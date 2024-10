Nach der Geburt eines Kindes nutzen viele frischgebackene Eltern die Möglichkeiten von Elterngeld und Elternzeit , um sich in ihre neue Rolle einzufinden und die Betreuung in den ersten Monaten sicherzustellen. Elternzeit – also die unbezahlte Freistellung von der Arbeit – nutzen weniger Eltern. Diese Möglichkeit bietet zwischen dem dritten bis achten Lebensjahr bis zu 24 Monate, die mit den Kindern verbracht werden können.

Wer hat Anspruch auf die Brückenteilzeit?

Die Brückenteilzeit hat das Ziel, Eltern den Wiedereinstieg in die Vollzeit leichter zu machen. Das Modell sieht vereinfacht gesagt so aus, dass Eltern über einen Zeitraum zwischen einem und fünf Jahren in Teilzeit arbeiten und danach wieder in Vollzeit beschäftigt werden. Zu den Voraussetzungen gehört, dass Sie bereits wenigstens sechs Monate für den Arbeitgeber tätig sind.