Ausbildungsnachweis: Was alles ins Berichtsheft muss

Beruf & Bildung
Ausbildungsnachweis: Was alles im Berichtsheft stehen muss

Von t-online, jja
14.08.2025 - 10:00 UhrLesedauer: 2 Min.
Ein Azubi arbeitet an einer Maschine (Symbolbild): Der Staat fördert Berufsausbildungen ab August stärker.Vergrößern des Bildes
Auszubildende sollten darauf achten, dass ihre Tätigkeiten im Berichtsheft vermerkt sind. (Quelle: industryview/Thinkstock by Getty-Images-bilder)
Das Berichtsheft dient Auszubildenden als Ausbildungsnachweis. Aber was gehört hier außer den Tagesberichten noch alles rein? Ein Überblick.

Jeder Ausbildungstag wird im Berichtsheft akribisch festgehalten. Für viele Azubis ist das tägliche Schreiben ein unbeliebter Akt, aber er ist nötig. Das Berichtsheft dient als Beleg für die Ausbildung. t-online zeigt, was darin stehen muss.

Wer muss einen Ausbildungsnachweis führen?

Das Berufsbildungsgesetz schreibt vor, dass alle Auszubildenden und Umschüler verpflichtet sind, einen Ausbildungsnachweis zu führen. In der Ausbildung handelt es sich dabei um das klassische Berichtsheft.

Mindestens einmal pro Woche muss das Berichtsheft schriftlich ausgefüllt werden, der Ausbildungsbetrieb muss die Durchführung kontrollieren. Mindestens einmal pro Monat muss der Ausbilder das ausgefüllte Berichtsheft gegenzeichnen.

Im Ausbildungsnachweis müssen Auszubildende die erlernten Inhalte niederschreiben. Auch Lerninhalte aus der Berufsschule sind zu verzeichnen. Wichtig ist, dass die Niederschriften mit den Fakten übereinstimmen und keine Standardtexte verfasst werden.

Führung des Ausbildungsnachweises auch elektronisch möglich

Der Ausbildungsnachweis muss schriftlich geführt werden, allerdings gibt es keine Pflicht zum handschriftlichen Schreiben. Auf Wunsch oder wenn es die Ausbildungsstätte hergibt, dürfen Berichtshefte elektronisch geführt werden. Es gibt immer häufiger digitale Anwendungen, die eine virtuelle Unterschrift des Ausbilders möglich machen.

Was muss im Berichtsheft stehen?

Ins Berichtsheft gehören alle wichtigen Daten, die als Ausbildungsnachweis nötig sind. Dazu gehören laut dem Portal "ausbildung.de" unter anderem folgende Bereiche:

  • Persönliche Daten zum Auszubildenden und zum Ausbildungsberuf
  • Wöchentliche (je nach Betrieb auch tägliche) Berichte über Tätigkeiten
  • Inhalte aus der Berufsschule
  • Stattgefundene Ereignisse wie Projektarbeiten, Prüfungen oder Schulungen
  • Unterschriften von Auszubildendem und Ausbilder

Geschrieben wird entweder als Fließtext oder als stichpunktartige Aufzählung. Dabei gibt es je nach IHK Vorgaben bezüglich der Länge. Drei Stichpunkte reichen für einen Tagesbericht nicht aus.

Als Mittelwert gilt, dass die täglichen Berichte drei bis fünf Sätze täglich betragen sollten, Wochenberichte hingegen zwischen fünf und zehn Sätzen lang sein müssen. Wenn Monatsberichte erlaubt sind, braucht es hier eine ganze DIN-A4-Seite mit ausführlicher Inhaltsangabe.

Wozu dient das Berichtsheft?

Das Berichtsheft ist der Ausbildungsnachweis. Es dient aber nicht nur der Dokumentation, sondern ist auch die Grundlage für die Abschlussprüfung. Nur wenn ein vollständig geführtes Berichtsheft vorliegt, wird ein Auszubildender zur Abschlussprüfung zugelassen.

Für die Azubis selbst ist das Berichtsheft hilfreich, um sich auf die Prüfung vorzubereiten. Ältere Lerninhalte geraten schnell in Vergessenheit. Hier hilft das Heft, um noch einmal nachzulernen.

Obwohl es häufig als lästige Pflicht gesehen wird, ist das Berichtsheft eine wichtige Unterstützung während der Ausbildung. Wer es aufhebt, kann auch im Berufsleben noch mal nachlesen, wie das eigentlich damals in der Lehre war.

