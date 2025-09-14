Gehaltscheck 2025 Hier erfahren Sie, ob Sie ein faires Gehalt bekommen

Ein Mann prüft die Finanzen: Woher weiß ich, ob ich gut bezahlt werde oder nicht? (Quelle: RealPeopleGroup/getty-images-bilder)

Die Deutschen reden nicht gerne über Geld – und das bedeutet, dass viele Menschen nicht wissen, ob sie gut oder schlecht bezahlt werden. Es gibt aber Wege, das herauszufinden.

In Deutschland verdient der Durchschnitt pro Jahr rund 53.000 Euro, das entspricht rund 4.400 Euro brutto im Monat. Der Durchschnitt ist dabei nur bedingt aussagekräftig, da die besonders hohen und besonders niedrigen Gehälter einfließen und das Gesamtbild verzerren. Ökonomen verwenden deshalb lieber das Median-Einkommen, da es genau die Mitte beschreibt: Menschen, die mehr oder weniger als diesen Betrag verdienen, halten sich die Waage. In Deutschland liegt das Median-Einkommen 2025 bei etwa 43.000 Euro.

Allein damit können viele Menschen schon ein Gefühl dafür entwickeln, ob sie im Vergleich zu ihren Nachbarn gut dastehen oder ob noch Luft nach oben ist. Allerdings sind die Gehaltsunterschiede zwischen den Berufen und Wirtschaftszweigen teils erheblich. So bekommen ITler und Informatiker laut Statistischem Bundesamt fast 6.000 Euro brutto im Median, während etwa Busfahrer nur 3.100 Euro median erhalten.

Wer es noch genauer wissen will, kann einen kostenlosen Service des Statistischen Bundesamtes (Destatis) nutzen: Anhand der Daten aus einer Verdiensterhebung vom April 2024 hat die Behörde für sehr viele Berufe die durchschnittlichen Gehälter zusammengetragen und zu einer Anwendung für Verbraucher gemacht. Dabei berücksichtigt die Behörde auch Faktoren wie Ausbildungsgrad, Geschlecht und Jahre der Berufserfahrung, um Interessierten ein möglichst faires Vergleichsbild zu geben.

Wer wissen will, ob er oder sie in seinem Beruf gerade fair bezahlt wird, kann seine Daten bei Destatis hier eingeben und vergleichen.

Eine weitere Anlaufstelle bietet der Lohnspiegel des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Dienstes (WSI), der für über 200 Berufe Gehaltstabellen angefertigt hat. Auch hier sind die Tabellen sortiert nach Berufserfahrung, Geschlecht sowie nach den Bundesländern. Verglichen werden hier wie auch bei Destatis immer Vollzeitstellen mit mindestens 38 Wochenstunden.

Diese Unternehmen bezahlen am besten

Die Arbeitgeber-Vergleichsplattform Kununu erstellt ebenfalls regelmäßige Gehaltschecks, um Arbeitnehmern dabei zu helfen, ihr faires Gehalt zu ermitteln. Dabei haben die Experten von Kununu eine Liste von Unternehmen erstellt, die in Deutschland im Schnitt am besten bezahlen:

SAP: 76.711 Euro brutto/Jahr Airbus: 74.874 Euro brutto/Jahr Commerzbank: 73.538 Euro brutto/Jahr Bosch: 72.094 Euro brutto/Jahr Continental: 71.146 Euro brutto/Jahr Siemens: 69.410 Euro brutto/Jahr Volkswagen: 69.257 Euro brutto/Jahr TÜV Süd: 68.061 Euro brutto/Jahr R+V Versicherung: 67.794 Euro brutto/Jahr Accenture Deutschland: 67.580 brutto/Jahr

Der Plattform zufolge bieten Jobs in den Branchen Versicherung, Banken und IT die besten Durchschnittsgehälter im Jahr 2025. Die bestbezahlten Berufe sind Arzt (86.654 Euro brutto), Softwarearchitekt (86.628 Euro brutto) und Strategy Manager (86.497 Euro brutto).

Ab 2026 soll es mehr Transparenz geben

Ab 2026 müssen übrigens in der EU alle Unternehmen mehr Transparenz bei Gehältern liefern. Denn bis zum 7. Juni 2026 muss eine neue EU-Richtlinie zur Entgelttransparenz in Deutschland umgesetzt werden. Diese Richtlinie gibt Arbeitnehmern noch mehr Auskunftsrechte und bringt für Unternehmen mehr Berichtspflichten mit. So müssen Arbeitgeber bereits in Stellenausschreibungen mitteilen, wie hoch das Gehalt sein wird. Unternehmen müssen außerdem in regelmäßigen Abständen (jedes Jahr bei großen Unternehmen, alle drei Jahre bei kleineren) offenlegen, wie groß das Lohngefälle innerhalb der Firma ausfällt.