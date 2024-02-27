t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomeWirtschaft & FinanzenRatgeberBeruf & KarriereGehalt

Ist eine Abfindung pfändbar? Das sollten Sie darüber wissen

Thema
Altersvorsorge
Tipps & Möglichkeiten zur privaten VorsorgeRententipps und Möglichkeiten zur privaten VorsorgeAltersvorsorge
Startseite Wirtschaft & Finanzen
Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextWarnemünde: Kreuzfahrtschiff baut Unfall
TextDas ist der Sommerhit des Jahres
TextBehörde warnt Pilger vor Jakobsweg
VideoTrump reagiert auf ukrainisches Geschenk
TextDarum sind Autos in Deutschland so farblos

Auch bei Privatinsolvenz wichtig
Ist eine Abfindung pfändbar?

t-online, Ines Richter
Aktualisiert am 20.08.2025 - 12:15 UhrLesedauer: 3 Min.
Paar sitzt an einem Tisch und ärgert sich über einen Brief vom AmtsgerichtVergrößern des Bildes
Privatinsolvenz oder Pfändungsschutzkonto: Ist eine Abfindung pfändbar? (Quelle: Giuseppe Lombardo)
News folgen

Ihr Arbeitgeber kann Ihnen eine Abfindung zahlen, wenn er Ihnen kündigt. Sie dient als Übergangskapital und Ausgleich für den Verlust der Arbeitsstelle.

Wie hoch die Abfindung ausfällt, hängt von Ihrem Gehalt, der Dauer der Betriebszugehörigkeit und der Branche ab. Die Höhe kann mehreren Monatsgehältern entsprechen. Eine Abfindung gilt als Teil Ihres Vermögens und ist bei einer Privatinsolvenz oder Zwangsvollstreckung pfändbar. Es ist jedoch in seltenen Fällen möglich, die Pfändung ganz oder teilweise zu umgehen.

Vollständige Pfändbarkeit der Abfindung

Für Ihr monatliches Arbeitseinkommen gelten gesetzlich festgelegte Pfändungsfreigrenzen, die in der Pfändungstabelle aufgeführt sind. Die Pfändungsfreigrenzen werden jährlich vom Gesetzgeber angepasst. Aktuell gilt ein Freibetrag von 1.560 Euro pro Person. Dieses Einkommen steht dem Schuldner in voller Höhe zu. Alles, was Sie darüber hinaus verdienen, kann gepfändet werden.

Pfändungsfreigrenzen sollen dazu dienen, dass Ihnen noch genügend Geld zur Deckung Ihres Lebensunterhalts bleibt. Bei einer Abfindung sind die Pfändungsfreibeträge aber nicht relevant, da es sich um eine einmalige Zahlung handelt.

Eine Abfindung gilt als Arbeitseinkommen und zählt zum Vermögen. Gerade bei finanziellen Schwierigkeiten, Schulden und dem Verlust des Arbeitsplatzes ist eine Abfindung für den entlassenen Arbeitnehmer eine willkommene Unterstützung.

Wurde Ihr Konto durch einen Beschluss des Amtsgerichts gepfändet, sollten Sie bei Ihrer Bank ein sogenanntes P-Konto beantragen. Erst dann greift der Pfändungsschutz. Ein Pfändungsschutzkonto ermöglicht es Ihnen, auf Ihr Geld zuzugreifen, während das Konto gepfändet ist. Bei einem P-Konto haben Sie jedoch kein Verfügungsrecht über Guthaben oberhalb des Pfändungsfreibetrags, bis Sie alle Schulden beglichen haben.

Bei einer Privatinsolvenz (auch Verbraucherinsolvenz genannt) durchlaufen Sie in der Regel ein dreijähriges Verfahren, mit dem Ziel, sich von allen Schulden zu befreien. Einkommen bis zu einem bestimmten Freibetrag – zum Beispiel rund 1.560 Euro netto monatlich – bleibt unpfändbar, wenn keine unterhaltspflichtigen Personen vorhanden sind.

