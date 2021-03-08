Eine fristlose Kündigung ist beispielsweise unwirksam, wenn sie mit einer Betriebsratsgründung, einer fehlenden Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung oder einem Verhältnis mit einem Kollegen begründet wird. Mehr dazu lesen Sie hier.

Wenn Sie sich ungerecht behandelt fühlen oder den Kündigungsgrund nicht nachvollziehen können, sollten Sie schnell sein. Denn eine Kündigung kann nur innerhalb einer Frist von drei Wochen nach Eingang der Kündigung durch Klage beim Arbeitsgericht angegriffen werden. Vor Gericht ist stets der Arbeitgeber in der Beweispflicht.

Nehmen Sie daher zügig Kontakt mit einem Rechtsanwalt auf, der aufs Arbeitsrecht spezialisiert ist. Dieser kann das Kündigungsschreiben prüfen – und die Chancen einer Kündigungsschutzklage abwägen.

Wie sieht es in der Probezeit aus?

Während der Probezeit können Arbeitgeber und Arbeitnehmer das Arbeitsverhältnis ohne Angabe von Gründen im Rahmen der festgelegten Frist kündigen – also ordentlich.

Gut zu wissen: Nach sechs Monaten in einem festen Arbeitsverhältnis beträgt die Kündigungsfrist in der Regel vier Wochen zum Monatsende. Während der Probezeit kann sie je nach individuellem Vertrag deutlich kürzer sein.

Eine fristlose Kündigung während der Probezeit hingegen muss der Arbeitnehmer gut begründen. Möchte der Arbeitgeber den Mitarbeiter in der Probezeit fristlos kündigen, muss er zunächst eine Mahnung ausgesprochen haben.

Gibt es Besonderheiten in der Ausbildung?

Ja. Auszubildende dürfen nach einer Probezeit von maximal vier Monaten nur noch außerordentlich gekündigt werden (§ 22 Abs. 2 Nr. 1 BBiG). Dafür muss Ihr Arbeitgeber einen wichtigen Grund nennen können. Dazu zählen etwa die Beleidigung seines Ausbilders, Diebstahl oder Körperverletzung.

Außerdem muss der Arbeitgeber die fristlose Kündigung eines Azubis spätestens zwei Wochen, nachdem ihm der Kündigungsgrund bekannt geworden ist, aussprechen. Auch muss er vorher eine Interessenabwägung durchgeführt haben. So kann es gegen eine Kündigung sprechen, wenn der Azubi aus finanziellen Gründen dringend auf die Ausbildung angewiesen ist.

Bei welcher Kündigung gibt es eine Abfindung?

Ein genereller gesetzlicher Anspruch auf eine Abfindung bei Kündigung besteht nicht. Allerdings ist es gängige Praxis, bei betriebsbedingten Kündigungen oder manchen Aufhebungsverträgen eine Abfindung zu zahlen – entweder freiwillig oder nach gerichtlicher Entscheidung. Auch ein mit dem Betriebsrat ausgehandelter Sozialplan kann Abfindungen vorsehen.

Bei einer betriebsbedingten Kündigung kann der Arbeitgeber seinem Mitarbeiter den Verzicht auf eine Kündigungsschutzklage dadurch schmackhaft machen, dass er in dem Fall eine Abfindung zahlt. Sind sowohl Kündigungsfrist als auch die Drei-Wochen-Frist für die Klage abgelaufen, hat der Mitarbeiter Anspruch auf die Einmalzahlung. Die Höhe einer solchen Abfindung ist gesetzlich geregelt und beträgt einen halben Monatsverdienst für jedes Jahr, in dem das Arbeitsverhältnis bestanden hat.