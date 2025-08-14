Jugendarbeitsschutz Ausbildung von Minderjährigen: Diese besonderen Regeln gelten

14.08.2025

Schutz für Minderjährige: Bei minderjährigen Auszubildenden gibt es besondere gesetzliche Regelungen. (Quelle: IMAGO / Westend61)

Wer direkt nach der Schule eine Ausbildung anfängt, ist oft noch minderjährig. Hier gelten besondere Gesetze. Worauf müssen Arbeitgeber achten?

Arbeitgeber, die Minderjährige ausbilden, müssen spezielle Regelungen einhalten. Andernfalls drohen ihnen hohe Geldstrafen bis hin zu einer Gefängnisstrafe.

Auch für Auszubildende lohnt es sich, die gesetzlichen Bestimmungen zu kennen, um ihre Rechte einzufordern. Sie betreffen unter anderem die Arbeitszeit, Freistellungen und ärztliche Untersuchungen. Ein Überblick über die wichtigsten Regelungen.

Regelungen über die Arbeitszeit minderjähriger Auszubildender

Für die Ausbildung von Minderjährigen gelten eine Reihe von besonderen Regelungen, die im Jugendarbeitsschutzgesetz geregelt sind. Ein wichtiger Teil betrifft die Arbeitszeit der Auszubildenden:

Minderjährige Auszubildende dürfen nicht mehr als 40 Stunden in der Woche und täglich acht Stunden arbeiten. Es sind höchstens achteinhalb Stunden täglich möglich, aber nur, wenn die Wochenarbeitszeit von 40 Stunden nicht überschritten wird.

Minderjährige Auszubildende dürfen lediglich von sechs Uhr morgens bis zwanzig Uhr abends arbeiten. In mehrschichtigen Betrieben ist es erlaubt, Jugendliche über 16 Jahre bis 23 Uhr zu beschäftigen.

Es ist grundsätzlich verboten, dass Auszubildende unter 18 Jahren an Samstagen und Sonntagen arbeiten. Für Samstage gibt es jedoch mehrere Ausnahmen, etwa fürs Gastgewerbe und den Handel. Auch dann sind nur zwei Samstage pro Monat möglich und die Auszubildenden müssen dafür einen anderen Tag in der Woche als Freizeitausgleich bekommen.

Auszubildende unter 18 Jahren müssen eine halbstündige Ruhepause erhalten bei viereinhalb bis sechs Stunden Arbeit und eine einstündige Pause bei mehr als sechs Stunden Arbeit.

Wie viel Urlaub Minderjährigen in der Ausbildung zusteht, hängt von ihrem Alter ab. Unter 16-Jährige haben ein Anrecht auf 30 Werktage Urlaub, für 16-Jährige sind es 27 Werktage und für 17-Jährige 25 Werktage.

Verpflichtende Freistellungen für minderjährige Auszubildende

Zusätzlich zu den Bestimmungen über die Arbeitszeit von minderjährigen Auszubildenden müssen diese für die Berufsschule und Prüfungen freigestellt werden. Vorgeschrieben ist auch, dass die Auszubildenden den Tag vor einer Prüfung frei bekommen. Nur wenn der Tag vorher ein Sonntag ist, verfällt das Recht auf diesen freien Tag.

Ein Berufsschultag in der Woche mit über fünf Unterrichtsstunden muss minderjährigen Auszubildenden als achtstündiger Arbeitstag angerechnet werden. An diesem Tag dürfen sie nicht mehr arbeiten. Bei einem zweiten Tag Berufsschule gelten die Zeit des Unterrichts mit den Pausen als Arbeitszeit.

Was gilt für den Arbeitsvertrag von Minderjährigen?

Beim Arbeitsvertrag Jugendlicher gibt es ebenfalls Verschiedenes zu beachten:

Grundsätzlich ist es nur erlaubt, eine minderjährige Person auszubilden, wenn diese vor der Ausbildung ärztlich untersucht wird. Diese Erstuntersuchung muss in den letzten 14 Monaten vor Ausbildungsbeginn stattfinden und dem Arbeitgeber schriftlich bescheinigt werden.

Der Arbeitsvertrag von minderjährigen Auszubildenden ist erst gültig, wenn ihn auch seine gesetzlichen Vertreter unterschreiben. Das sind in der Regel beide Eltern oder bei alleinigem Sorgerecht ein Elternteil.

Kündigen können Minderjährige nicht selbstständig, das müssen deren Eltern übernehmen. Wenn Arbeitgeber eine minderjährige Person kündigen oder abmahnen möchten, muss nur ein Elternteil das Schreiben erhalten.

Wann muss man Minderjährige in der Ausbildung unterweisen?

Es ist festgelegt, dass minderjährige Auszubildende über ihre Arbeitsrechte informiert werden. Dafür muss das komplette Jugendarbeitsschutzgesetz im Betrieb aushängen und die zuständige Aufsichtsbehörde mit Anschrift. Bei mehr als drei minderjährigen Auszubildenden im Betrieb sind auch deren regelmäßige Arbeits- und Pausenzeiten auszuhängen.