Eine Abfindung, die Ihnen vom Arbeitgeber gezahlt wird, fällt jedoch in die Insolvenzmasse und kann in voller Höhe gepfändet werden, unabhängig davon, ob diese aufgrund einer betriebsbedingten Kündigung oder eines Aufhebungsvertrages gezahlt wird.

Zahlung der Abfindung durch den Arbeitgeber direkt an den Insolvenzverwalter

Wenn Sie ein Pfändungsschutzkonto eingerichtet haben oder eine Privatinsolvenz durchlaufen, behält der Arbeitgeber den Teil Ihres monatlichen Gehalts ein, der über der Pfändungsfreigrenze liegt. Der Arbeitgeber ist in diesem Fall sogenannter Drittschuldner. Im Falle einer Pfändung oder einer Privatinsolvenz zahlt er die Abfindung nicht an Sie, sondern an den Gläubiger oder den Insolvenzverwalter.

Nur wenn dieser damit einverstanden ist, darf der Arbeitgeber die Abfindung an Sie auszahlen. Wusste der Arbeitgeber noch nichts von Ihrer Privatinsolvenz und hat die Abfindung bereits an Sie ausgezahlt, kann der Insolvenzverwalter sie zurückfordern.

Wie Sie die Pfändung Ihrer Abfindung umgehen

Bei einer Zwangsvollstreckung können Sie mit dem Gläubiger verhandeln, ob ein Schuldenabbau ohne Pfändung möglich ist. Um Ihre Abfindung ganz oder teilweise vor Pfändung zu schützen, stellen Sie einen Antrag auf Pfändungsschutz beim zuständigen Vollstreckungs- oder Insolvenzgericht.

Symbol für das Nutzen von Künstlicher Intelligenzt-online-Assistent

Erhalten Sie Antworten aus Tausenden t-online-Artikeln.

0/150

Antworten können Fehler enthalten und sind nicht redaktionell geprüft. Bitte keine personenbezogenen Daten eingeben. Mehr Informationen. Bei Nutzung akzeptieren Sie unsere Datenschutzhinweise sowie unsere t-online-Assistent Nutzungsbedingungen.

Dafür müssen Sie dem Insolvenzgericht nachweisen, dass Sie ohne dieses Geld Ihren Lebensunterhalt nicht sichern können. Beziehen Sie jedoch Arbeitslosengeld I, gilt Ihr Lebensunterhalt bereits als abgesichert. In diesem Fall wird das Gericht Ihren Antrag in der Regel ablehnen.

Eine Möglichkeit besteht aber darin, dass das Gericht die Abfindung wie eine monatliche Zahlung behandelt. Das heißt: Die Abfindung wird rechnerisch auf mehrere Monate verteilt, so als ob Ihr Arbeitgeber sie in Raten gezahlt hätte. Das Gericht legt dann fest, welchen Anteil Sie monatlich von der Abfindung behalten dürfen und welcher Teil in die Insolvenzmasse fließt.

Verwendete Quellen

Quellen anzeigenSymbolbild nach unten

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
Abfindung: Alle Infos & RatgeberArbeitgeberArbeitnehmerEinkommenP-Konto: Ratgeber & InfosPfändung: Ratgeber & Infos
Beruf & Karriere A bis Z
Arbeitslosigkeit
AbfindungArbeitslos meldenArbeitslosengeldArbeitslosengeld 1 und 2Arbeitslosengeld bei eigener KündigungArbeitslosengeld nach KrankengeldArbeitslosengeld: wie lange?ArbeitsunfähigkeitArbeitsrechtBürgergeldKündigung wegen KrankheitKündigungsfristOnline arbeitslos melden
Minijob
450-Euro-JobMinijobMinijob Arbeitslosengeld
Teilzeit
Stunden TeilzeitjobTeilzeit oder MinijobTeilzeit und Minijob gleichzeitigVollzeit- zu Teilzeitjob
Urlaub
SonderurlaubSonderurlaub bei TodesfallUrlaubsanspruch bei Kündigung
weitere Ratgeber
AbmahnungArbeitszeitgesetz PausenArztbesuchformloser AntragGehalt BundeskanzlerLohnfortzahlungKündigungsfrist ArbeitgeberSteuerfreier ArbeitgeberzuschussWeihnachtsgeld
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom