Muss ich meinen ganzen Urlaub im Kalenderjahr nehmen?

Ja, das müssen Sie. Das Bundesurlaubsgesetz (BUrlG) regelt, dass Sie Urlaub in dem Kalenderjahr nehmen müssen, in dem er anfällt.

Bis wann kann ich meinen Resturlaub nehmen?

Arbeitnehmer müssen ihren Resturlaub in jedem Fall bis spätestens zum 31. März des Folgejahres nehmen. Sich am Ende des Jahres noch offene Urlaubstage auszahlen zu lassen – das geht in der Regel nur bei einer Beendigung des Arbeitsverhältnisses (mehr dazu hier). Jeder Urlaubstag, der nach dem 31. März des Folgejahres noch nicht verbraucht ist, verfällt also.