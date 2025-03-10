t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomeWirtschaft & FinanzenRatgeberBeruf & KarriereBewerbung

Bewerbungen schreiben mit KI: Das ist unebdingt zu beachten

Thema
Altersvorsorge
Tipps & Möglichkeiten zur privaten VorsorgeRententipps und Möglichkeiten zur privaten VorsorgeAltersvorsorge
Startseite Wirtschaft & Finanzen
Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextSeniorin stürzt an Wasserfall in die Tiefe
TextBeamtin fehlt 15 Jahre – neue Vorwürfe
TextStudentin (26) folgt auf Robert Habeck
TextPilot schließt Frau von Mallorca-Flug aus
TextBeatrice Egli zeigt ungewohnten Anblick

Expertin gibt Rat
KI bei der Bewerbung: Worauf Sie achten müssen

Von dpa
Aktualisiert am 25.08.2025 - 15:54 UhrLesedauer: 1 Min.
Mann schreibt an einem LaptopVergrößern des Bildes
Mit KI: Rechtlich ist es in der Regel kein Problem, wenn Bewerbungsunterlagen mit Hilfsmitteln erstellt werden. (Quelle: Christin Klose/dpa-tmn/dpa-bilder)
News folgen

Eine Bewerbung zu schreiben, kann viel Zeit fressen. Da liegt es nahe, sich Hilfe zu holen – sei es von Freunden oder einem Chatbot. Aber ist das erlaubt?

Ein kreatives Anschreiben, ein strukturierter Lebenslauf, ein passgenaues Motivationsschreiben: Bewerbungen können ganz schön viel Aufwand erfordern. Schneller geht's natürlich mit Unterstützung, etwa der eines KI-Chatbots.

Grundsätzlich gilt: "Die Bewerbung darf man mit allen möglichen Hilfsmitteln schreiben", so Nathalie Oberthür, Fachanwältin für Arbeitsrecht. Dabei ist es völlig egal, ob die Unterlagen von einem anderen Menschen oder einer KI verfasst werden.

Symbol für das Nutzen von Künstlicher Intelligenzt-online-Assistent

Erhalten Sie Antworten aus Tausenden t-online-Artikeln.

0/150

Antworten können Fehler enthalten und sind nicht redaktionell geprüft. Bitte keine personenbezogenen Daten eingeben. Mehr Informationen. Bei Nutzung akzeptieren Sie unsere Datenschutzhinweise sowie unsere t-online-Assistent Nutzungsbedingungen.

Vorsicht vor Täuschung

Wichtig ist: Der Inhalt muss stimmen. Schreibt man die Texte also nicht selbst, muss man darauf achten, dass alle Fakten und Daten der Wahrheit entsprechen und keine falschen oder täuschenden Angaben enthalten sind. Denn für die Richtigkeit der Inhalte haftet man selbst, so die Fachanwältin. Wer falsche Angaben macht und den Arbeitgeber über die eigene Eignung täuscht, riskiert, dass der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis später anficht.

Praktisch: Die Hilfsmittel müssen bei der Bewerbung nicht angegeben werden. Wurde der Lebenslauf etwa mit der Unterstützung einer KI verfasst, muss das nicht gesondert gekennzeichnet werden.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Themen
Künstliche Intelligenz
Beruf & Karriere A bis Z
Arbeitslosigkeit
AbfindungArbeitslos meldenArbeitslosengeldArbeitslosengeld 1 und 2Arbeitslosengeld bei eigener KündigungArbeitslosengeld nach KrankengeldArbeitslosengeld: wie lange?ArbeitsunfähigkeitArbeitsrechtBürgergeldKündigung wegen KrankheitKündigungsfristOnline arbeitslos melden
Minijob
450-Euro-JobMinijobMinijob Arbeitslosengeld
Teilzeit
Stunden TeilzeitjobTeilzeit oder MinijobTeilzeit und Minijob gleichzeitigVollzeit- zu Teilzeitjob
Urlaub
SonderurlaubSonderurlaub bei TodesfallUrlaubsanspruch bei Kündigung
weitere Ratgeber
AbmahnungArbeitszeitgesetz PausenArztbesuchformloser AntragGehalt BundeskanzlerLohnfortzahlungKündigungsfrist ArbeitgeberSteuerfreier ArbeitgeberzuschussWeihnachtsgeld
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom