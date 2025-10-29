Ranking 2025 Gehalt verliert an Glanz: Was Arbeitnehmer wirklich wollen

Von Amy Walker 29.10.2025 - 11:52 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Team im Büro: Eine gute Zusammenarbeit ist Arbeitnehmern in Deutschland offenbar immer wichtiger. (Quelle: g-stockstudio/getty-images-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Welche Eigenschaft braucht ein Unternehmen, um seine Belegschaft zufriedenzustellen? 2025 ist nicht das Gehalt das Entscheidende.

In Deutschland suchen die Arbeitnehmer im Job nicht mehr nur ein gutes Gehalt. Das stellt das jährliche Ranking von Universum Global, einem weltweit tätigen Employer-Branding-Unternehmen, dieses Jahr fest. In fast jeder Branche ist das Einkommen im Ranking demnach nach unten gerutscht. Im vergangenen Jahr waren Gehaltsthemen noch die wichtigsten Faktoren für Jobsuchende.

Für die Mehrheit der Befragten sei Respekt für die Belegschaft die wichtigste Eigenschaft eines Unternehmens. In den meisten Branchen lag demnach das wettbewerbsfähige Gehalt auf Platz zwei. Auf Platz drei folgte in allen Branchen etwas anderes: Mal sind es Weiterentwicklungsmöglichkeiten (Wirtschaft, Recht), mal Wohlbefinden (Ingenieurswesen), mal Work-Life-Balance (Informatik).

Ranking 2025: Die attraktivsten Arbeitnehmer

Den Arbeitnehmern ist ebenfalls wichtig, dass sie von zu Hause aus arbeiten können. 31 Prozent der Befragten gaben demnach an, dass sie an mindestens zwei Tagen die Woche aus dem Homeoffice arbeiten möchten. Nur fünf Prozent gaben an, gar nicht von zu Hause aus arbeiten zu wollen.

Zur Befragung Für das Ranking befragt Universum Global jedes Jahr Tausende Studierende und Arbeitnehmer zu ihren Einschätzungen über Arbeitgeber in 15 Ländern. In Deutschland wurden 2025 über 7.000 Personen befragt. Die Branchen sind gegliedert in Wirtschaft, Ingenieurswesen, Gesundheit, Recht, Geisteswissenschaften, IT und Naturwissenschaften. Die Ergebnisse sind repräsentativ.

Untersucht hat Universum Global auch, welche Arbeitgeber aus Sicht der Arbeitnehmer in Deutschland am attraktivsten sind. Daraus ergibt sich die folgende Rangliste: