Bayern-Star zeigt sich im Kürbis-Kostüm

Beruf und Finanzen Erhält man im TVöD Weihnachtsgeld bei Kündigung? Das müssen Sie wissen

Von t-online , jne 01.11.2025 - 08:00 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Weihnachtsgeld: Nicht jeder Beschäftigte hat Anspruch darauf. (Quelle: Silvia Marks/dpa-tmn/dpa)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Angestellte im TVöD erhalten jedes Jahr Weihnachtsgeld. Doch steht Ihnen dies auch bei einer Kündigung zu? So sieht die Rechtslage aus.

Im öffentlichen Dienst gibt es zahlreiche Vorteile, wie beispielsweise die Jahressonderzahlung. Das sogenannte Weihnachtsgeld wird in der Regel im November ausgezahlt. Kündigen Sie in dieser Zeit, machen Sie sich wahrscheinlich Gedanken, ob Sie die Zahlung dennoch erhalten. Hier erfahren Sie mehr.

Weihnachtsgeld trotz Kündigung – das gilt im TVöD

Im Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) ist klar geregelt, wer Weihnachtsgeld erhält und wer nicht. Konkret hängt dies davon ab, ob Sie am 1. Dezember des entsprechenden Jahres in einem Arbeitsverhältnis stehen – das ist der entscheidende Stichtag.

Haben Sie davor, beispielsweise zum 30. November gekündigt, haben Sie also keinen Anspruch auf die Jahressonderzahlung. Kündigen Sie erst zu Mitte oder Ende Dezember, erhalten Sie das Weihnachtsgeld.

t-online-Assistent Erhalten Sie Antworten aus Tausenden t-online-Artikeln. Wie viel Geld sollten Sie als Notgroschen ansparen? Kann man Ehrenamt bei der Steuererklärung absetzen? Wie viele Girokonten darf man in Deutschland haben? 0 /150 Antworten können Fehler enthalten und sind nicht redaktionell geprüft. Bitte keine personenbezogenen Daten eingeben. Mehr Informationen. Bei Nutzung akzeptieren Sie unsere Datenschutzhinweise sowie unsere t-online-Assistent Nutzungsbedingungen.

Muss man das Weihnachtsgeld nach Kündigung zurückzahlen?

Wurden Sie nach dem 1.12. gekündigt oder haben sich selbst entschieden, das Arbeitsverhältnis zu beenden, besteht kein Grund zur Sorge, dass die Jahressonderzahlung zurückgezahlt werden muss. Das Weihnachtsgeld wird wie eine zusätzliche Vergütung für das laufende Kalenderjahr betrachtet und darf nach Auszahlung auch behalten werden.

Voraussetzungen für das Weihnachtsgeld im TVöD