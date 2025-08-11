Umschulung beantragen Welche Voraussetzungen gelten für Umschulungen?

11.08.2025

Pflegekraft im Krankenhaus: Solche Fachkräfte fehlen dem Arbeitsmarkt – Umschulungen in diese Berufsrichtung werden von der Agentur für Arbeit gefördert. (Quelle: Oliver Dietze/dpa/dpa-bilder)

Um eine Umschulung vom Arbeitsamt bewilligt zu bekommen, müssen verschiedene Voraussetzungen erfüllt sein. Welche das sind, lesen Sie im Ratgeber.

Es gibt unterschiedliche Gründe, eine Umschulung beim Arbeitsamt zu beantragen. Sie kann ein wichtiger Schritt bei der beruflichen Neuausrichtung sein. Arbeitslose Personen können ihre Attraktivität in stärker nachgefragten Berufsbranchen verbessern und Geringqualifizierte einen fehlenden Abschluss nachholen. Erfahren Sie hier, welche Voraussetzungen nötig sind, damit das Arbeitsamt der Umschulung zustimmt.

Umschulungen beantragen beim Arbeitsamt – Voraussetzungen

Die Umschulung ist gewöhnlich kürzer als die reguläre Berufsausbildung und inhaltlich mit einer Lehre vergleichbar. Die Kosten für diese Fördermaßnahme werden unter gewissen Voraussetzungen komplett oder teilweise vom Arbeitsamt übernommen. Eine Förderung ist beispielsweise in Form eines Bildungsgutscheins möglich.

Wichtige Voraussetzungen für die Bewilligung der Umschulung sind:

Mindestalter 18 Jahre

Abgeschlossene oder abgebrochene Erstausbildung

Ohne Erstausbildung mindestens drei Jahre Berufserfahrung

Bestehende oder drohende Arbeitslosigkeit

Geringe Nachfrage im derzeitigen Beruf

Umschulung verbessert die berufliche Situation

Umschulungen beantragen beim Arbeitsamt – Vorgehen?

Das Arbeitsamt ist nicht dazu verpflichtet, dem Antrag auf Umschulung stattzugeben. Ein Sachbearbeiter entscheidet individuell über den jeweiligen Einzelfall.

Es ist sinnvoll, sich nach der Vereinbarung eines Termins gut auf das Gespräch vorzubereiten, den Wunsch angemessen zu begründen und alle nötigen Unterlagen mitzubringen. Im Anschluss wird der Antrag schriftlich ausgefüllt und eingereicht.

Gründe für eine Umschulung gibt es viele, einige sind:

Gesundheitliche Beschwerden

Unzufriedenheit im Job

Langjährige Arbeitslosigkeit

Suche nach einer sicheren, zukunftsträchtigen Arbeit

Wer mit dem Verdienst im aktuellen Job nicht zufrieden ist, hat meist schlechtere Chancen auf Bewilligung der Umschulung als der, der zum Beispiel aus gesundheitlichen Gründen den alten Beruf nicht mehr ausüben kann. Das wichtigste Kriterium ist jedoch, dass es im erlernten Beruf nicht möglich ist, eine Anstellung zu finden.

Grundsätzlich gilt:

Die Anfrage ist vor allem erfolgreich, wenn die Wiedereingliederung ins Berufsleben oder das Fortbestehen der Erwerbstätigkeit dank zusätzlicher Qualifizierung durch die Umschulung deutlich erleichtert wird. Bei einer Absage können Sie innerhalb von vier Wochen nach Erhalt des Ablehnungsbescheids Widerspruch einlegen.