Wie viele Stunden dürfen Arbeitnehmer pro Woche arbeiten?

Das ist klar geregelt: Ein Arbeitnehmer darf pro Woche maximal 48 Stunden arbeiten. Aufs Jahr betrachtet, dürfen Arbeitnehmer höchstens 48 Wochen arbeiten, der gesetzliche Urlaubsanspruch beträgt vier Wochen.

Arbeitnehmer dürfen an einem Werktag nur maximal acht Stunden arbeiten (§3 ArbZG). Pausenzeiten zählen nicht dazu.

Beispiel: Eine Angestellte, die um 7.30 Uhr morgens anfängt zu arbeiten, darf maximal bis 16 Uhr arbeiten. Die halbe Stunde Differenz wäre die Mittagspause.

In Ausnahmefällen darf Ihr Arbeitgeber die tägliche Arbeitszeit ausweiten – jedoch maximal auf zehn Stunden. Er muss aber dann darauf achten, dass Sie anschließend weniger arbeiten.

Tarifvertrag mit Sonderregelungen

Es ist aber möglich, dass Ihr Arbeitgeber eine Sonderregelung über die Höchstarbeitszeit mit Ihnen vereinbart – über einen Tarifvertrag oder eine Betriebs- oder Dienstvereinbarung.

Das Arbeitszeitgesetz regelt beispielsweise, dass per Regelung im Tarifvertrag die Arbeitszeit auch länger als zehn Stunden an einem Werktag sein darf, "wenn in die Arbeitszeit regelmäßig und in erheblichem Umfang Arbeitsbereitschaft oder Bereitschaftsdienst fällt", heißt es in §7 Abs.1 ArbZG.

Im Tarifvertrag oder einer Dienstvereinbarung können auch andere Regelungen zu Ruhe- oder Pausenzeiten getroffen werden.

Arbeitszeitregeln gelten auch für Gleitzeit

Bei Gleitzeit unterscheidet man zwei Modelle, für beide gelten die Arbeitszeitregeln.

Einfache Gleitzeit: Hier darf der Arbeitnehmer innerhalb eines zeitlichen Rahmens bestimmen, wann er mit der Arbeit anfängt und aufhört. Bei der einfachen Gleitzeit wird meist nicht die Arbeitszeit erfasst. Sie sollten jedoch darauf achten, nicht dauerhaft zu viel zu arbeiten.

Hier darf der Arbeitnehmer innerhalb eines zeitlichen Rahmens bestimmen, wann er mit der Arbeit anfängt und aufhört. Bei der einfachen Gleitzeit wird meist nicht die Arbeitszeit erfasst. Sie sollten jedoch darauf achten, nicht dauerhaft zu viel zu arbeiten. Qualifizierte Gleitzeit: Hier darf der Arbeitnehmer pro Tag entscheiden, ob er länger oder kürzer macht – und diese mit Überstunden oder freier Zeit verrechnen. Bei der qualifizierten Gleitzeit wird meist die Zeit erfasst. So haben Sie die Möglichkeit zu überprüfen, nicht dauerhaft mehr als die gesetzlich festgeschriebene Zeit zu arbeiten.

Darf ich an Sonn- und Feiertagen arbeiten?

Nein, die Arbeit an Sonn- und Feiertagen ist laut §9 ArbZG verboten. Diese Tage sind zum Ausruhen da.

Doch auch hier gelten für bestimmte Branchen Ausnahmen: Menschen, die etwa in Pflegeheimen, Krankenhäusern, Tankstellen, Museen, Theatern, Restaurants oder Kneipen beschäftigt sind, dürfen auch an Sonn- und Feiertagen arbeiten (§10 ArbZG).

Sie haben aber einen Anspruch darauf, mindestens an 15 Sonntagen im Jahr freizuhaben. Für Fernfahrer oder Schichtbetriebe greifen Extraregeln.

Was mache ich, wenn mein Chef gegen das Arbeitszeitgesetz verstößt?

Wenn Ihr Arbeitgeber gegen das Arbeitszeitgesetz verstößt, sollten Sie zunächst einmal das Gespräch mit ihm suchen. Sofern er sich nicht einsichtig zeigt, können Sie sich an den Betriebsrat oder eine Gewerkschaft wenden.

Wenn Ihr Chef Sie dazu zwingen möchte, zu viel zu arbeiten, dürfen Sie die Arbeit unter Umständen auch verweigern. Sie können Ihren Chef auch beim zuständigen Aufsichtsamt melden – das ist etwa die Gewerbeaufsicht oder das Arbeitsschutzamt. Ihr Arbeitgeber begeht eine Ordnungswidrigkeit und muss mit empfindlichen Geldbußen rechnen.