Gern werden die Vorteile von Selbstständigen und Freiberuflern hervorgehoben: Sie müssen sich keinem nervenden Chef unterordnen, können ihre Arbeitszeit frei einteilen, an jedem Ort der Welt arbeiten und haben die beste Work-Life-Balance. Doch ganz so schön ist die Welt der Selbstständigen dann doch nicht. Auch sie können krank werden. Und da das Einkommen ausschließlich von der eigenen Arbeitskraft abhängt, kann es schnell zu Ausfällen kommen, die Lücken in die Haushaltskasse reißen.