Neuer Beruf durch Umschulung: Diese Varianten gibt es

11.08.2025

Umschulungen: Die Agentur für Arbeit hilft zum Teil bei einer Berufsumschulung. (Quelle: Fotostand / Fritsch via www.imago-images.de)

Einen Arbeitsplatz zu finden, kann schwer sein. Möglicherweise hilft die Umschulung für einen anderen Job. Welche Varianten gibt es?

Eine Umschulung ist eine Möglichkeit, um beruflich neue Wege zu gehen und Arbeit zu finden. Dabei sind betriebliche, schulische sowie überbetriebliche Umschulungen möglich. Wann sich eine Umschulung lohnen kann und wer bei der Finanzierung hilft.

Die betriebliche Umschulung – wann sie möglich ist

Eine betriebliche Umschulung ist möglich, wenn ein Arbeitnehmer entweder bereits eine Ausbildung abgeschlossen, sechs Semester studiert oder mehrjährige Berufserfahrung hat. Erwachsene Personen sind die Zielgruppe. Die IHK erklärt, dass eine berufliche Umschulung zu einer neuen beruflichen Tätigkeit berechtigen soll.

Das Berufsbildungsgesetz schreibt vor, dass im Rahmen der betrieblichen Umschulung Berufserfahrung und Fertigkeiten zu erlernen sind. Am Ende der Umschulung ist eine Prüfung gemäß den Vorgaben der Erwachsenenbildung abzuschließen. Die Dauer einer betrieblichen Umschulung liegt meist bei 24 Monaten, wenn eine Ausbildung in diesem Beruf drei Jahre dauern würde.

Schulische Umschulung in der Berufsfachschule

Die schulische Umschulung findet in einer Berufsfachschule statt. Die Teilnehmer bekommen hier theoretisches Wissen vermittelt und absolvieren parallel dazu Praktika. Der Nachteil dieser Variante ist, dass das Schulgeld von den Teilnehmern selbst gezahlt werden muss. Es wird kein Lohn gezahlt.

Überbetriebliche Umschulung als dritte Option

Die dritte Option ist eine überbetriebliche Umschulung. Sie wird von privaten Trägern durchgeführt und beinhaltet einen theoretischen und praktischen Teil. Für die Praxis arbeiten solche Träger mit Arbeitgebern zusammen, die den Absolventen Praktika ermöglichen.

Die Bundesagentur für Arbeit trägt in vielen Fällen die Kosten für eine solche Umschulung und ist als Ansprechpartner für die Platzsuche geeignet.

Welche Gründe kommen für eine Umschulung infrage?

Eine Umschulung ist nicht selten eine zwingend erforderliche Entscheidung, weil im erlernten Beruf keine Jobs zur Verfügung stehen. Wenn sich der Arbeitsmarkt verändert oder es ein mangelndes Arbeitsangebot gibt, kann diese Option helfen, der Arbeitslosigkeit zu entgehen.

Wenn Arbeitnehmer ihren Job aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr ausüben können, ist ebenfalls eine Umschuldung sinnvoll. Manchmal sind längere Ausfallzeiten der Grund, warum eine Rückkehr in den Beruf nicht mehr möglich ist. Das kann nach langer Krankheit mit anschließender Reha oder auch nach Mutter- oder Vaterschaftszeit der Fall sein.

Wie viel Geld verdient man während der Umschulung?

Je nach Art der Umschulung gibt es verschiedene Finanzierungswege. Eine betriebliche Umschulung wird vom Betrieb finanziert und ein klassisches Ausbildungsgehalt gezahlt. Schulische Umschulungen werden mit Bildungsgutscheinen von Arbeitsagenturen unterstützt, allerdings ist die Kostenübernahme nicht immer möglich.