Urlaubsentgelt vs. Urlaubsgeld: Was Sie wissen müssen

Jeder Arbeitnehmer in Deutschland hat Anspruch auf Urlaub. In dieser Zeit nimmt er keine Arbeitsaufgaben wahr, sondern erholt sich. Bezahlter Urlaub ist im Bundesurlaubsgesetz geregelt. Urlaubsgelder zahlen die Firmen eigenständig. Woran sich die Zahlungen außerdem unterscheiden.

Urlaubsentgelt: garantierte Sicherheit

Machen Arbeitnehmer in Deutschland Urlaub, wird ihnen weiterhin Lohn gezahlt. Der Anspruch auf dieses Urlaubsentgelt ergibt sich aus § 1 des Bundesurlaubsgesetzes (BurlG). Die Höhe des Urlaubsentgeltes wird auf der Basis des durchschnittlichen Verdienstes der letzten 13 Wochen ermittelt. Schwankt der Verdienst, wird das Gehalt der vergangenen zwölf Monate zugrunde gelegt.

Ein voller Anspruch auf das Urlaubsentgelt kann laut § 4 BurlG erst nach einer Betriebszugehörigkeit von einem halben Jahr geltend gemacht werden. Einen anteiligen Anspruch verdienen sich Beschäftigte bereits ab dem ersten Arbeitstag in der neuen Firma. Keinen Anspruch auf die Leistung haben Arbeitnehmer, wenn frühere Arbeitgeber bereits Urlaubsentgelt gewährt haben.

Die Höhe, Berechnung und Auszahlungsmodalitäten des Urlaubsentgelts sind in § 11 Bundesurlaubsgesetz (BUrlG) geregelt.

Urlaubsgeld: Bonus ohne Verpflichtung

Der größte Unterschied zwischen Urlaubsgeld und Urlaubsentgelt ist: Urlaubsgeld wird von den jeweiligen Arbeitgebern freiwillig gezahlt. Es gibt keinen gesetzlichen Anspruch darauf. Die Sonderzahlung steht dem Arbeitnehmer zur freien Verfügung und ist in keiner Weise an das Urlaubsentgelt gebunden. Beschäftigte können also sowohl Urlaubsentgelt als auch Urlaubsgeld erhalten.