der Rechtsanwalt Ulrich Sittard. Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat im vergangenen Jahr entschieden, dass sich Arbeitnehmer in einem solchen Fall auch außerhalb ihrer Arbeitszeit über die Lage ihrer Arbeitszeit informieren müssen.

Was gilt für Führungskräfte?

Das Bundesarbeitsgericht hat mit der oben genannten Entscheidung aus dem August 2023 klargestellt, dass nicht jedes Lesen einer beruflichen Nachricht direkt Arbeit ist. "Liest eine Bereichsleiterin am Wochenende ein paar Mails nebenbei mit, ist das noch keine Arbeitsleistung", so Sittard. Geht sie daraufhin an den Schreibtisch und erstellt Präsentationen, schon.