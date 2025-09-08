Verbreitetes Missverständnis Diese Klausel im Arbeitsvertrag kann Frührentnern egal sein

Zufriedene ältere Beschäftigte (Symbolbild): Der Bezug einer Altersrente führt nicht automatisch zum Ende des Arbeitsverhältnisses. (Quelle: filadendron/getty-images-bilder)

In Arbeitsverträgen finden sich oft pauschale Formulierungen, nach denen der Job bei Renteneintritt endet. Ein Arbeitsrechtler erklärt, was wirklich gilt.

Seit der Reform des Zuverdienstrechts ist es lukrativ geworden, vorzeitig in Rente zu gehen und trotzdem weiterzuarbeiten. Wer zum Beispiel als langjährig Versicherter mit 63 Jahren in Rente geht, darf inzwischen unbegrenzt hinzuverdienen, ohne dass die Rente gekürzt wird. Immer mehr Menschen nutzen diese Möglichkeit, etwa um in Teilzeit weiterzumachen oder sich schrittweise vom Berufsleben zu verabschieden.

Doch was, wenn im Arbeitsvertrag steht: "Das Arbeitsverhältnis endet mit dem Bezug einer Altersrente"? Muss man dann gehen?

Rentenklausel wäre diskriminierend

Arbeitsrechtler Frank Bayreuther kennt die Antwort. Im Gespräch mit der "Stiftung Warentest" erklärt er, dass ein Vertrag nur bei einer regulären Altersrente automatisch enden darf. Bezieht jemand dagegen eine vorgezogene Altersrente, etwa für langjährig Versicherte oder für Schwerbehinderte, ist eine solche Regelung hinfällig.

Altersrenten im Überblick Die reguläre Altersrente (Regelaltersrente) ist die ganz normale Rente, die man erhält, wenn man das gesetzliche Renteneintrittsalter erreicht hat. Dieses Alter wird seit einigen Jahren schrittweise von 65 auf 67 Jahre angehoben. Wer in diesem Alter in Rente geht, bekommt seine Rente ohne Abschläge, also in voller Höhe. Es gibt aber auch Möglichkeiten, früher in Rente zu gehen. Das geht meist ab 63 Jahren, manchmal auch noch früher, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Wer vorzeitig in Rente geht, muss jedoch fast immer mit Abschlägen rechnen.

Im Fall einer vorgezogenen Altersrente verstößt die Anwendung der pauschal formulierten Klausel gegen das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) und das EU-Recht. In diesem Fall liegt eine unzulässige Alters- oder Behindertendiskriminierung vor. Die Klausel greift dann nicht und das Arbeitsverhältnis läuft trotz Rente weiter. Ein Ende des Arbeitsverhältnisses kann in diesem Fall nur durch Kündigung, Aufhebungsvertrag oder Tod eintreten – wie bei jedem anderen unbefristeten Job auch.

Problematische Regeln auch in Tarifverträgen

Nicht nur Einzelverträge, auch Tarifverträge können laut Bayreuther problematische Regelungen enthalten. Ein Beispiel: Im öffentlichen Dienst endet das Arbeitsverhältnis laut Tarifvertrag, wenn ein Beschäftigter eine vorgezogene Altersrente bezieht und ein Amtsarzt ihn für nicht mehr leistungsfähig erklärt. Ob das rechtmäßig ist, ist Bayreuther zufolge noch ungeklärt. Er hält die Regelung jedoch für unzulässig: "Sie ist veraltet und sollte mit Blick auf die europäische Rechtsprechung überarbeitet werden."