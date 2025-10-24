Hat Merz recht? Das sagen die Deutschen

Noch immer verdienen Frauen in Deutschland im Schnitt weniger als Männer. Ein Grundsatzurteil stärkt ihre Position nun deutlich.

Gleiche Arbeit, gleicher Lohn: Das klingt eigentlich selbstverständlich. Und doch sieht die Realität in vielen Unternehmen in Deutschland anders aus. Zwischen den Gehältern von Männern und Frauen klafft weiterhin eine Lücke, selbst wenn sie den gleichen Job ausfüllen. Ein Grundsatzurteil des Bundesarbeitsgerichts in Erfurt könnte helfen, diese zu schließen. Denn nun ist klar, an wessen Verdienst sich Frauen bei einem Streit orientieren können.

Ein Urteil mit Signalwirkung

Das höchste deutsche Arbeitsgericht hat entschieden, dass Frauen nicht länger auf Durchschnittswerte verwiesen werden dürfen, wenn sie auf gleiche Bezahlung pochen. Es reicht aus, einen einzelnen Kollegen als Vergleich heranzuziehen – etwa den Spitzenverdiener auf derselben Ebene.

Geklagt hatte eine Managerin von Daimler Truck, die weniger verdiente als ihr bestbezahlter männlicher Kollege in vergleichbarer Position. Streitwert: mehr als 100.000 Euro. Die Anwältin von Daimler Truck hatte argumentiert, die Unterschiede lägen in individueller Leistung und Verantwortung. Doch das Gericht sah es anders: Der sogenannte Paarvergleich ist zulässig – und der Mittelwert (Median) einer Gruppe spielt keine Rolle. Das gebe die Rechtssprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union vor.

Damit hob das BAG ein Urteil des Landesarbeitsgerichts in großen Teilen auf. Der Fall geht nun an dieses Gericht zurück. Dort soll auch der Arbeitgeber Gelegenheit haben, darzulegen, welche sachlichen Gründe es für die bessere Bezahlung des männlichen Abteilungsleiters gibt.

Was das Urteil für Frauen bedeutet

Das Urteil (Az. 8 AZR 300/24) erleichtert es Frauen erheblich, eine Diskriminierung wegen des Geschlechts geltend zu machen. Arbeitgeber müssen künftig beweisen, dass ein Gehaltsunterschied auf sachlichen Gründen beruht, etwa höherer Verantwortung oder längerer Betriebszugehörigkeit.

Gleichzeitig setzt das Gericht klare Grenzen für undurchsichtige Gehaltsstrukturen. Das Entgeltsystem von Daimler Truck sei für die betroffene Position nicht transparent genug gewesen, urteilten die Richter.

"Es wird künftig leichter sein, eine geschlechtsbedingte Entgeltdiskriminierung darzulegen", sagte der Bonner Arbeitsrechtler Gregor Thüsing. "Das Verbot der Benachteiligung wegen des Geschlechts bekommt damit immer schärfere juristische Zähne."

DGB-Vize fordert: EU-Richtlinie endlich umsetzen

Für die stellvertretende DGB-Vorsitzende Elke Hannack zeigt das Urteil aber auch, "wie wenig das deutsche Entgelttransparenzgesetz taugt". Sie fordert die Bundesregierung auf, die EU-Entgelttransparenzrichtlinie endlich vollständig umzusetzen. Das muss bis 7. Juni 2026 geschehen.

Das seit 2017 geltende Gesetz erlaubt zwar Gehaltsauskünfte, aber nur in Betrieben mit mehr als 200 Beschäftigten. Viele Frauen in kleineren Unternehmen bleiben damit außen vor. Wie das Entgelttransparenzgesetz ab 2026 verschärft wird, lesen Sie hier.