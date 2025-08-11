Strafrecht Welche Strafen gibt es für Bafög-Betrug?

Von t-online , jja 11.08.2025 - 11:48 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Studenten sitzen in einem Hörsaal (Symbolfoto): Beim Ausfüllen der Bafög-Formulare sollte man besonders darauf achten, dass alle Angaben stimmen. (Quelle: IMAGO/Christoph Hardt)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Bafög ist eine wichtige Leistung für Studenten, um ihren Lebensunterhalt während des Studiums sicherzustellen. Welche Strafen drohen bei Betrug? Ein Überblick.

In Anwaltskanzleien sind Bafög-Betrugsvorwürfe keine Seltenheit. Studenten, die bei der Antragstellung oder der Inanspruchnahme geschummelt haben, machen sich unter Umständen strafbar. Was droht, wenn Bafög-Betrüger erwischt werden?

Loading...

Was gilt bei Bafög als Betrugsdelikt?

Bafög wird Studenten gezahlt, die sich ihr Studium ohne staatliche Hilfe nicht leisten können. Wer als Student falsche Angaben bei der Antragstellung macht und Informationen oder Einkünfte verschweigt, begeht ein Betrugsdelikt. Typische Fälle sind hier fehlerhafte Angaben zum Einkommen der Eltern, zu den eigenen Einkünften oder zum Vermögen.

Fünf Jahre nach der Tat ist das Delikt verjährt. Studenten, die vor sechs, sieben oder mehr Jahren falsche Angaben gemacht haben, können heute nicht mehr belangt werden.

Was passiert, wenn Bafög-Betrug auffliegt?

Wenn das Bafög-Amt einen begründeten Verdacht des Betruges hat, fordert es den potenziellen Täter in der Regel zu einer Stellungnahme auf. Erst danach wird eine Entscheidung getroffen. Wenn sich herausstellt, dass der Verdacht falsch war oder es sich um einen unbeabsichtigten Fehler handelt, kann die Ermittlung eingestellt werden.

Kann sich die beklagte Person nicht vom Vorwurf freisprechen, ermittelt das Amt weiter. Sobald relevante Erkenntnisse und Beweise vorliegen, flattert in vielen Fällen der Rückzahlungsbescheid ins Haus. Gleichzeitig wird der Bewilligungsbescheid im Rahmen dieses Verwaltungsaktes aufgehoben.

Alle vom Bafög-Amt bereits geleisteten Zahlungen müssen vom Studenten zurückgezahlt werden. Das Bafög-Amt ist an Pflichten gebunden. Innerhalb des ersten Jahres nach Kenntnisnahme des Betrugs muss der Rückzahlungsbescheid übergeben werden. Vergeht mehr als ein Jahr, hat die Behörde keinen Anspruch mehr. Diese Regel ist im Sozialgesetzbuch unter § 45 Absatz 4 Satz 2 SGB X zu finden.

Droht bei Bafög-Betrug eine Geldstrafe?

Es kann von Amts wegen ein Bußgeld gegen den Betrüger verhängt werden. Das Gesetz erlaubt eine Geldbuße in einer begrenzten Höhe von maximal 2.500 Euro. Wie hoch die Summe tatsächlich ausfällt, ist deliktabhängig.

Hatte die betrügende Person zum Zeitpunkt der Antragstellung ein hohes Vermögen, ist der Verdacht auf vorsätzliches Handeln gegeben. Entscheidend ist auch, wie sich die schuldige Person nach der Tat verhält. Wer sich selbst meldet und seinen Fehler zugibt, wird von den Behörden oft milder beurteilt.

Erfährt die Staatsanwaltschaft vom Bafög-Betrug?

Ein Betrugsdelikt ist eine Straftat und kann auch bei Bafög-Betrug als solche behandelt werden. In diesem Fall erfolgt keine Einladung mehr von der Behörde, sondern von der Kriminalpolizei. Ab diesem Zeitpunkt ist der mutmaßliche Betrüger offiziell Beschuldigter in einem Rechtsverfahren und kann seine Aussage verweigern.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt ihrerseits, wenn der Fall strafrechtlich relevant ist. Wie es dann weitergeht, hängt vom Delikt selbst und den Ermittlungsergebnissen ab.

Einstellung des Verfahrens bei Bafög-Betrug

Es gibt zwei Hauptgründe, warum die Staatsanwaltschaft das Verfahren einstellt. Der erste ist, dass sich kein Betrug nachweisen lässt. Das Ermittlungsverfahren kann wieder aufgerollt werden, wenn das Amt neue Erkenntnisse und Beweise gewinnt.