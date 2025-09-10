Anspruch, Höhe, Anrechnung Kündigung mit 58: Steht mir eine Abfindung zu?

10.09.2025

Kündigung im Alter: Ist der Arbeitgeber verpflichtet, eine Abfindung zu zahlen? (Quelle: ljubaphoto/getty-images-bilder)

Wer mit 58 Jahren seine Kündigung erhält, hat auf dem Arbeitsmarkt oft keine guten Chancen. Eine Abfindung kann die Jobsuche überbrücken.

Viele Arbeitnehmer gehen davon aus, dass ihnen bei einer Kündigung automatisch eine Abfindung zusteht. Doch das ist ein verbreiteter Irrtum. Ein gesetzlicher Anspruch besteht nur in bestimmten Fällen, und selbst dann spielen Faktoren wie Betriebsvereinbarungen, Tarifverträge oder ein Sozialplan eine entscheidende Rolle. Die wichtigsten Fakten im Überblick.

Wann besteht Anspruch auf eine Abfindung bei Kündigung?

Wer mit 58 Jahren die Kündigung von seinem Arbeitnehmer erhält, hat nicht grundsätzlich Anspruch auf eine Abfindung. Der Arbeitgeber ist nicht dazu verpflichtet, bei einer Kündigung zu zahlen. Es hängt von der betrieblichen Situation und davon ab, was im Tarifvertrag oder in der Betriebsvereinbarung geregelt ist.

Bei einer betriebsbedingten Kündigung haben Arbeitnehmer in den folgenden Fällen Anspruch auf eine Abfindung:

im Kündigungsschreiben wird auf die Zahlung einer Abfindung hingewiesen, wenn der Arbeitnehmer auf die Kündigungsschutzklage verzichtet

wenn die gesetzliche Frist für eine Klage von drei Wochen abgelaufen ist

wenn die gesetzliche Kündigungsfrist abgelaufen ist

wenn in einer Betriebsvereinbarung oder im Tarifvertrag die Zahlung einer Abfindung geregelt ist

wenn es einen Sozialplan gibt, der zwischen Betriebsrat und Arbeitgeber ausgehandelt wurde

bei einem Abfindungsvergleich

Weist der Arbeitgeber auf eine Abfindungszahlung bei Verzicht auf eine Kündigungsschutzklage hin, ist sie trotzdem möglich. Arbeitgeber können damit eine höhere Abfindung herausschlagen.

Wie hoch kann die Abfindung ausfallen?

Es gibt keine gesetzliche Regelung zur Abfindungshöhe. Wer nach langer Betriebszugehörigkeit gekündigt wird, hat mit anwaltlicher Hilfe oft gute Chancen auf eine hohe Summe.

Die Höhe der Abfindung hängt von verschiedenen Faktoren ab:

Dauer der Betriebszugehörigkeit

betriebliche Situation

Alter des Arbeitnehmers

Gehalt des Arbeitnehmers

Als Faustregel gilt, ein halbes Bruttomonatsgehalt pro Beschäftigungsjahr als Abfindung. Ein 58-jähriger Arbeitnehmer mit 30-jähriger Betriebszugehörigkeit, könnte demnach eine Abfindung von 15 Bruttomonatsgehältern erhalten.

Wird eine Abfindung auf das Arbeitslosengeld angerechnet?

In der Regel werden 60 Prozent der Abfindung auf das Arbeitslosengeld angerechnet. Ältere Arbeitnehmer haben hier einen Vorteil. Ab 35 Jahren werden für jeweils fünf weitere Lebensjahre fünf Prozent abgezogen. Mit 58 Jahren sind das bereits 25 Prozent, die nicht auf das Arbeitslosengeld angerechnet werden.