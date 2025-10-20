Ständig abgelenkt Diese Strategien stärken Ihre Konzentration

Von dpa 20.10.2025 - 08:39 Uhr

Geschäftsmann mit Smartphone: Ablenkungen am Arbeitsplatz mindern die Konzentration. (Quelle: shapecharge)

Fokus ist keine Frage des Talents, sondern der Übung. Mit diesen Strategien gelingt es, wieder konzentriert zu arbeiten.

Berufstätige kennen diese Situation: Der Bericht für die Chefin muss am Abend fertig sein. Doch alle paar Minuten geht eine Nachricht im Team-Channel ein, eine E-Mail springt auf oder das Smartphone brummt verführerisch – und schon sind wir raus. Ablenkungen und Störungen stellen die Konzentrationsfähigkeit zunehmend auf die Probe.

Wie eine Untersuchung in den USA zeigt, mindert die bloße Anwesenheit des eigenen Smartphones die verfügbare kognitive Kapazität einer Person. Selbst dann, wenn das Telefon ausgeschaltet oder nicht benutzt wird. Moderne Technologien zielen darauf ab, unsere Aufmerksamkeit zu kapern.

Nur zu gerne geben wir uns der Ablenkung hin. Woran liegt das? Und was empfehlen Experten, damit wir unseren Fokus im Beruf wiederfinden?

Bewusst Auszeiten einplanen

"In neun von zehn Fällen ist es so, dass Ablenkung von uns selbst ausgeht – wir möchten uns ablenken lassen", hält Henning Beck, Neurowissenschaftler, Science-Autor ("Besser denken", Ullstein) und Podcast-Host ("Klussmann und Beck – Das Duell der Besserwisser"), fest. Das ist nur menschlich. Ablenkungen geben dem Gehirn die Möglichkeit zu verdauen, was es jüngst verarbeitet hat. Kritisch sieht er zeitlich unbegrenzte Ablenkung. Das mache es schwer, zurück in die Arbeit zu finden. Beck empfiehlt deshalb, sich in Form von selbst gewählten Pausen bewusst in die Ablenkung zu begeben: "Auf fünf Teile Arbeit kommt eine Pause – das ist eine Faustregel."

Auch Cordula Nussbaum betont, wie wichtig aktiv gewählte Auszeiten fürs Gehirn sind. "Pausen sind die beste Investition in unsere Konzentration", so die Coachin für kreatives Zeitmanagement, Bloggerin (Kreative Chaoten) und Sachbuchautorin ("Die 1-Minuten-Strategie gegen mentale Erschöpfung", G|U). Das Mittagessen ausfallen zu lassen, um in der Zeit eine Aufgabe voranzutreiben – keine gute Idee. Damit lüge man sich in die eigene Tasche. "Es gibt Studien, die belegen, dass unsere Leistungsfähigkeit mit dem Auslassen der Mittagspause sinkt. Am Ende kostet uns das bis zu anderthalb Stunden", sagt Nussbaum. Sich diese Minusrechnung vor Augen zu halten, helfe beim Umdenken.

Schrittweise ans Ziel

Während über den Browser eine Textrecherche läuft, wird der Kalender mit Meeting-Terminen gefüttert. Parallel soll eine Präsentation fertig werden. Diese Gleichzeitigkeit widerspricht der Art menschlichen Denkens, erklärt Henning Beck. "Ein Hirn denkt nicht mit parallel geöffneten Fenster, sondern blockweise", sagt er. Versuchen wir, im Berufsleben, Aufgaben gleichzeitig zu bearbeiten, führt das zu einer zunehmend schlechteren Konzentrationsfähigkeit.

Beck rät deshalb, die eigene Arbeit klar zu strukturieren und das Ziel im Blick zu behalten: "Man muss sich klarmachen, was ist die Aufgabe, wofür mache ich sie gerade", sagt er. "Dann sollte man alle Aufgaben, die aufs Ziel hinführen, nacheinander abarbeiten." Hilfreich sei es, nach dem Erledigen einer Aufgabe einen klaren Schlusspunkt zu setzen. "Stehen Sie beispielsweise einmal auf und laufen Sie fünfmal um den Schreibtisch", so Cordula Nussbaum.

Die eigene Verfügbarkeit reduzieren