Weniger Stress im Job: Wie die 3-Minuten-Regel funktioniert

Arbeit organisieren
Weniger Stress im Job: Wie die 3-Minuten-Regel funktioniert

Von t-online, khe
11.08.2025 - 11:54 UhrLesedauer: 2 Min.
imago images 0828752020Vergrößern des Bildes
Arbeitsalltag: Stress im Job kann gesundheitsschädlich sein. (IMAGO/Davide Elias) (Quelle: IMAGO/Davide Elias/imago)
News folgen

Prokrastination begleitet viele Menschen im Job. Aufgaben werden aufgeschoben, bis sie sich nur noch unter Stress erledigen lassen. Die 3-Minuten-Regel schafft Abhilfe.

Mehr Zeit für die im Job anfallenden Aufgaben zu haben, wünschen sich viele. Es gelingt ihnen nicht, weil eine prall gefüllte To-do-Liste vor ihnen liegt und bestimmte Dinge so lange aufgeschoben werden, bis sie nur noch unter Druck erledigt werden können. Die 3-Minuten-Regel soll dabei helfen, aber wie genau funktioniert sie? Ein Überblick.

Was ist die 3-Minuten-Regel?

Die 3-Minuten-Regel ist ein Konzept, das mit Priorisierung arbeitet. Alle Aufgaben, die weniger als drei Minuten Zeit in Anspruch nehmen, werden direkt erledigt. So nehmen sie keinen Platz auf der To-do-Liste ein und werden gleich abgearbeitet.

Was bringt mir die 3-Minuten-Regel?

Für kleinere Aufgaben, die in weniger als drei Minuten erledigt sind, bleibt immer Zeit. Wer diese Dinge sofort angeht, verschafft sich ein schnelles Erfolgserlebnis. Ist eine Aufgabe vom Tisch, wächst die Motivation, gleich die nächste Hürde zu nehmen. Baut sich ein innerer Widerstand gegen das Erledigen der Aufgaben auf, entsteht Prokrastination. Im Hinterkopf türmt sich ein Berg an Arbeit auf und das Stresslevel wächst.

Die 3-Minuten-Regel hilft, diesen Widerstand zu überwinden. Der Arbeitsalltag lässt sich besser strukturieren. Aufgaben, die sofort erledigt werden, machen den Kopf frei für größere Projekte.

Welche Aufgaben sind in weniger als drei Minuten zu schaffen?

Es gibt typische Aufgaben, die sich innerhalb der 3-Minuten-Regel sofort erledigen lassen. Dazu gehören:

  • E-Mails ohne Rechercheaufwand beantworten
  • Rechnungen begleichen
  • Kurze Telefonate erledigen
  • Unterlagen abheften
  • Memos an Kollegen schicken

Oft dauert ein weiterer Eintrag auf der To-do-Liste genauso lang wie die Erledigung einer kleinen Aufgabe. Je länger die Liste, desto weniger Motivation bleibt übrig. Daher lieber gleich erledigen und die Liste kurz halten.

