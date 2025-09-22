t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomeWirtschaft & FinanzenRatgeberBeruf & KarriereGehalt

Abfindung verhandeln: So gehen Sie effektiv vor

Thema
Altersvorsorge
Tipps & Möglichkeiten zur privaten VorsorgeRententipps und Möglichkeiten zur privaten VorsorgeAltersvorsorge
Startseite Wirtschaft & Finanzen
Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextMysteriöser Vorfall: Feuer auf Oktoberfest
TextWegen Epstein: Herzogin verliert Job
TextDeutscher stirbt bei Autopanne in Österreich
TextMeyer-Wölden: Liebesglück auf der Wiesn
TextBundestrainer drei Wochen im Krankenhaus

Ratgeber Kündigung
Abfindung verhandeln: Welche Möglichkeiten 2025 bestehen

Von t-online, sipi
22.09.2025 - 15:00 UhrLesedauer: 2 Min.
imago images 0823030456Vergrößern des Bildes
Abfindung nach Kündigung: Für Arbeitnehmer kann es lohnen, zu verhandeln. (Quelle: IMAGO/imago)
News folgen

Arbeitnehmer können bei der Abfindung verhandeln. Denn die Summe ist per se nicht festgeschrieben. Worauf es ankommt.

Die Abfindung bietet nach einer Kündigung für die Übergangszeit finanzielle Sicherheit. Sie entschädigt in der Form einer Einmalzahlung für den Verdienstausfall und gilt als Anerkennung des Arbeitgebers für erbrachte Leistungen.

Viele Arbeitnehmer wissen jedoch nicht, wie sie die bestmögliche Abfindung verhandeln. Dieser Beitrag erläutert, wie Betroffene effektiv vorgehen.

Den eigenen Wert im Unternehmen untermauern

Die Abfindung zu verhandeln, erfordert gute Vorbereitung. Mit einer strategischen Herangehensweise kann sie fair und angemessen sein. Hierbei sind folgende Aspekte entscheidend:

  • Kenntnisse über den eigenen Wert im Unternehmen
  • Beweise sammeln, wie wichtige Daten, Bewertungen der Leistungen und positives Feedback der Vorgesetzten und Kollegen.

Dies bildet ein gutes Fundament für die eigene Argumentation. Um die Abfindung zu verhandeln, sollten Emotionen außen vor bleiben. Sachliche, objektive Argumente und überzeugend aufzutreten.

Wie sich faire Abfindungen ermitteln lassen

Betroffene sollten sich über branchenübliche Abfindungssummen informieren. Hierbei hilft Folgendes:

  • Branchenreports (Analyse bestimmter Wirtschaftszweige)
  • Austausch mit Kollegen
  • Informationen aus Berufsnetzwerken
  • Abfindungsrechner

Mit den gewonnenen Informationen zeigt sich, welche Abfindungssumme realistisch und angemessen ist. Die Recherche bietet die bestmögliche Ausgangsposition für eine gute Argumentation.

Welche Faktoren die Abfindungssumme bestimmen

Als Faustregel gilt ein halbes Bruttogehalt je Beschäftigungsjahr. Wer beispielsweise nach zehn Jahren die Kündigung erhält und zuvor monatlich 5.000 Euro brutto verdient hat, kann mit 25.000 Euro (zehnmal 2.500 Euro) Abfindung rechnen.

Wie hoch die Abfindungszahlung ist, hängt von verschiedenen Aspekten ab:

  • Größe des Unternehmens
  • Sozialplan
  • Höhe des Bruttogehalts
  • Dauer der Betriebszugehörigkeit
  • Grund der Kündigung
  • Verhandlungsgeschick

Muss der Chef eine Abfindung zahlen?

Entgegen der verbreiteten Meinung gibt es – abgesehen von Ausnahmefällen wie der Schließung einer Niederlassung – keinen gesetzlichen Anspruch darauf. Um arbeitsrechtliche Konflikte vor Gericht zu vermeiden, sind Arbeitgeber jedoch oft dazu bereit, Abfindungen zu zahlen.

Symbol für das Nutzen von Künstlicher Intelligenzt-online-Assistent

Erhalten Sie Antworten aus Tausenden t-online-Artikeln.

0/150

Antworten können Fehler enthalten und sind nicht redaktionell geprüft. Bitte keine personenbezogenen Daten eingeben. Mehr Informationen. Bei Nutzung akzeptieren Sie unsere Datenschutzhinweise sowie unsere t-online-Assistent Nutzungsbedingungen.

Dies ist beispielsweise bei betriebsbedingten Kündigungen und Aufhebungsverträgen der Fall, wenn das Ziel ist, für alle Beteiligten eine einvernehmliche Lösung zu finden. Wer eine Abfindung verhandeln möchte, muss die Klagefrist beachten. Sie beträgt drei Wochen ab dem Zugang des Kündigungsschreibens.

Es ist immer sinnvoll, sich den Rat eines Fachanwalts mit dem Schwerpunkt Arbeitsrecht einzuholen. Er kann die Chancen auf Abfindung besser einschätzen, begleitet die Verhandlungen und beeinflusst die Summe mit optimaler Argumentation positiv.

Verwendete Quellen

Quellen anzeigenSymbolbild nach unten

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
Abfindung: Alle Infos & RatgeberArbeitgeberArbeitnehmerKündigung
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom